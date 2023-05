Τεχνητή νοημοσύνη: Κατασκεύασαν τραγούδι που έγινε viral χωρίς να το καταλάβει κανείς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) μπαίνει καθημερινά ολοένα και περισσότερο στην ζωή μας - Νέο τραγούδι έγινε viral μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σάλος έχει προκληθεί στην μουσική βιομηχανία μετά την δημιουργία ενός τραγουδιού μέσω τεχνητής νοημοσύνης με τίτλο «Heart on My Sleeve» (Καρδιά στο μανίκι μου). Το βίντεο δανείζεται τις φωνές των Drake και The Weeknd, μεταφορτώθηκε σε πολλές πλατφόρμες όπως το Spotify και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις αλλά και debate για το κατά πόσο είναι θεμιτή μία τέτοια πρακτική και κατά πόσο θεωρείται λογοκλοπή αλλά και το εάν ενέχει… ρατσισμό.

Ένας ανώνυμος χρήστης του TikTok δημοσίευσε το τραγούδι στο Spotify αλλά και σε άλλες εξίσου δημοφιλείς πλατφόρμες. Το τραγούδι έγινε γρήγορα viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεάσεις. Το κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνει τις φωνές τεχνητής νοημοσύνης του Drake και του Weeknd, έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με το εάν αυτοί που κρύβονται πίσω από τη μουσική στόχευαν κακόβουλα τους ανθρώπους της hip-hop και των μαύρων.

Μέσα σε λίγες μέρες το «Heart on My Sleeve» δεν ήταν πλέον διαθέσιμο για ακρόαση στο Spotify. Δεν εμφανίζεται στη σελίδα του Ghostwriter (ο οποίος έκανε την αρχική ανάρτηση) και όταν ένας χρήστης προσπαθεί να ακούσει το τραγούδι μέσω του «Ghostwriter Radio»—μια δυνατότητα του Spotify—ένα αναδυόμενο παράθυρο υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο. Κάποια στιγμή, η σελίδα καλλιτέχνη του Ghostwriter μάλιστα «κατεβασμένη», ωστόσο στην συνέχεια επανήλθε.

Σε ένα σχόλιο κάτω από μια ανάρτηση του TikTok που προώθησε το «Heart on My Sleeve», το Ghostwriter977 έγραψε: «Ήμουν συγγραφέας φαντασμάτων για χρόνια και δεν πληρωνόμουν σχεδόν καθόλου για να ωφεληθούν οι μεγάλες εταιρείες».

Ο Ghostwriter977 θα μπορούσε να είναι ένας δυσαρεστημένος ερασιτέχνης καλλιτέχνης. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα τρολ που έχει ως κίνητρο την απαξίωση του hip-hop και, ως ένα βαθμό, της μαύρης κουλτούρας, γράφει το Bloomberg. Ή θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας χάους που προσπαθεί να σπείρει διχόνοια στη μουσική βιομηχανία. Όλα τα άγνωστα καθιστούν επιτακτική ανάγκη για τη βιομηχανία να δράσει γρήγορα.

Σύμφωνα με το Bloomberg σε ανάλυσή του, αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι το Ghostwriter έκλεψε τους καλλιτέχνες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Το πώς θα λύνονται τέτοια ζητήματα; Το Bloomberg επαφίεται στην ίδια την κοινότητα των χρηστών. Η ρύθμιση της χρήσης της τεχνολογίας AI στη μουσική και η νομική υποχρέωση λογοδοσίας από προγραμματιστές και χρήστες θα πρέπει να είναι το επίκεντρο όλων στη μουσική βιομηχανία — καλλιτέχνες και στελέχη, πλέον, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το φιάσκο «Heart on My Sleeve» συμβαίνει παράλληλα με άλλες διαφωνίες πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι ο Ed Sheeran έκλεψε το κλασικό «Let's Get it On» του 1973 του Marvin Gaye για την επιτυχία του 2014 «Thinking Out Loud». Αν και υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων, είναι μια υπενθύμιση ότι η μουσική βιομηχανία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη κάθε εμφάνιση κλοπής.

Όπως αναφέρθηκε αρχικά από τους Financial Times, η εταιρεία έστειλε μια επιστολή σε πλατφόρμες ζητώντας τους να εμποδίσουν τους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν τον κατάλογο της ετικέτας για να «εκπαιδεύσουν» την τεχνολογία AI.

Οι ατελείωτες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που υπερβαίνουν ακόμη περισσότερο υποθέσεις που έχουν διαμορφώσει τους κανόνες στην βιομηχανία.

Χωρίς έλεγχο, θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για τον πολιτισμό. Το «Heart on My Sleeve» απέχει πολύ από το πρώτο τραγούδι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι ένα από τα πρώτα που ακούγεται τόσο πειστικό αν δεν το ξεχωρίσετε, κομμάτι-κομμάτι. Έχουμε ακούσει τους πρόσφατους δίσκους του Drake; Με τραγούδια όπως το «Way 2 Sexy» και το «Search & Rescue», ο Drake φτιάχνει μουσική που ακούγεται σαν AI Drake εδώ και χρόνια, αναφέρει το Bloomberg.

