Μελέτη: Aσθενείς σε κώμα μπορεί να εμφανίσουν φευγαλέα συνείδηση ​​δευτερόλεπτα πριν από το θάνατο

Οι ασθενείς των οποίων αφαιρέθηκε η υποστήριξη της ζωής εμφάνισαν αύξηση της «γάμα» εγκεφαλικής δραστηριότητας που συνδέεται με τη συνείδηση

Παράξενα μοτίβα εγκεφαλικών κυμάτων που βρέθηκαν σε ετοιμοθάνατους ασθενείς σε κώμα υποδηλώνουν ότι μπορεί να βιώσουν μια φευγαλέα κατάσταση που μοιάζει με συνείδηση ​​λίγες στιγμές πριν από το θάνατό τους.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν ρίξει φως σε περιπτώσεις «μεταθανάτιων» εμπειριών στις οποίες οι άνθρωποι περιγράφουν ότι βλέπουν ένα λευκό φως στην άκρη ενός τούνελ, ακούνε φωνές ή βλέπουν αγαπημένα πρόσωπα που έχουν «φύγει από τη ζωή».

Οι επιστήμονες αναρωτήθηκαν εάν τα κοινά στοιχεία σε αυτές τις εμπειρίες υπονοούν μια θεμελιώδη βιολογική διαδικασία που τις στηρίζει.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό PNAS, παρέχει πρώιμες ενδείξεις για μια αύξηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη συνείδηση ​​σε ετοιμοθάνατους ασθενείς σε κώμα.

«Το πόσο ζωντανή εμπειρία μπορεί να προκύψει από έναν δυσλειτουργικό εγκέφαλο κατά τη διαδικασία του θανάτου είναι ένα νευροεπιστημονικό παράδοξο», δήλωσε ένας από τους συγγραφείς της μελέτης Τζορτζ Μασούρ από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τους εγκεφάλους τεσσάρων ασθενών που ήταν σε κώμα και δεν αναμενόταν να επιζήσουν. Με την άδεια των οικογενειών τους, οι γιατροί αποσύνδεσαν τους ασθενείς από τα μηχανήματα υποστήριξης. Λίγο αργότερα, οι ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και απεβίωσαν.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν ανέλυσαν τα δεδομένα της εγκεφαλικής δραστηριότητας τις στιγμές από την αποσύνδεση της μηχανικής υποστήριξης μέχρι τον θάνατο των ασθενών. Μετά την αφαίρεση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με αναπνευστήρα, δύο από τους ασθενείς παρουσίασαν αύξηση του καρδιακού ρυθμού μαζί με μια έξαρση της δραστηριότητας των κυμάτων γάμμα, που θεωρείται η ταχύτερη εγκεφαλική δραστηριότητα και σχετίζεται με τη συνείδηση.

Η δραστηριότητα ανιχνεύθηκε στη λεγόμενη θερμή ζώνη των νευρικών συσχετισμών της συνείδησης, μια περιοχή που έχει συσχετιστεί με τα όνειρα, τις οπτικές ψευδαισθήσεις κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης και τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης. Οι άλλοι δύο ασθενείς δεν εμφάνισαν την ίδια αύξηση του καρδιακού ρυθμού ή της εγκεφαλικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».

«Μπορεί να ενεργοποιεί την εσωτερική κρυφή συνείδηση, να φέρνει στην επιφάνεια αναμνήσεις του παρελθόντος, μπορεί να είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης του εγκεφάλου, δεν ξέρουμε», πρότεινε ο Borjigin.

Σε προηγούμενες μελέτες τους ο Jimo Borjigin και οι συνεργάτες του έχουν καταγράψει παρόμοιες υπογραφές ενεργοποίησης γάμμα στους ετοιμοθάνατους εγκεφάλους τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων μετά από καρδιακή ανακοπή.

Ωστόσο, λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος, οι ερευνητές τονίζουν, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι βίωσαν οι τέσσερις ασθενείς επειδή δεν επέζησαν.

