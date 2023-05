Τομ Χανκς: Ο διάσημος ηθοποίος σε «ρόλο» συγγραφέα - Το πρώτο του βιβλίο και η... λύτρωση της γραφής

Στο πρώτο του μυθιστόρημα , ο Τομ Χανκς μιλάει για την κινηματογραφική βιομηχανία και τη συμπεριφορά του στο πλατό

Ο Τομ Χανκς λέει ότι έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα για να απαλλαγεί «από την ατέρμονη πίεση» της δημιουργίας ταινιών. Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δημοσιεύει το έργο με τίτλο «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», εμπνευσμένο από τη δική του καριέρα στην οθόνη.

Ο μακρύς κόπος των γυρισμάτων μιας ταινίας, λέει στο BBC, σημαίνει ότι μπορεί «απλώς να ξεμείνεις από περιέργεια για τη δουλειά. Μερικές φορές απλά πρέπει να έχεις κάποιον άλλο λόγο για να εξάψεις τη φαντασία σου», εξηγεί.

Ο 66χρονος Χανκς, λέει ότι «πάντα» έγραφε «με κάποια μορφή». Η συλλογή διηγημάτων του, Uncommon Type, εκδόθηκε το 2017 και έχει πουλήσει περισσότερα από 234.000 αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρχισε να γράφει το μυθιστόρημα των 448 σελίδων τον επόμενο χρόνο. «Έγραφα ανάμεσα στις ταινίες, έγραφα όπου κι αν ήμουν, έγραφα στα αεροπλάνα, έγραφα στο σπίτι, έγραφα στις διακοπές, έγραφα σε δωμάτια ξενοδοχείων, έγραφα τα Σαββατοκύριακα όταν δεν δούλευα», λέει.

Η ετυμηγορία των κριτικών

«Δεν είναι δίκαιο», παραδέχθηκε λέγοντας ότι το πρώτο του μυθιστόρημα εκδόθηκε χωρίς να περάσει από τη συνηθισμένη δοκιμασία των απορρίψεων από εκδότες, ενώ άλλοι πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς αγωνίζονται. Δεν απολογείται ωστόσο και ξέρει ότι το βιβλίο θα «ζήσει και θα πεθάνει τελικά με βάση τη δική του ικανότητα να ψυχαγωγεί και να διαφωτίζει το κοινό».

Οι ετυμηγορίες των κριτικών για το The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece ήτανμάλλον...χλιαρές. Στους Sunday Times, ο Ντέιβιντ Σέξτον περιέγραψε το βιβλίο ως «Ο Χανκς σκέφτεται τη δημιουργία ταινιών» και είπε ότι «η γραφή είναι βαρετή». Ο Τιμ Άνταμς του Observer είπε ότι «αιχμαλωτίζει τη βουή του Χόλιγουντ, αλλά δεν έχει την ικανότητά του στην οθόνη να δίνει ζωή στους χαρακτήρες».

Ο Χανκς δεν πτοείται απί τις κριτικές. Λέει ότι η «δουλειά του ως αστέρας του κινηματογράφου» σημαίνει ότι μπορεί να «χειριστεί» κάθε κριτική. Ο ηθοποιός λέει ότι έχει γίνει «πιο δυνατός όταν πρόκειται να τον διαλύσουν πραγματικά».

Το μυθιστόρημά του έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας ταινίας δράσης με υπερήρωες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει ένα καστ χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένου ενός εκκεντρικού σκηνοθέτη και ενός επηρμένου άνδρα ηθοποιού που διακόπτει και καθυστερεί τα γυρίσματα.

Είναι λοιπόν μια εκπληκτική παραδοχή όταν η συμπαθητική φωνή του Γούντι στο Toy Story εξομολογείται: «Έχω γνωρίσει κάθε μία από αυτές τις στιγμές συμπεριφοράς ο ίδιος σε ένα γύρισμα. Δεν είναι όλοι στα καλύτερά τους κάθε μέρα σε ένα κινηματογραφικό σετ», συνεχίζει. «Πέρασα δύσκολες μέρες προσπαθώντας να γίνω επαγγελματίας, όταν η ζωή μου κατέρρεε με περισσότερους από έναν τρόπους και η απαίτηση για μένα εκείνη τη μέρα ήταν να είμαι αστείος, γοητευτικός και τρυφερός και είναι ο τελευταίος τρόπος που νιώθω».

Ωστόσο, ο Χανκς υπερηφανεύεται ότι είναι πάντα στην ώρα του. «Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί σε μια ταινία είναι ότι κάποιος δεν μπορεί να αστειεύεται με τον χρόνο ή τη διάρκεια του γυρίσματος ή τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα βαρύτατο αμάρτημα στον κλάδο των ταινιών»

«Θα εκπλαγείτε», προσθέτει, «με το πόσοι άνθρωποι ξέρουν ότι μπορούν να ξεφύγουν με αυτό, και τους λένε ότι μπορούν να ξεφύγουν, επειδή κουβαλούν την ταινία στους ώμους τους». Πράγματι, στο βιβλίο αναφέρεται σε ηθοποιούς που είναι «μωρά που κλαίνε, ψυχολογικά ναυάγια, αλκοολικοί , εθισμένοι... και εμπλέκονται σε κόντρες». Μιλάει επίσγης για τη σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Χανκς απλώς γελάει όταν του ζητείται να αναφέρει ονόματα. Όσο για τη λογοκρισία στα βιβλία, ο ηθοποιός-συγγραφέας πιστεύει επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο να ψαλιδίζονται κλασικά βιβλία για το σύγχρονο κοινό. Τα μυθιστορήματα των Ian Fleming και Agatha Christie έχουν «ενημερωθεί» και ο εκδότης του ίδιου του Χανκς Penguin Random House άλλαξε το έργο του Roald Dahl και του PG Wodehouse ως μέρος μιας προσπάθειας να αφαιρεθεί η δυνητικά προσβλητική γλώσσα.

Τα επόμενά του σχέδια

«Είμαι της γνώμης ότι είμαστε όλοι ενήλικες εδώ. Ας έχουμε πίστη στις δικές μας ευαισθησίες σε αντίθεση με το να αποφασίζει κάποιος τι μπορεί να μας προσβάλει ή όχι», επιμένει ο Χανκς. «Αφήστε με να αποφασίσω τι με προσβάλλει και τι δεν με προσβάλλει. Θα ήμουν αντίθετος στο να διαβάσω οποιοδήποτε βιβλίο οποιασδήποτε εποχής που γράφει «συντομευμένο λόγω της σύγχρονης ευαισθησίας».

Ο μυστικός πράκτορας του Φλέμινγκ Τζέιμς Μποντ αναφέρεται επίσης στο έργο του και ο Χανκς είναι κατηγορηματικός ότι ο Ίντρις Έλμπα θα πρέπει να είναι ο επόμενος 007.«Ο Τζέιμς Μποντ έχει άδεια να σκοτώνει. Θα έδινα αυτή την άδεια στον Ίντρις Έλμπα μόνο με βάση τη δουλειά που τον έχω δει να κάνει» είπε.

Η Άστον Βίλα, η αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα της Premier League που υποστηρίζει ο Χανκς, εμφανίζεται επίσης στο μυθιστόρημα. Αλλά δεν έχει σχέδια να αγοράσει το κλαμπ, μετά την απόφαση των ηθοποιών του Χόλιγουντ Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι να αγοράσουν τη Ρέξαμ το 2020. «Νομίζω ότι η Ρέξαμ είναι λίγο διαφορετική σε οικονομική κλίμακα από την Άστον Βίλα», γελάει. «Αυτό είναι λίγο πιο πάνω από τον μισθό μου».

Τι ακολουθεί λοιπόν για το διάσημο ηθοποιό; Ένα νέο μυθιστόρημα θα ήταν «ωραίο», αλλά σε μερικά χρόνια ίσως, λόγω του φορτωμένου προγράμματος γυρισμάτων. Αλλά η επιθυμία να γράψω είναι πάντα εκεί, λέει. «Είναι απλώς ο καλύτερος τρόπος να περνάω χρόνο εκτός από το να είμαι με αυτούς που αγαπάω και με κάνουν να γελάω».

Πηγή: ΒΒC

Εθνικές Εκλογές 2023