Μαρκ Χάμιλ: Tο «Star Wars» δεν χρειάζεται πλέον τον Λουκ Σκαϊγουόκερ

Οι μέρες του Μαρκ Χάμιλ ως Λουκ Σκαϊγουόκερ έχουν ουσιαστικά τελειώσει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «Sunday Morning» του CBS News, ο ηθοποιός είπε ότι το franchise «Ο πόλεμος των άστρων» δεν χρειάζεται πλέον τον ήρωα που βοήθησε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

«Λοιπόν, ποτέ μην λες ποτέ, αλλά απλά δεν βλέπω κανέναν λόγο», είπε ο Χάμιλ για την επανάληψη του ρόλου του Λουκ. «Επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι: Θέλω να πω, έχουν τόσες πολλές ιστορίες να πουν, δεν χρειάζονται πια τον Λουκ. Είχα τον χρόνο μου, και αυτό είναι καλό. Αλλά αυτό είναι αρκετό».

Ο Χάμιλ ήταν το πρόσωπο της αρχικής τριλογίας του Τζορτζ Λούκας «Ο πόλεμος των άστρων - Star Wars» μαζί με τον Χάρισον Φορντ και την Κάρι Φίσερ. Επέστρεψε στον ρόλο δεκαετίες αργότερα στο τέλος του «Star Wars: The Force Awakens» του 2015 και ήταν βασικός χαρακτήρας στο «Star Wars: The Last Jedi» του 2017. Αυτή η ταινία τελείωσε με τον θάνατο του Λουκ, αλλά ο Χάμιλ επέστρεψε ως φάντασμα στο «The Rise of Skywalker» του 2019 και στη συνέχεια έπαιξε τον Λουκ σε νεότερη ηλικία μέσω των οπτικών εφέ στο «The Mandalorian» και «The Book of Boba Fett».

«Όταν διάβασα το σενάριο του "The Last Jedi", είπα: "Εντάξει, αυτό είναι για μένα"», δήλωσε πρόσφατα ο ηθοποιός στο περιοδικό Esquire.

Ο Χάμιλ επέστρεψε για το «The Mandalorian» επειδή «εντυπωσιάστηκα πολύ με αυτό», αλλά παραδέχεται ότι είναι «ασυνήθιστο» το να βλέπει το τελικό αποτέλεσμα της απογήρανσης του προσώπου του. Η Lucasfilm θα μπορούσε θεωρητικά να συνεχίσει να φτιάχνει έργα «Star Wars» με τον Λουκ και μία νεότερη εκδοχή του Χάμιλ, μέσω των εφέ, αλλά ο ηθοποιός φαίνεται ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο.

«Οι άνθρωποι λένε: "Ω, τώρα θα μπορείτε να κάνετε μια ολόκληρη σειρά με τον Λουκ μετά το "Return of the Jedi". Είπα, "Δεν νομίζω"», δήλωσε ο Χάμιλ στο Esquire. «Πρώτα από όλα, δεν χρειάζεται να πουν αυτές τις ιστορίες, αλλά αν το κάνουν, θα μπορούσαν να πάρουν έναν ηθοποιό κατάλληλο για την ηλικία [των ιστοριών αυτών]».

