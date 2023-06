Bebe Rexha: Απίστευτο περιστατικό σε συναυλία της - Της πέταξαν κινητό στο κεφάλι

Η Bebe Rexha κατέβηκε άρον άρον από τη σκηνή, καθώς τη χτύπησαν στο πρόσωπο με ένα τηλέφωνο, σε ένα περιστατικό που κάνει το γύρο του κόσμου.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Bebe Rexha απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας το Σάββατο αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα τηλέφωνο που πέταξε ένας θαυμαστής.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν το περιστατικό με την τραγουδίστρια αμέσως μετά να πέφτει στα γόνατα και μέλη του προσωπικού της συναυλίας να τρέχουν να τη βοηθήσουν. Λίγο μετά την απομάκρυναν από το χώρο, με τη σταρ να πονάει προφανώς, πιέζοντας τα χέρια της στο πρόσωπό της.Η εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας έγινε στο Rooftop at Pier 17 στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της περιοδείας της «Best F’n Night of My Life».

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν άνδρα να απομακρύνεται από το πλήθος από την ασφάλεια καθώς οι θαυμαστές φώναζαν «αυτό είναι επίθεση»

Η ποπ σταρ που οι επιτυχίες της περιλαμβάνουν το I'm Good (Blue) και το Meant To Be, δεν σχολιάσει ακόμη δημόσια το περιστατικό. Η ιστοσελίδα Gossip Pop Base ανέφερε ότι η μητέρα της είπε ότι η σταρ δέχθηκε ιατρική περίθαλψη και χρειάστηκε τρία ράμματα.

