Τζούλιαν Σαντς: «Έσβησε» στα βουνά που λάτρευε - Το «αντίο» από τον κολλητό του Τζον Μάλκοβιτς

Πέντε και πλέον μήνες μετά την εξαφάνισή του, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Βρετανού ηθοποιού Τζούλιαν Σαντς. Ο 65χρονος πρωταγωνιστής είχε εξαφανιστεί από τον Ιανουάριο μετά από πεζοπορία στην περιοχή Mount Baldy της Καλιφόρνια

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση για τον Βρετανό ηθοποιό Τζούλιαν Σαντς. Τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν σε βουνό της Καλιφόρνια ανήκουν, τελικά, στον 65χρονο πρωταγωνιστή, ο οποίος είχε χαθεί ενώ έκανε πεζοπορία τον περασμένο Ιανουάριο. Το γραφείο του σερίφη του Σαν Μπερναρντίνο ανέφερε: «Η διαδικασία αναγνώρισης της σορού… έχει ολοκληρωθεί και ταυτοποιήθηκε ως ο 65χρονος Τζούλιαν Σαντς.

Ο Τζούλιαν Σαντς είχε αναφερθεί αγνοούμενος στα βουνά San Gabriel στις 13 Ιανουαρίου. Η κακοκαιρία εμπόδισε το έργο των διασωστών που προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, εμποδίζοντας τις επίγειες έρευνες για μεγάλες περιόδους. Την περασμένη εβδομάδα, το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι περιόριζε την έρευνα αφού μια νέα προσπάθεια που περιλάμβανε περισσότερα από 80 άτομα στις 17 Ιουνίου αποδείχθηκε ανεπιτυχής.

Λίγες μέρες αργότερα, η οικογένεια του Σαντς εξέδωσε την πρώτη της ανακοίνωση μετά από τέσσερις μήνες, λέγοντας ότι ήταν «βαθιά ευγνώμονες» στις ομάδες έρευνας και ότι συνέχισαν να κρατούν τον ηθοποιό «στις καρδιές μας «με φωτεινές αναμνήσεις από αυτόν ως υπέροχο πατέρα, σύζυγο , εξερευνητή, λάτρη του φυσικού κόσμου και των τεχνών και ως πρωτότυπο και συνεργάσιμο ερμηνευτή»

Ο Τζον Μάλκοβιτς, φίλος του Σαντς εδώ κα 40 χρόνια μετά τη συνάντησή του στα γυρίσματα του φιλμ The Killing Fields το 1983, του απέτισε φόρο τιμής ως Σενέκας από την ταινία Seneca – On the Creation of Earthquakes, που έκαναν μαζί και έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Βερολίνου τον Φεβρουάριο. Ο Mάλκοβιτς είπε: «Λατρεύω τον Τζουλς. Ήταν κάποιος που ήταν πολύ, πολύ έξυπνος… Είναι μεγάλη απώλεια». Και πρόσθεσε: «Ήταν τόσο φοβερός αφηγητής… και τόσο, τόσο αστείος. Από την ημέρα που γνωριστήκαμε, μπορούσα να του μιλήσω για οτιδήποτε, και αυτός μπορούσε να μου μιλήσει για οτιδήποτε».

Γεννημένος το 1958, ο Σαντς απέκτησε τη φήμη του ατρόμητου και εκκεντρικού ηθοποιού και ήταν ερωτευμένος τόσο με την υπαίθρια ζωή όσο και με την ερμηνεία. «Έψαχνα για κάτι εξωτικό, πράγματα που με έβγαζαν έξω από τον εαυτό μου», είπε στον Guardian το 2018. «Νομίζω ότι έβρισκα τον εαυτό μου λίγο βαρετό».

Ο Σαντς μπορεί να έγινε γνωστός παίζοντας τον Λόρδο Greystoke - δηλαδή τον Tαζάν - τη δεκαετία του 1980, αφού ήταν ο κύριος υποψήφιος για τον κεντρικό ρόλο, αλλά τελικά επικράτησε ο Κρίστοφερ Λάμπερτ. Αντίθετα, ο Σαντς πρωτοπόρησε υποδυόμενος τον φωτογράφο Jon Swain στο βραβευμένο με Όσκαρ έπος The Killing Fields το 1984 και με μια ανεμπόδιστη ερμηνεία ως George Emerson, το αντικείμενο του πόθου της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ στη μεταφορά του 1986 EM Forster A Room With a View. Στη συνέχεια εδραίωσε τη φήμη του με τον ρόλο του Πέρσι Σέλλεϊ στο τρελό γοτθικό τρόμου του Κεν Ράσελ.

Στη συνέχεια, ο Σαντς μετακόμισε στο Λος Άντζελες, αλλά κατά τη δική του παραδοχή «δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός του Χόλιγουντ». Η επιλογή των ρόλων του ήταν από κάθε άποψη αντισυμβατική: πρωταγωνίστησε στο σατανικό τρόμο Warlock, έπαιξε τον αλλοδαπό Yves Cloquet στο φαντασμαγορικό Naked Lunch του Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ και έναν χειρούργο ακρωτηριασμού άκρων στο αμφιλεγόμενο Boxing Helena της Jennifer Lynch

Ακολούθησαν και άλλες συμβατικές ταινίες, ενώ στη μετέπειτα καριέρα του ακολούθησε έναν εκπληκτικά εκλεκτικό δρόμο: από μικρούς ρόλους στα Ocean’s Thirteen και The Girl with the Dragon Tattoo μέχρι το φρικιαστικό πολεμικό έπος της Τσεχίας The Painted Bird και τον πιο πρόσφατο ρόλο του στη βιογραφική Benediction του Siegfried Sassoon.

Η αγάπη του Σαντς για την ορειβασία και την πεζοπορία ήταν γνωστή, λέγοντας στον Guardian ότι ήταν πιο ευτυχισμένος όταν ήταν «κοντά σε μια βουνοκορφή ένα ένδοξο κρύο πρωινό». Παντρεύτηκε δύο φορές: με τη δημοσιογράφο Sarah Sands από το 1984 έως το 1979 και το 1990 με τη δημοσιογράφο Evgenia Citkowitz.