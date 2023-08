Θρίλερ στο Bollywood: Βρέθηκε νεκρός ένας από τους σημαντικότερους Ινδούς σκηνοθέτες

Ο Desai ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία στη βιομηχανία του Bollywood και κατά τη διάρκεια της 20χρονης καριέρας του κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Σκηνοθεσίας τέσσερις φορές.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης του Bollywood, Nitin Desai, βρέθηκε νεκρός στο στούντιό του, γεγονός που οδήγησε της αστυνομικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα.

Ο 58χρονος φέρεται να βρέθηκε νεκρός από εργαζόμενους στα στούντιο της ND στην πόλη Karjat, κοντά στη Βομβάη.

Ο Nitin Desai.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε στην περιοχή Raigad στη Μαχαράστρα από το 2005, όπου άνοιξε το στούντιο 52 στρεμμάτων για να κάνει ταινίες όπως οι Farzand και Ajintha.

Ο Desai φέρεται να είχε οικονομικά προβλήματα, αφού σύμφωνα με την Daily Mail είχε σημαντικά χρέη.

Ο κινηματογραφιστής Madhur Bhandarkar είπε στα ινδικά ΜΜΕ ότι σοκαρίστηκε από την είδηση ​​του θανάτου του φίλου του, προσθέτοντας ότι μόλις πριν από τρεις μήνες ο Desai είχε διοργανώσει ένα πλούσιο γαμήλιο πάρτι για την κόρη του.

Ερωτηθείς αν υποψιαζόταν ότι ο Ντεσέι δυσκολευόταν οικονομικά, ο Μπανταρκάρ απάντησε όχι: «Ο γάμος ήταν πραγματικά πλούσιος. Όλα φαίνονταν τέλεια ».

Τα στούντιο του χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την κατασκευή σκηνικών για επιτυχημένες ινδικές τηλεοπτικές εκπομπές όπως η Jodhaa Akbar και η σειρά ριάλιτι Bigg Boss.

Ο Desai συνεργάστηκε με διάσημους κινηματογραφιστές όπως ο Ασούτος Γκοβάρικαρ, ο Βίντου Βίνοντ Τσόπρα και ο Ρατζκουμάρ Χιράνι και δημιούργησε πολλές επιτυχημένες ταινίες όπως το 1942: A Love Story, το Devdas το 2002 και το Once Upon a Time in Mumbai το 2010.

Βοήθησε επίσης στη δημιουργία των σκηνικών για το βραβευμένο με Όσκαρ blockbuster «Slumdog Millionaire» το 2008.