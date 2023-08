Τζολί-Πιτ: Στα δικαστήρια μέχρι να γίνουν 18 τα δίδυμα - Το πιο μακροχρόνιο διαζύγιο του Χόλιγουντ

Η Aντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να παρατείνει τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για τουλάχιστον 4 χρόνια ακόμη, μέχρι τα μικρότερα παιδιά τους να γίνουν 18, σύμφωνα με νέα στοιχεία που βλέπουν το φως.

Η πολύχρονη δικαστική διαμάχη της Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ απέχει πολύ από το να τελειώσει και βρίσκεται σε καλό δρόμο να γίνει μια από τις μεγαλύτερες νομικές υποθέσεις στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Ο Μπραντ Πιτ, 59 ετών, και η Αντζελίνα Τζολί, 48, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2016 μετά από αναφορές για μία βίαιη διαμάχη σε ένα αεροπλάνο που ήταν και η σταγόνα που φέρεται να ξεχείλισε το ποτήρια για την ηθοποιό.

Η πρωταγωνίστρια του «Maleficent» δεν φαίνεται να βιάζεται να τελειώσει η νομική περιπέτεια, σύμφωνα με μια νέα έκθεση. «Θα τραβήξει αυτό το διαζύγιο μέχρι τα δίδυμα (τώρα 14) να γίνουν 18», είπε ένας φίλος του Πιτ στην Paula Froelich του NewsNation Now. «Τέσσερα χρόνια ακόμα».

To λαμπερό πρώην ζευγάρι του Χόλιγουντ ΑΡ

Το ζευγάρι έχει έξι παιδιά, τους: Maddox, 21 ετών, Pax 19, Zahara 18 Shiloh 17 και τα δίδυμα Knox και Vivienne, 14 ετών. Ο Πιτ φέρεται να έχει ξοδέψει περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια για τον χωρισμό τους - συμπεριλαμβανομένου ενός «δάνειου» 8 εκατομμυρίων δολαρίων για να βρει η Τζολί ένα σπίτι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, έξι υπνοδωματίων με 10 μπάνια στο Λος Φελίζ της Καλιφόρνια είπε ο φίλος του Πιτ.

Ο Πιτ δίνει επίσης «μάχη» με την Τζολί και έναν δισεκατομμυριούχο Ρώσο ολιγάρχη για το Château Miraval, το πρώην σπίτι και τον αμπελώνα τους στη Γαλλία. Η Τζολί πούλησε τη μισή της επιχείρηση κρασιού στην εταιρεία του Γιούρι Σέφλερ, Tenute del Mondo, κίνηση που σύμφωνα με τον Πιτ ήταν παράνομη καθώς ο ίδιος δεν ενέκρινε την πώληση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι είχε πει ότι «δεν θα πουλούσαν ποτέ το μερίδιό τους στο Miraval χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου». «Την ίδια ώρα που η Aντζελίνα μιλούσε στον [Σέφλερ] για το Miraval, διαπραγματευόταν επίσης κακή τη πίστη με τον Brad για να του πουλήσει το μερίδιό της στο οινοποιείο», της είπε ένας φίλος

«Είναι στην αρχική συμφωνία αγοράς ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει πρέπει να συναινέσει ο άλλος. Θύμωσε επειδή ένας δικαστής ανέθεσε στον Μπραντ 50/50 την επιμέλεια και τέσσερις μήνες αργότερα ο Μπραντ αναάλυψε από τον Τύπο ότι είχε πουλήσει το μέρος της επιχείρησής της στον Ρώσο!» εξομολογήθηκε ο φίλος του.

Το ζευγάρι αγόρασε το οινοποιείο το 2008 για 27 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τώρα αξίζει περισσότερα από 160 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Wine Spectator. «Ο αμπελώνας έγινε το πάθος του Πιτ - και μία κερδοφόρα επιχείρηση, καθώς η Miraval, υπό τη διαχείριση του Πιτ, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους παραγωγούς ροζέ κρασιού στον κόσμο», ανέφερε η κατάθεση του 2022.

Η Τζολί εν τω μεταξύ, δεν συνέβαλε στην επιτυχία της Miraval. Στη δικογραφία, ο σταρ του «Bullet Train» κατηγορεί την Τζολί ότι «κρατούσε σκόπιμα τον Πιτ στο σκοτάδι και ότι παραβίασε εν γνώσει του τα συμβατικά δικαιώματα του Πιτ», με σκοπό να βλάψει την αναπτυσσόμενη επιχείρησή του.

Υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του προέβλεψε ότι ο Σέφλερ θα προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο της επιχείρησης. «Ο Πιτ είναι ηθοποιός, όχι οινοποιός. Ασχολείται με ψευδαισθήσεις, όχι με βρωμιά και σταφύλια», απάντησε ο Σέφλερ σε κατάθεση στο δικαστήριο.

Το ζευγάρι αγόρασε το κτήμα μαζί πριν τον γάμο τους, με τον Πιτ να κατέχει το 60% και την Τζολί να κατέχει το 40%. Το κάστρο, όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014, έγινε το «πάθος» του Πιτ και χάρισε στην Τζολί ένα επιπλέον 10% ως μέρος του γάμου τους, με αποτέλεσμα να έχουν ίσο μερίδιο όταν χώρισαν το 2016.

Ο Πιτ και η Τζολί δεν είναι οι μόνοι σταρ με μακροχρόνιες διαμάχες διαζυγίου, αλλά οι Μπραντζελίνα θα μπορούσαν να πάρουν το κορυφαίο βραβείο αν ο φίλος του Πιτ έχει δίκιο.

Η Maria Shriver και ο Arnold Schwarzenegger οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2021, έχοντας χωρίσει 10 χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με το Us Weekly. Η Bethenny Frankel των «Real Housewives of New York City» υπέγραψε το διαζύγιο της από τον Jason Hoppy το 2021, οκτώ χρόνια αφότου ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, ανέφερε το ρεπορτάζ.