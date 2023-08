Σάρον Φάρελ: Πέθανε η πρωταγωνίστρια των «Χαβάη 5-0» και «Ατίθασα νιάτα»

Η Σάρον Φάρελ, ηθοποιός γνωστή από τις σειρές «Χαβάη 5-0» και «Ατίθασα Νιάτα», πέθανε σε ηλικία 82 ετών, από φυσικά αίτια, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της

Η Σάρον Φάρελ, η οποία είχε μια μακρά και ιστορική καριέρα στο Χόλιγουντ πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το It’s Alive του 1974 και το Can’t Buy Me Love το 1987, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο γιος της Chance Boyer επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια σε ένα νοσοκομείο στην κομητεία Orange της Καλιφόρνια στις 15 Μαΐου.

Πίσω από την κάμερα, η ηθοποιός φέρεται να είχε εμπλακεί σε ένα «ερωτικό τρίγωνο» με τους ηθοποιούς Στιβ ΜακΚουίν και Μπρους Λι, τον τελευταίο από τους οποίους περιέγραφε ως «τον έρωτα της ζωής της».

Η Σάρολ Φάρελ έπαιξε τη Νίνα Γουέμπστερ στην σαπουνόπερα «Ατίθασα Νιάτα» μεταξύ των ετών 1991 και 1997, καθώς και ρόλους στα The Man from UNCLE, The Six Million Dollar Man και Gunsmoke.

Η τελευταία της ερμηνεία ήταν στο Broken at Love το 2014, μια ρομαντική διαδικτυακή σειρά. Αφήνει πίσω τον γιο της Chance και τον εγγονό της Wayde