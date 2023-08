Χόλιγουντ: Οι 7+1 διαφημίσεις που θέλουν να ξεχάσουν οι σταρ από τον Μπραντ Πιτ μέχρι τη Ντούα Λίπα

Τι κοινό έχουν αστέρια πρώτου μεγέθους όπως ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο Μπραντ Πιτ, η Ντούα Λίπα και η Κέιτ Γουίνσλετ; Πριν γίνουν διάσημοι, είχαν υποκύψει στο χρήμα και την εφήμερη δόξα μίας φτηνής τηλεοπτικής διαφήμισης. Η λίστα είναι μακρά

Ονόματα πρώτου μεγέθους έχτισαν την καριέρα τους με πολλή δουλειά, αλλά και κάποιες... ατυχείς στιγμές, όπως είναι για πολλούς σήμερα, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις για οδοντόκρεμες και προϊόντα γυναικείας υγιεινής στις οποίες συμμετείχαν δεκαετίες πριν.

«Για κάθε επιτυχημένο αστέρι του Χόλιγουντ, υπάρχει μια αναπόφευκτη ιεροτελεστία διέλευσης από τα σπλάχνα της mainstream τηλεόρασης» γράφει η Daily Mail, καθώς τα ονόματα πρώτης γραμμής σήμερα αποδέχονταν κάποτε κάθε πρόταση στην προσπάθειά τους να ανελιχθούν. Πολλοί από αυτούς θα ήθελαν σήμερα να ξεχάσουν τις τηλεοπτικές διαφημίσεις στις οποίες πρωταγωνίστησαν, η λίστα όμως είναι μακρά:

Ντούα Λίπα ( 2013, The X Factor)

Σήμερα γεμίζει στάδια ως μια από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες της Βρετανίας, οπότε είναι ίσως λίγο ειρωνικό το γεγονός ότι η Ντούα Λίπα ξεκίνησε την καριέρα της από ένα διαφημιστικό για το σόου ταλέντων The X Factor.

Η σούπερ σταρ ενσάρκωνε μια ταλαντούχα έφηβη που ενθουσίαζε τα πλήθη με την ικανότητά της στο τραγούδι. Καθώς η αναγνωρίσιμη φωνή της ξεσήκωνε τις μάζες, η νεαρή μεταφέρθηκε από τον κήπο της σε μια αίθουσα οντισιόν του X Factor, όπου την υποδέχονταν ομόφωνα με χειροκροτήματα οι κριτές Gary Barlow, Nicole Scherzinger, Louis Walsh και Sharon Osbourne.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η τραγουδίστρια θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ της, Hotter Than Hell, πριν κατακτήσει την Αμερική και ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία για την υποστήριξη του δεύτερου άλμπουμ της, με τίτλο Future Nostalgia.

Κέιτ Γουίνσλετ (1986, Sugar Puffs)

Περισσότερα από δέκα χρόνια πριν σωθεί από τον υδάτινο τάφο στο βραβευμένο «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον, η Κέιτ Γουίνσλετ είχε πρωταγωνιστήσει σε μία παιδική διαφήμιση των Sugar Puffs στην οποία μεταμορφώνεται από αθώο κορίτσι σε ένα λυσσασμένο Honey Monster.

Γυρισμένο το 1986, το διαφημιστικό βρίσκει την Κέιτ με ουρά χοίρου σε ένα πανηγύρι, όπου μια ακίνδυνη κίνηση στα τσέρκια είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει ένα κουτί με τα ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού. Αλλά τα πράγματα σύντομα άλλαξαν καθώς το 11χρονο παιδί φωνάζει θριαμβευτικά τη χαρακτηριστική του φράση - «Θέλω το μέλι μου!» - και μετατρέπεται στο...δασύτριχο τέρας του μελιού .

Αυτές τις μέρες η ταλαντούχα ηθοποιός είναι περισσότερο γνωστή για τα εγχειρήματά της στη μεγάλη οθόνη, μεταξύ των οποίων το ναζιστικό πολεμικό δράμα The Reader - ένας ρόλος που της χάρισε ένα Όσκαρ στα 81α ετήσια Βραβεία Όσκαρ.

Λεονάρντο ντι Κάπριο (1988, Bubble Yum Gum)

Ο συμπρωταγωνιστής της Κέιτ Γουίνσλετ στον Τιτανικό ξεκίνησε την καριέρα του με παρόμοιο τρόπο, παίζοντας μεταξύ άλλων σε ένα διαφημιστικό για τις δημοφιλείς τσιχλόφουσκες Bubble Yum Gum.

Σε ηλικία 14 ετών, ο τότε επίδοξος ηθοποιός - βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρώτου μεγέθους σήμερα- πήρε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς προωθούσε την τσίχλα σε έναν μονόλογο απευθείας στην κάμερα.

Με μια τυπικά σίγουρη συμπεριφορά, ο νεαρός Λεονάρντο έκανε φούσκες με την τσίχλα του ενώ έπαιζε μελωδίες στο κασετοφωνάκι του. Ο ηθοποιός είναι πλέον ένας από τους πιο επιτυχημένους στον τομέα του με μια σειρά από υπερπαραγωγές στο ενεργητικό του.

Το 2016 κέρδισε την υψηλότερη διάκριση της καριέρας του - ένα Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου χάρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο αριστούργημα του 2015 The Revenant.

Μπραντ Πιτ (1988, Pringles)

Μετα το pop δεν έχει stop, απλώς ρωτήστε τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε μια τηλεοπτική διαφήμιση για τα δημοφιλή πατατάκια Pringles στo τέλoς της δεκαετίας του 1980.

Τρία χρόνια πριν από τον πρώτο του σημαντικό ρόλο στο εμβληματικό Thelma & Louise, ο 25χρονος Μπραντ καταβρόχθιζε πατατάκια στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου. Κάπου στη Νότια Καλιφόρνια, ο Μπραντ χωρίς πουκάμισο και οι δύο φίλοι του έμειναν χωρίς αυτοκίνητο και ακόμα χειρότερα, ξέμειναν και από...Pringles.

Ευτυχώς, τρία κορίτσια ντυμένα με μπικίνι έσπευσαν να βοηθήσουν με ένα διαθέσιμο αυτοκίνητο γεμάτο με πατατάκια, με αποτέλεσμα ένα πάρτι στην άκρη του δρόμου πριν τα αγόρια ξεκινήσουν μια άλλη περιπέτεια.

Δεν πρόκειται για υλικό που βραβεύτηκε με Όσκαρ, αλλά αυτό θα γινόταν χρόνια αργότερα όταν ο Μπραντ καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

7. Κόρτνεϊ Κοξ (1985, Tampax)

Εννέα χρόνια πριν κάνει το ντεμπούτο της ως νευρωτική σεφ Μόνικα Γκέλερ στην επιτυχημένη αμερικανική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» η ηθοποιός έβγαζε τα προς το ζην με τη βοήθεια ενός διαφημιστικού για την μάρκα ταμπόν Tampax.

«Αλλάζεις τη ζωή σου για μια εβδομάδα εξαιτίας αυτής της ώρας του μήνα;» αναρωτιόταν η Κόρτνεϊ, ενώ ετοιμαζόταν για ένα μάθημα αεροβικής.

«Φοράς ακόμα σερβιέτες;» προσθέτει κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα. «Τότε άσε με να σου μιλήσω ευθέως..» Και αυτό ακριβώς κάνει.

8. Ολίβια Κόλμαν (2004, Βρετανική Ένωση Αυτοκινήτων Α.Α)

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ηθοποιούς στη λίστα, η Ολίβια Κόλμαν ήταν ήδη καταξιωμένη ηθοποιός όταν εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση για τη βρετανική ένωση αυτοκινήτων The AA το 2004.

Έχοντας ήδη κερδίσει θαυμαστές για τον επαναλαμβανόμενο ρόλο της στην κωμωδία Peep Show του Channel 4, η 30χρονη τότε Ολίβια, πρωταγωνίστησε στο πλευρό του πρώην ηθοποιού του Grange Hill, Mark Burdis σε μια ανάλαφρη διαφήμιση που έγινε αμέσως επιτυχία χάρη στους διαλόγους της.

Το διαφημιστικό περιοδικό ξεκινούσε με μία κομψά ντυμένη Bev, τον οποίο υποδύεται η Oλίβια παρκαρισμένο σε ένα σετ φαναριών με τον σύζυγό της Kev, τον οποίο υποδύεται ο Mark, όπου συναντούν ένα ζευγάρι με τα ίδια ονόματα.

Ακολουθεί μια χαρούμενη επαναλαμβανόμενη ανταλλαγή - αλλά ενώ αποδείχτηκε δημοφιλής κατά την κυκλοφορία, η διαφήμιση τελικά δεν έπεισε.

Τζένιφερ Λορενς (2005, My Super Sweet 16 του MTV)

Το MTV ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα για την Τζένιφερ Λόρενς, αφού η ηθοποιός που βραβεύθηκε έκτοτε με Όσκαρ κέρδισε έναν πρώιμο ρόλο ερμηνείας για το My Super Sweet 16.

Η 15χρονη τότε Λόρενς, φαίνεται να σβήνει κεριά σε μια τούρτα γενεθλίων δύο επιπέδων, η οποία «έσκασε» λερώνοντας με σαντιγί τη Τζένιφερ και τους συμπρωταγωνιστές της.

Ακολουθεί περαιτέρω αμηχανία καθώς η Τζένιφερ, που υποδύεται τη 16χρονη Λίζα, μεταφέρεται σε μια σκηνή, όπου πέφτει κάτω, μπροστά στα μάτια των καλεσμένων.

Τρία χρόνια αργότερα, η ηθοποιός θα έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη στο χαμηλού προϋπολογισμού μεγάλου μήκους Garden Party πριν κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα franchises The Hunger Games και X: Men.

Μόργκαν Φρίμαν ( 1975, Listerine)

Δεκαετίες πριν γίνει ο «Σοφέρ της κας Νταίζη» ο Μόργκαν Φρίμαν ήταν ένας νεαρός ηθοποιός που ήθελε να βρει μια βάση στο Χόλιγουντ και ήταν τόσο πρόθυμος που βρέθηκε να πρωταγωνιστεί σε ένα αμερικανικό διαφημιστικό για τη Listerine.

Συμμετέχοντας στη μάχη κατά της κακοσμίας του στόματος, ένας 38χρονος τότε Φρίμαν έπαιζε έναν χειρωνακτη εργάτη του οποίου η φυσική δουλειά προφανώς περιελάμβανε την προώθηση του στοματικού διαλύματος μέντα.

Ο ηθοποιός είχε ήδη συγκεντρώσει ένα μακροσκελές βιογραφικό πριν συμφωνήσει για τη διαφήμιση, αλλά η ταινία του 1989 Driving Miss Daisy τον έκανε τελικά γνωστό.

Ακολούθησαν ρόλοι στο blockbuster του 1994 The Shawshank Redemption, μια συμμετοχη στο πλευρό του Brad Pitt και της Gwyneth Paltrow στο θρίλερ Seven του 1997 και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο Smash Kiss The Girls το 1997 και ο Φρίμαν εδραίωσε περαιτέρω τη φήμη του ως θρύλος του Χόλιγουντ.