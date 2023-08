Βρετανία: Ξεκινάει σε 18 ημέρες η μεγαλύτερη αναζήτηση του τέρατος του Λοχ Νες - Τι ψάχνουν

Η έρευνα για το τέρας του Λοχ Νες - σύμφωνα με το BBC - έχει προγραμματιστεί για τις 26-27 Αυγούστου

Η μεγαλύτερη έρευνα των τελευταίων δεκαετιών για το λεγόμενο «τέρας του Λοχ Νες», γνωστό και ως «Νέσι», θα ξεκινήσει αργότερα αυτόν το μήνα, σύμφωνα με το BBC.

Drones εξοπλισμένα με κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας θα πετάξουν πάνω από τη λίμνη και ένα υδρόφωνο θα χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ασυνήθιστων υποβρύχιων ήχων.

Η έρευνα πρόκειται να διεξαχθεί στις 26 και 27 Αυγούστου. Το Κέντρο Λοχ Νες στο Drumnadrochit και μια εθελοντική ερευνητική ομάδα που ονομάζεται Loch Ness Exploration οργανώνουν την προσπάθεια.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν θα ήταν η μεγαλύτερη αναζήτηση για το τέρας από τότε που το Γραφείο Ερευνών του Λοχ Νες μελέτησε τη λίμνη το 1972.

Το Κέντρο του Λοχ Νες βρίσκεται στο παλιό ξενοδοχείο Drumnadrochit, όπου λέγεται ότι η διευθύντρια Aldie Mackay ανέφερε ότι είδε ένα «υδάτινο θηρίο» στο Λοχ Νες πριν από 90 χρόνια.

Το 2003, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC χρηματοδότησε μια έρευνα στη λίμνη χρησιμοποιώντας 600 δέσμες σόναρ και δορυφορική παρακολούθηση.

Η έρευνα είχε επαρκή ανάλυση για να εντοπίσει μια μικρή σημαδούρα. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος από ζώο σημαντικού μεγέθους και, παρά τις αναφερόμενες ελπίδες τους, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες παραδέχθηκαν ότι αυτό απέδειξε ότι το τέρας του Λοχ Νες ήταν μύθος. Το ντοκιμαντέρ "Searching for the Loch Ness Monster" μεταδόθηκε στο BBC One.

Το Τέρας του Λοχ Νες

Το Τέρας του Λόχνες έχει επικρατήσει να ονομάζεται θρυλούμενο θαλάσσιο ερπετό (κρυπτίδιο) που σύμφωνα με το μύθο ζει στη λίμνη Νες της βόρειας Σκωτίας.

Αποτελεί αντικείμενο μελέτης της κρυπτοζωολογίας. Απαντάται συχνά και με το όνομα Νέσι (αγγλ. Nessie). Αναφορές για την ύπαρξη ενός απροσδιόριστου τέρατος στη λίμνη του Λοχ Νες χρονολογούνται από τον 6ο περίπου αιώνα, όταν σύμφωνα με το θρύλο ο άγιος Κολούμπα έσωσε με θαυματουργικό τρόπο τη ζωή ενός ανθρώπου από αυτό.

Στις πρώτες σύγχρονες αναφορές ανήκει μια ανώνυμη επιστολή στην εφημερίδα Inverness Courier το 1932, σύμφωνα με την οποία ένα ζευγάρι είχε παρατηρήσει στη λίμνη του Λοχ Νες ένα άγνωστο είδος , όπως μαρτυρούσαν τα ίχνη του στην επιφάνεια της θάλασσας. Αργότερα αποδείχθηκε πως η περιγραφή του ήταν κάπως υπερβολική. Έκτοτε ακολούθησαν περισσότερες μαρτυρίες και διαφορετικές αναφορές σε ένα «τέρας» μήκους από 6 έως 124 πόδια.

Τον Απρίλιο του 1934 εμφανίστηκε μια φωτογραφία της Νέσι, γνωστή και ως η «φωτογραφία του χειρουργού», δημιούργημα του χειρουργού Ρόμπερτ Γουίλσον. Αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο δημοφιλή απεικόνιση του τέρατος που εμφανίζεται με μακρύ λαιμό και μικρό κεφάλι, έχοντας παρόμοια χαρακτηριστικά με ένα πλησιόσαυρο. Ο γιος του Γουίλσον παραδέχτηκε την πλαστότητά της, η οποία αποδείχτηκε το 1995 από μια ομάδα ερευνητών.