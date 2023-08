Χόλιγουντ: 14 + 1 λαμπερά αστέρια της δεκαετίας του 1980 - Τι κάνουν και πώς είναι σήμερα (pics)

Από την Λίντα Έβανς και την Τζόαν Κόλινς της «Δυναστείας» μέχρι τους Κλιντ Ίστγουντ, Γουόρεν Μπίτι και Τζακ Νίκολσον

Για όσους έχουν ζήσει τη δεκαετία του ’80 σίγουρα θα θυμούνται πολλούς ηθοποιούς που ξεκίνησαν την καριέρα τους εκείνη την εποχή ή παλαιότερους που μεσουρανούσαν μέχρι τότε.

Ηθοποιούς που κατάφεραν να χτίσουν μια αξιοζήλευτη καριέρα και να θεωρούνται μέχρι σήμερα από τα λαμπρότερα αστέρια του Χόλιγουντ.

Λίντα Έβανς – Τώρα 79

Δημοφιλής από τις εμφανίσεις της στο "The Big Valley" και στο "Dynasty", η Αμερικανίδα ηθοποιός Λίντα Έβανς αποτελεί έναν θρύλο της μικρής οθόνης. Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και εργάστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 πριν ανακοινώσει τη συνταξιοδότησή της. Ήταν ήδη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πάνω από δύο δεκαετίες όταν έκανε μια εκπληκτική επιστροφή. Το 2020, ο Έβανς επέστρεψε στη σόου μπίζνες για να εμφανιστεί για λίγο σε ένα επεισόδιο της δραματικής σειράς «Das Traumschiff». Ένα χρόνο αργότερα, υποδύθηκε τη «Rita Sloan» στην ταινία του 2021 του Todd Stephens «Swan Song», με πρωταγωνιστές επίσης τους Udo Kier και Jennifer Coolidge.

Κλιντ Ίστγουντ – Τώρα 91

Δεν υπάρχει λάτρης του κινηματογράφου που να μη γνωρίζει τον Κλιντ Ίστγουντ. Ο Αμερικανός ηθοποιός θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα σεβαστά ονόματα στο Χόλιγουντ, έχοντας ξεκινήσει με έργα όπως η σειρά Rawhide και η ταινία Dollars Trilogy που του έφεραν διεθνή αναγνώριση.

Ο Ίστγουντ είναι επίσης σήμερα ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες με ταινίες όπως το Unforgiven του 1992, το Million Dollar Baby του 2004 και το Richard Jewell του 2019. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είναι σήμερα 91 ετών και εξακολουθεί να είναι απασχολημένος με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.

Γκόλντι Χον – Τώρα 75

Έχει βραβευμένη με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου ηθοποιός είναι ως και σήμερα αξέχαστη για την ερμηνεία της στο "Cactus Flower". Αυτή και ο σύντροφός της, Kurt Russel, είναι ένα από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Το 2021, εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ "Celebrating Laughter: The Life and Films of Colin Higgins".

Γουόρεν Μπίτι – Τώρα 84

Ο γόης του Χόλιγουντ, Γουόρεν Μπίτι έγινε διάσημος από τους ρόλους του στις ταινίες Bonnie and Clyde, Shampoo, and Citizen Kane. Βρήκε το ταίρι του και παντρεύτηκε την Annette Bening το 1992 και από τότε είναι μαζί.

Πέρα από αυτό, ο Μπίτι κουβαλάει στις πλάτες του έξι δεκαετίες εμπειρίας στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Εκτός από άψογος ηθοποιός, είναι και καταξιωμένος σκηνοθέτης και παραγωγός, με αρκετές υπερπαραγωγές στο ενεργητικό του. Οι προσπάθειες παραγωγής του του κέρδισαν ακόμη και το διάσημο βραβείο Irving G. Thalberg.

Χέδερ Λόκλιαρ – Τώρα 60

Έγινε γνωστή για πρώτη φορά με τον ρόλο της ως «Sammy Jo Carrington» στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του '80 «Dynasty». Η η Χέδερ Λόκλιαρ συνέχισε να πρωταγωνιστεί στη σαπουνόπερα της δεκαετίας του '90 «Melrose Place». Συμμετείχε στο «T. J. Hooker» και «Spin City», συμμετείχε επίσης σε ταινίες όπως η ταινία δράσης-κωμωδίας «Money Talks» και η ρομαντική κωμωδία «The Perfect Man».

Η Λόκλιαρ εξακολουθεί να είναι ενεργή ως ηθοποιός και συνεχίζει να προσθέτει νέες παραγωγές στη φιλμογραφία της. Οι νεότεροι θεατές μπορεί να την έχουν δει στη δραματική σειρά του Tyler Perry "Too Close to Home" και στο "Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story" του 2021.

Ελίζαμπεθ Σου – Τώρα 57

Στη δεκαετία του 1980, η Ελίζαμπεθ Σου έγινε διάσημη λόγω των ρόλων της στα blockbusters, The Karate Kid και Back to the Future II. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε και στο Hollow Man. Είναι πολυβραβευμένη ηθοποιός με υποψηφιότητες και τρόπαια από τα Όσκαρ, τις Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA.

Το νεότερο κοινό την γνωρίζει κυρίως από τη θητεία της στο CSI: Crime Scene Investigation, όπου εμφανίστηκε από το 2012 έως το 2015.

Μισέλ Φάιφερ – Τώρα 64

Η Μισέλ Φάιφερ είναι μια μορφή της κινηματογραφικής βιομηχανίας γνωστή για το ταλέντο, την ευελιξία και τις σαγηνευτικές ερμηνείες της. Έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο αξέχαστες ταινίες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των "The Fabulous Baker Boys" και "Batman Returns". Εκτός από τη δουλειά της μπροστά στην κάμερα, είναι επίσης γνωστή για τον ακτιβισμό και τη φιλανθρωπία της.

Η Μισέλ Φάιφερ συνέχισε να επιδεικνύει τις εξαιρετικές της ικανότητες ως ηθοποιός, εμφανιζόμενη σε πολλά έργα υψηλού προφίλ, όπως η ταινία του Netflix "The Irishman", όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τους θρύλους Robert De Niro και Al Pacino. Επιλέχθηκε επίσης στην ταινία "Wild Four O'Clocks" το 2022.

Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν – Τώρα 87

Πιθανότατα έχετε ακούσει ή παρακολουθήσει τη σειρά Bourne, αλλά ξέρατε ότι ο Matt Damon δεν είναι ο πρώτος Jason Bourne; Το πρώτο πρόσωπο που υποδύθηκε τον διαβόητο χαρακτήρα είναι ο θρυλικός Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν, ο οποίος έβαλε ψηλά τον πήχη για το πώς πρέπει να παιχτεί ο ρόλος.

Ο Τσάμπερλεν έχει πρωταγωνιστήσει σε πολυάριθμες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, που του έχουν χαρίσει το παρατσούκλι King of the Mini-Series. Το... χαρτοφυλάκιο του Τσάμπερλεν περιλαμβάνει το The Thorn Birds (Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας) και το Shōgun, και τα δύο τον οδήγησαν να κερδίσει ένα βραβείο Χρυσής Σφαίρας.

Μεγκ Ράιαν– Τώρα 59

Και ποιος δεν αγαπάει τις ρομαντικές κωμωδίες. Η δεκαετία του '80 και '90 ήταν η εποχή που δημιουργήθηκαν πολλές τέτοιες ταινίες και κανένας άλλος εκτός από τη Μεγκ Ράιαν δεν ήταν καλύτερος σε αυτές τις ερμηνείες. Ονομάστηκε μάλιστα η βασίλισσα τον ρομαντικών κομεντί αφού πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στις ταινίες When Harry Met Sally, You’ve Got Mail και Addicted to Love.

Τώρα κοντά στα 60 της, η ηθοποιός παραμένει ενεργή, με τις ταινίες του 2015 Ithaca και «Inside Out».

Αλ Πατσίνο – Τώρα 81

Η παρουσία του στην οθόνη ήταν τόσο δυνατή που ο Αλ Πατσίνο δεν χρειάζεται συστάσεις. Με μια μεγάλη καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, έχει κερδίσει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Primetime Emmy, AFI Life Achievement Award και το σπάνιο Triple Crown of Acting. Αυτό τον κάνει θρύλο!

Ο Πατσίνο ξεκίνησε την καριέρα του στα 20 του και αργότερα λατρεύτηκε για την ερμηνεία του ως Michael Corleone στη σειρά The Godfather. Οι άλλες ταινίες που τον έκαναν ίνδαλμα ήταν οι: And Justice for All, Scent of a Woman, The Irishman, Scarface, Donnie Brasco και The Devil’s Advocate.

Τζόαν Κόλινς – Τώρα 88

Μια εμβληματική Αγγλίδα ηθοποιός/συγγραφέας, η Τζόαν Κόλινς είναι ίσως περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Dynasty». Αλλά με πάνω από 130 ταινίες και 300 τηλεοπτικές εμφανίσεις, η καριέρα της δεν μπορεί να συνοψιστεί σε έναν μόνο ρόλο. Με τα χρόνια, κέρδισε πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Χρυσής Σφαίρας.

Με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ο Κόλινς συνεχίζει να είναι μια από τους πιο σκληρά εργαζόμενες επαγγελματίες του θεάματος. Το 2022, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ - μίνι σειρά "Reframed: Marilyn Monroe". Άλλες πρόσφατες εμφανίσεις περιλαμβάνουν την ταινία του 2020 "The Loss Adjuster" και την τηλεοπτική μικρού μήκους "2020: The Movie".

Μελ Γκίμπσον – Τώρα 65

Πώς μπορεί κάποιος να είναι στα εξήντα του και να φαίνεται τόσο νέος; Αυτή είναι η περίπτωση του Μελ Γκίμπσον, ο οποίος, παρά την ηλικία του είναι τόσο εμφανίσιμος όσο συνήθιζε στα νιάτα του.

Ο ηθοποιός έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό στο Χόλιγουντ, με αρκετές βραβευμένες ταινίες όπως το Hacksaw Ridge και το Braveheart. Ωστόσο, ήταν η ερμηνεία του στο Mad Max που τον έκανε την φήμη του να εκτοξευθεί.

Μάικλ Ντάγκλας – Τώρα 78

Πρωταγωνιστής στην τηλεοπτική σειρά «Green Eggs and Ham», ο βετεράνος Αμερικανός ηθοποιός/παραγωγός Μάικλ Ντάγκλας αξίζει να αποκαλείται θρύλος του Χόλιγουντ. Με δεκάδες ταινίες και σειρές στο ενεργητικό του, έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι είναι ένας από τους πιο ευέλικτους ερμηνευτές.

Τζακ Νίκολσον – Τώρα 84

Ο Τζακ Νίκολσον έχει μια καριέρα που διαρκεί πάνω από 50 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς τη βιομηχανία του κινηματογράφου, ή ακόμα και το Χόλιγουντ χωρίς τον Τζακ Νίκολσον. Μολονότι στη πρώτη του ταινία ήταν να γίνει animator, η δουλειά του ηθοποιού τον κέρδισε τη δεκαετία του 1950. Η πρώτη δουλειά του Νίκολσον ως ηθοποιός ήρθε το 1958 στην ταινία The Cry Baby K***er. Η απίστευτη ερμηνεία του στο Easy Rider τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και τον οδήγησε σε πιο σημαντικές ταινίες όπως Terms of Endearment, The Shining και A Few Good Men.

Μπρους Γουϊλίς – Τώρα 68

Ο Μπρους Γουίλις γοήτευσε το κοινό με τη σειρά ρόλων. Από τον γοητευτικό Ντέιβιντ Άντισον Τζούνιορ στο «Moonlighting» μέχρι τον σκληροτράχηλο Τζον ΜακΚλέιν στο «Die Hard».

Εντυπωσιακές είχαν επίσης χαρακτηριστεί οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως το "The Sixth Sense" και το "Armageddon", που κατέρριψαν τα ρεκόρ του box office.

Αν και είναι πάντα λυπηρό να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο ερμηνευτή, η οικογένεια του Γουίλις επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική τον Απρίλιο του 2022, κλείνοντας μια απίστευτη καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες και εδραιώνει τη θέση του ως ένας από τους σπουδαίους όλων των εποχών του Χόλιγουντ.