Τζον Λένον: Προς δημοπράτηση πιάνο που είχε αγοράσει

Τζον Λένον: Η διαδρομή του πιάνου μέχρι τη δημοπρασία ήταν περιπετειώδης.

Ένα πιάνο που κάποτε ήταν ιδιοκτησία του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, που αργότερα δόθηκε στον επιμελητή εκθέσεων τέχνης Sam Green, ο οποίος με τη σειρά του το δάνεισε στον 'Αντι Γουόρχολ, βγαίνει στο σφυρί το φθινόπωρο στην Πολιτεία του Μέριλαντ.

Το πιάνο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1929, είναι ένα Baldwin Concert Grand Model D που, σύμφωνα με τη 19 σελίδων έκθεση προέλευσής του που έγραψε η Karen Lile, ο Λένον αγόρασε το 1978. Σε αυτό, ο Τζον και η Γιόκο συνέθεσαν τραγούδια από τα οποία προέκυψε το άλμπουμ τους του 1980 Double Fantasy.

Η διαδρομή του πιάνου μέχρι τη δημοπρασία ήταν περιπετειώδης. Σε χρυσή πλακέτα πάνω του είναι εγχαραγμένη η φράση «To Sam Love John And Yoko 1979». Έμεινε στο σπίτι του Sam Green στο Fire Island της Νέας Υόρκης έως το 1983 οπόταν και αυτός το δάνεισε σε έναν άλλο στενό φίλο του, τον 'Αντι Γουόρχολ. Ο Γουόρχολ έβαλε το πιάνο στα γραφεία του περιοδικού Interview, στο Μεγάλο Μήλο. Όταν πέθανε, το πιάνο δόθηκε ως δάνειο στη New York Academy of Art. Όταν ο Green κατέθεσε μήνυση κατά της New York Academy of Art για να πάρει πίσω το πιάνο, το 2000 κατέθεσε στο δικαστήριο ότι το πιάνο είχε δοθεί σε αυτόν. Την επόμενη χρονιά, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα (ο Green απεβίωσε το 2011).

Από την πλευρά της, η New York Academy of Art είχε υποστηρίξει ότι το πιάνο ήταν δώρο και, σύμφωνα με τοτινό δημοσίευμα των Τάιμς της Νέας Υόρκης, είπε ότι το πούλησε για λίγες χιλιάδες δολάρια σε ένα παλαιοπωλείο του Μανχάταν. Το οποίο με τη σειρά του πούλησε το πιάνο σε έναν δημοπράτη, ονόματι Buddy Bain και στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του.

Στη δημοπρασία της 30ής Σεπτεμβρίου στον οίκο Alex Cooper Auctioneers, το πιάνο προσφέρει η Mercersburg Academy, ένα ιδιωτικό οικοτροφείο κύρους και τα έσοδα από τη δημοπρασία - εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 3 εκατομμύρια δολάρια - θα χρησιμοποιηθούν για καθιέρωση υποτροφίας για σπουδαστές. «Είμαι ικανοποιημένη που ιχνηλάτησα την πορεία ιδιοκτησίας του πιάνου από το 1978 όταν το αγόρασε ο Τζον Λένον μέχρι τους σημερινούς ιδιοκτήτες του, τη Mercersburg Academy» έγραψε στην έκθεσή της η Karen Lile.