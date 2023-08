Ρον Σεφάς Τζόουνς: Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός – Είχε βραβευθεί με Emmy

Σε ηλικία 66 ετών.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής «σκόρπισε» η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Ρον Σεφάς Τζόουνς, σε ηλικία 66 ετών. Ήταν περισσότερο γνωστός από τη σειρά This Is Us. Ο ρόλος που ενσάρκωσε, ως χαμένος πατέρας που βρίσκει τη λύτρωση, τού χάρισε δύο βραβεία Emmy.

Ο Τζόουνς αντιμετώπιζε πρόβλημα στους πνεύμονες, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του. Μάλιστα, υπεβλήθη σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020, λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και πέρασε σχεδόν δύο μήνες σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η καλοσύνη του ήταν αισθητή, σε όποιον είχε την τύχη να τον γνωρίσει. Η αγάπη του Τζόουνς για τη σκηνή ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης ερμηνείας του, η οποία ήταν υποψήφια για Tony και βραβευμένη με Drama Desk Award, για τον ρόλο του στο Clyde’s στο Broadway», τονίσθηκε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

