Οικογένεια που περπατά στα τέσσερα μπερδεύει τους επιστήμονες: «Δεν πρέπει να υπάρχουν»

Η οικογένεια Ulas περιγράφηκε σε ντοκιμαντέρ ως «ο κρίκος που λείπει μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου»

Άνω κάτω έχει κάνει την επιστημονική κοινότητα μια οικογένεια από την Τουρκία, θέτωντας υπό αμφισβήτηση την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Αυτό που έχει μπερδέψει τους επιστήμονες είναι πως κάποια από τα μέλη της οικογένειας περπατούν στα τέσσερα, χρησιμοποιώντας δηλαδή και τα χέρια τους σαν μια «έρπουσα αρκούδα».

Η οικογένεια Ulas εισήχθη για πρώτη φορά στη δημόσια σφαίρα μέσω μιας επιστημονικής εργασίας την οποία ακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ του 2006 στο BBC με τίτλο «The Family That Walks on All Fours».

Ο καθηγητής Nicholas Humphrey, εξελικτικός ψυχολόγος από το London School of Economics, ανακάλυψε ότι από τα 18 παιδιά αυτής της οικογένειας, έξι από αυτά γεννήθηκαν με αυτό το χαρακτηριστικό που δεν έχει ξαναδεί σε σύγχρονους ενήλικες. Ένα από τα 6 παιδιά έχει πεθάνει.

«Ποτέ δεν περίμενα ότι ακόμη και κάτω από την πιο ασυνήθιστη επιστημονική φαντασία ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε μια ζωώδη κατάσταση», είπε ο Χάμφρεϊ στο «60 Minutes Australia».

«Αυτό που μας ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο των ζώων είναι το γεγονός ότι είμαστε το είδος που περπατάει με δύο πόδια και κρατά το κεφάλι ψηλά», εξήγησε.

«Φυσικά, είναι και η γλώσσα και όλα τα άλλα πράγματα, αλλά είναι τρομερά σημαντικό για την αίσθηση ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους στο ζωικό βασίλειο. Αυτοί οι άνθρωποι περνούν αυτό το όριο».

Η οικογένεια Ulas περιγράφηκε στο ντοκιμαντέρ ως «ο κρίκος που λείπει μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου» — και μια τουρκική μελέτη πρότεινε ότι η «απομάκρυνση» μπορεί να είχε συμβεί, αντιστρέφοντας τρία εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης.

Αλλά ο Χάμφρεϊ επέκρινε αυτή τη θεωρία στο έγγραφο του BBC, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά προσβλητική» και «επιστημονικά ανεύθυνη».

Το ντοκιμαντέρ διατήρησε επίσης την «ανείπωτη σημασία της οικογένειας για τον καθένα μας» και ισχυρίστηκε ότι «δεν θα έπρεπε να υπάρχουν».

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ διαπίστωσαν ότι τα παιδιά στο κέντρο της μελέτης είχαν σκελετούς με μεγαλύτερη ομοιότητα με τους πιθήκους από τους ανθρώπους και είχαν συρρικνωμένη παρεγκεφαλίδα, μια κατάσταση που συνήθως δεν επηρεάζει την ικανότητα των άλλων ανθρώπων να περπατούν στα δύο τους πόδια, σύμφωνα με τη Daily Star .

Ωστόσο, ενώ οι πίθηκοι χρησιμοποιούν τις αρθρώσεις τους για να κυκλοφορούν, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις παλάμες των χεριών τους, σημειώνοντας μια σημαντική διαφορά.«Πιστεύω ότι είναι πιθανό αυτό που βλέπουμε σε αυτή την οικογένεια να είναι κάτι που αντιστοιχεί σε μια εποχή που δεν περπατούσαμε σαν χιμπατζήδες, αλλά ήταν ένα σημαντικό βήμα μεταξύ του να κατέβουμε από τα δέντρα και να γίνουμε εντελώς δίποδοι», σημειώνει ο Χάμφρεϊ.

Εξήγησε επίσης ότι εφόσον τα παιδιά δεν ενθαρρύνονταν απαραίτητα να σταθούν όρθια μετά την ηλικία των 9 μηνών, η ανάπτυξή τους θα μπορούσε να επηρεαστεί.

Τα παιδιά έλαβαν φυσιοθεραπευτή καθώς και εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για να τα βοηθήσει να περπατήσουν στα δύο πόδια τους, κάτι που οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στην κινητικότητα τους.

