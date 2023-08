Μα... είναι ωραία στον Παράδεισο: Αποκαλυπτική έρευνα για τις επιθανάτιες εμπειρίες

Πεπεισμένος ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο είναι Αμερικανός ογκολόγος που εδώ και δεκαετίες μελετάει χιλιάδες επιθανάτιες εμπειρίες.

Ο δρ Τζέφρι Λονγκ - σύμφωνα με την εφημερίδα Espersso - αποκάλυψε συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι είδαν τον «Παράδεισο» και άλλες με κοινά χαρακτηριστικά που προκαλούν ανατριχίλα.

Μιλώντας στο Insider ο ογκολόγος, που ως γιατρός ειδικεύεται στην ακτινοθεραπεία σε καρκινοπαθείς στο Κεντάκι, ανέφερε ότι τα τελευταία 39 χρόνια έχει συλλέξει και μελετήσει περισσότερες από 5.000 επιθανάτιες εμπειρίες.

Εξήγησε στην έγκριτη ενημερωτική ιστοσελίδα, η οποία στο παρελθόν ήταν γνωστή ως Business Insider, ότι οι μαρτυρίες προέρχονταν από ανθρώπους από όλον τον πλανήτη, που μιλούσαν πάνω από 30 διαφορετικές γλώσσες, είχαν διαφορετική θρησκεία και πολιτιστικό υπόβαθρο.

Οι μάρτυρες

Ανεξάρτητα από το αν ήταν χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, ινδουιστές ή άθεοι, περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι βρέθηκαν σε ένα «παραδεισένιο» βασίλειο. Από αυτούς το ένα τέταρτο πρόσθεσε ότι ενώ βρισκόταν στον «παράδεισο», τους περιέβαλε ένα έντονο φως ή ένα σύννεφο. Μάλιστα, τα τρία τέταρτα του συνόλου των μαρτύρων που εξέτασε ο γιατρός δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τη μεταθανάτια ζωή στην οποία βρέθηκαν, καθώς εκεί ένιωθαν απέραντη αγάπη και χαρά.

Σχεδόν οι μισοί (45%) είπαν ότι είδαν τον εαυτό τους να εγκαταλείπει το σώμα τους και ένιωσαν ότι η συνείδησή τους διαχωριζόταν από τη φυσική ύπαρξή τους, ενώ το 20% ανέφερε ότι όσο ήταν κλινικά νεκροί συνάντησαν αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν πεθάνει. Ο δρ Λονγκ πρόσθεσε στην οικονομική ιστοσελίδα ότι όλοι όσοι είχαν μια επιθανάτια εμπειρία στη συνέχεια δεν φοβούνταν τον θάνατο.

Από το 1998 έχει ιδρύσει το Ιδρυμα Ερευνών για τις Επιθανάτιες Εμπειρίες (Near-Death Experience Research Foundation), στην ιστοσελίδα του οποίου αναρτώνται οι μαρτυρίες που συλλέγει ο ίδιος ή δημοσιεύουν απευθείας όσοι είχαν επιθανάτια εμπειρία. Ο ογκολόγος παρουσίασε στο Insider τη μαρτυρία χρήστη με το όνομα Χάρι, που έγραψε: «Τα φώτα που βρέθηκαν πιο κοντά μου ήταν οι γονείς μου, ο προπάππους μου, μέλη της οικογένειάς μου που είχαν πεθάνει». Και πρόσθεσε: «Πιο μακριά βρίσκονταν κοντινοί μου φίλοι και μαζί με αυτούς άνθρωποι που με είχαν επηρεάσει ή τους είχα επηρεάσει στη ζωή τους».

«Με τύλιξε ένα καθαρό, λαμπερό φως και δεν είχα πια σώμα» έγραψε η Σταρ για τη δική της επιθανάτια εμπειρία. «Δεν είχα μάτια για να δω, αλλά έβλεπα τα πάντα γύρω μου» ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρισκόταν «στο κέντρο ενός τεράστιου κενού, αλλά το κενό δεν ήταν άδειο», καθώς «ήταν γεμάτο με την παρουσία του ζωντανού Θεού». Αγγέλους φαίνεται να περιγράφει η Σάρα από την Ιταλία, η οποία έγραψε: «Τρία αγνά όντα μου μίλησαν σε μια διαφορετική γλώσσα» και «χρησιμοποίησαν τις σκέψεις μου». «Μου έδωσαν τόσο πολύ αγάπη… Δεν ήθελα να φύγω, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω, έτσι έπρεπε να γίνει» ανέφερε εξηγώντας γιατί επέστρεψε ξανά στη ζωή.

Ο Αμερικανός γιατρός που ως συγγραφέας έχει κυκλοφορήσει βιβλία για τις επιθανάτιες εμπειρίες, τα οποία έχουν γίνει best sellers, άρχισε να ενδιαφέρεται για το φαινόμενο πριν από 37 χρόνια. Τότε διάβασε μια επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of the American Medical Association», η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε επιστημονική εξήγηση για τις επιθανάτιες εμπειρίες. Μέσα από την προσωπική έρευνα ο ίδιος, που στην αρχή είχε έντονα κριτική στάση για το φαινόμενο, άλλαξε γνώμη και πλέον πιστεύει ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο.

Υποστηρίζει δε ότι η αλλαγή αυτή τον βοήθησε να γίνει καλύτερος ως γιατρός, διότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ασθενείς του που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του καρκίνου. Πλέον βοηθάει τους ασθενείς του να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους «με αυξημένο θάρρος και πάθος». Όπως λέει: «Στόχος μου είναι να τους βοηθήσω να έχουν περισσότερες υγιείς ημέρες εδώ στη Γη, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι όταν πεθάνουν θα βρουν τη γαλήνη».