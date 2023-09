Καθηγητής του Χάρβαρντ αποκαλύπτει: Πώς βρήκα διαστρικά αντικείμενα στον βυθό της θάλασσας

Τα θραύσματα προήλθαν από ένα αντικείμενο μεγέθους ενός μέτρου που συνετρίβη ανοιχτά της Παπούα της Νέας Γουινέας το 2014, το οποίο ο καθηγητής ισχυρίζεται ότι ήταν ένα εξωγήινο σκάφος

Κάθε επιστήμονας ονειρεύεται να κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη. Να έρθει εκείνη η στιγμή που όλα τα σημάδια δείχνουν ένα συμπέρασμα που ανοίγει νέους δρόμους, που δυνητικά αλλάζει τα πάντα.

Αυτό πιστεύει ότι έχει καταφέρει ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας επιστημόνων που που ανακάλυψαν και αναλύουν 700 ασυνήθιστα θραύσματα που ανακτήθηκαν από ένα σημείο συντριβής μετεωριτών το 2014.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος στην Daily Mail, tα θραύσματα προήλθαν από ένα αντικείμενο μεγέθους ενός μέτρου που συνετρίβη ανοιχτά της Παπούα της Νέας Γουινέας το 2014, το οποίο ο Λεμπ ισχυρίζεται ότι ήταν ένα εξωγήινο σκάφος.

Αν και η ανακοίνωση δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινων, ο Λεμπ μιλά για μια ιστορική ανακάλυψη «γιατί αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που οι άνθρωποι ακούμπησαν με τα χέρια τους υλικά από ένα μεγάλο αντικείμενο που έφτασε στη Γη εκτός του ηλιακού συστήματος».

Ο Λεμπ και η επιστημονική ομάδα του ταξίδεψαν σε μια τοποθεσία όπου ο μετεωρίτης IM1 πιστεύεται ότι συνετρίβη πριν από σχεδόν μια δεκαετία.



Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ πέρασαν χρόνια σε στενή συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό για να εντοπίσουν τη ζώνη πρόσκρουσης κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα, αναλύοντας δεδομένα για να προσδιορίσουν εάν και πότε το αντικείμενο έπεσε από το διάστημα.

Τον Απρίλιο του 2022 η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο μετεωρίτης, πλάτους 46 εκατοστών, προήλθε από άλλο ηλιακό σύστημα, καθιστώντας τον τον πρώτο γνωστό «διαστρικό επισκέπτη στη Γη». Και αυτό, σύμφωνα με τον Λεμπ, παρέχει περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξει τη θεωρία του.

Ο Λεμπ πιστεύει ανοιχτά ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη.



Το 2021, ο φυσικός κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Εξωγήινος: Το πρώτο σημάδι Ευφυούς Ζωής πέρα από τη Γη), στο οποίο υποστήριξε ότι το Oumuamu δεν είναι κομήτης ή αστεροειδής αλλά ένα ελαφρύ πανί – μια μέθοδος προώθησης διαστημικού σκάφους.

Το Oumuamu ανακαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από ένα τηλεσκόπιο στη Χαβάη, εκατομμύρια μίλια μακριά, και αρχικά θεωρήθηκε ο πρώτος διαστρικός επισκέπτης της Γης μέχρι το 2022.



Ο Λεμπ και η ομάδα του βρήκαν 700 σφαίρες διαμέτρου 0,05–1,3 χιλιοστών σε 26 διαδρομές που κάλυπταν μια περιοχή έρευνας μεγέθους ενός τετάρτου του τετραγωνικού χιλιομέτρου. Τα δεδομένα από την ανάλυση έδειξαν ότι τα θραύσματα είναι πλούσια σε βηρύλλιο, λανθάνιο και ουράνιο, μαζί με χαμηλή περιεκτικότητα σε στοιχεία με υψηλή συγγένεια με τον σίδηρο, όπως το Ρήνιο - ένα από τα πιο σπάνια στοιχεία που βρέθηκαν στη Γη.





Το μοτίβο στοιχειακής αφθονίας ‘‘BeLaU’’ δεν ταιριάζει με επίγεια κράματα, θραύσματα από πυρηνικές εκρήξεις, μάγμα της Γης ή της Σελήνης ή του Άρη της ή φυσικούς μετεωρίτες στο ηλιακό σύστημα τόνισε.

Ο Avi Loeb είναι ο καθηγητής επιστήμης Frank B. Baird Jr. και διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρίας και Υπολογισμού στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι επίσης ο επικεφαλής του Galileo Project για την αναζήτηση αντικειμένων κοντά στη Γη που αποστέλλονται από εξωγήινους τεχνολογικούς πολιτισμούς.