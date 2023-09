Ριζ Γουίδερσπουν: «Η γιαγιά μου έλεγε οτι οι άνθρωποι χωρίζονται σε καλοριφέρ και... αποχετεύσεις»

Η διάσημη ηθοποιός Ριζ Γουίδερσπουν μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές ζωής και τόνισε πόσο πολύτιμο ειναι για τους ενήλικες να προστατεύουν τις φιλίες τους

Η Ριζ Γουίδερσπουν εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων πώς διατηρεί φιλίες στην πολυάσχολη ζωή της, μιλώντας για όλους και για όλα σε ένα συνέδριο στη Βοστώνη. «Καλλιέργεια. Καλλιεργείστε τις φιλίες σας», είπε η 47χρονη σταρ του Legally Blonde, στην παρουσιάστρια του NBC News Daily Zinhle Essamuah στην ετήσια συγκέντρωση INBOUND του HubSpot.

«Όλοι εκεί έξω πάνω από 40 ετών το ξέρουν. Αν δεν προσθέτεις στη ζωή μου, φύγε από τη ζωή μου. Η γιαγιά μου έλεγε ότι οι άνθρωποι είναι καλοριφέρ ή αποχετεύσεις. Κρατήστε (στη ζωή σας) τα καλοριφέρ», πρόσθεσε η ηθοποιός του The Morning Show.

Η Γουίδερσπουν παραδέχτηκε επίσης ότι γνώρισε την έννοια της απόρριψης όταν ήταν «τόσο νέα». «Η απόρριψη ήταν τόσο πρώιμο κομμάτι της ζωής μου που έμαθα πριν από πολύ καιρό ότι οι απόψεις των άλλων για μένα δεν με αφορούν. Η γνώμη των άλλων για σένα, και όλοι θα έχουν άποψη, δεν έχει σημασία», συνέχισε.

Το να ζει με τους δικούς της όρους είναι απελευθερωτικό, παραδέχθηκε. «Πραγματικά δεν με νοιάζει τι σκέφτεται κανείς. Θα κάνω τη δουλειά μου πάντως. Θα βγω ραντεβού με όποιον θέλω, θα πάω να κάνω παρέα με έναν φίλο που δεν αρέσει σε κανέναν. Όταν βγαίνεις από την αίσθηση ότι οι απόψεις των άλλων σε συνθλίβουν ή σε κρατούν κάτω, είσαι ελεύθερος. Είσαι εντελώς ελεύθερος», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Τον Αύγουστο, η Γουίδερσπουν διευθέτησε το διαζύγιό της με τον Jim Toth μετά από 12 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι έχει έναν γιο, τον Τενεσί, 10 ετών. Η ηθοποιός του Walk the Line έχει επίσης δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Ryan Phillippe — την 23 χρονη Ava και τον 19χρονο Deacon.

Το συνέδριο INBOUND επικεντρώθηκε «στην ανθρώπινη σύνδεση με στόχο τη μεταμορφωτική ανάπτυξη, τις ουσιαστικές συνομιλίες και τις πρακτικές ιδέες». Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών «σύμβολα της βιομηχανίας, ηγέτες μάρκετινγκ [και] πωλήσεων, ειδικοί ευεξίας και καταξιωμένοι συγγραφείς» στη Βοστώνη.

Η πρωταγωνίστρια μίλησε για την έλλειψη γυναικείων έργων στο Χόλιγουντ, κάτι που την οδήγησε να «βάλει τα χρήματά της στον τομέα» και «στην πραγματικότητα να περπατήσει» για να ξεκινήσει την εταιρεία παραγωγής που έγινε Hello Sunshine. Ιδρύθηκε το 2016 και βρίσκεται πίσω από έργα όπως Daisy Jones & The Six, The Morning Show, Truth Be Told και From Scratch.

«Μου είπαν να μην βάλω τα δικά μου χρήματα σε αυτό πολλές φορές πολλοί, πολλοί συμβούλοι. Είδα ανθρώπους που έπαιρναν λεφτά από στούντιο και είδα πόσο αποδυναμωμένο ήταν το προϊόν. Είδα ότι επένδυσαν σε υλικό που δεν έγινε ποτέ», εξήγησε η Γουίδερσπουν για την απόφασή της να επενδύσει προσωπικά στην εταιρεία παραγωγής της Hello Sunshine. Και τόνισε: «Και σκέφτηκα ότι αν ήταν να λειτουργήσει και να γίνει κάτι διαφορετικά, πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά. Και πρέπει να το κεφαλαιοποιήσουμε διαφορετικά...»