Κάρι Τζόνσον: Η στιλιστική συμβουλή που είχε λάβει από τη Βασίλισσα Ελισάβετ -Το χειρόγραφο σημείωμα

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον κοινοποίησε το σημείωμα που είχε λάβει από την ομάδα της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ για να αποφευχθεί ένα...στιλιστικό λάθος

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το χειρόγραφο υπόμνημα που της είχε στείλει η βασίλισσα Ελισάβετ, ανήμερα της πρώτης επετείου από τον θάνατό της.

Η πρώην πρώτη κυρία της Βρετανίας δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στο Instagram που δείχνει μια συμβουλή που έλαβε κατά τη διάρκεια προηγούμενης διαμονής της στην πολυαγαπημένη κατοικία της βασιλικής οικογένειας στα Highlands της Σκωτίας. Η βασίλισσα Ελισάβετ παραδοσιακά αποσυρόταν στο Κάστρο Balmoral για ιδιωτικές διακοπές κάθε καλοκαίρι, όπου συγκεντρώνονταν η οικογένεια και οι φίλοι μαζί — με καλεσμένους και τους πρωθυπουργούς!

Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που τυπώθηκε σε επιστολόχαρτο του Balmoral, το αχρονολόγητο μήνυμα έγραφε: «Κυρία, η Μεγαλειότητά της θα φορέσει ένα μπλε φόρεμα κοκτέιλ για δείπνο απόψε». Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες στη λεζάντα, η Kάρι Τζόνσον έγραψε: «Κράτησα αυτό το σημείωμα που έμεινε στο μαξιλάρι μου όταν μείναμε στο Balmoral. Πόσο τυχερή νιώθω που κατάφερα να τη συναντήσω και να μιλήσω λίγο μαζί της. Ήμασταν τόσο τυχεροί που ήταν η βασίλισσά μας».

Ο Μπόρις υπηρέτησε ως πρωθυπουργός και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος από το 2019 έως το 2022 και ήταν ο 14ος πρωθυπουργός της ιστορικής 70χρονης βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου θυμήθηκε τη σχέση του με την αείμνηστη βασίλισσα σε ένα δοκίμιο της 1ης Σεπτεμβρίου για την Daily Mail — και έριξε περισσότερο φως στις στιλιστικές οδηγίες.

«Όλοι οι πρωθυπουργοί της είχαν τη σουρεαλιστική εμπειρία να πηγαίνουν στο Balmoral και να παρακολουθούν τη μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας καθώς ετοίμαζε την ιδιαίτερη βινεγκρέτ της», έγραψε. «Δεχθήκαμε από το χέρι της τα λουκάνικα που έψησε ο [πρίγκιπας Φίλιππος] ο Δούκας του Εδιμβούργου και προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε να τα μαζέψει όλα στα ειδικά κουτιά Tupperware της. Πιστεύω ότι κάθε πρωθυπουργός ήταν αρκετά νευρικός κατά την άφιξή του»

«Το πρώτο βράδυ, βρήκαμε ένα σημείωμα στο κρεβάτι για την Κάρι», συνέχισε. «Κυρία», έλεγε βοηθητικά, «Η Μεγαλειότητά της θα φορέσει ένα γαλάζιο κοκτέιλ φόρεμα για δείπνο απόψε». Δεν νομίζω ότι η Κάρι είχε βάλει κάτι σαν ένα φόρεμα κοκτέιλ σε μπλε του πάγου, αλλά ήταν μια χρήσιμη πληροφορία», αστειεύτηκε ο Μπόρις για τα ρούχα που είχε επιλέξει η σύζυγός του για την απόδραση στο Balmoral, όπου κυριαρχούν τα υπαίθρια σπορ, οι πεζοπορίες και τα πικνίκ.

Η έμπιστη βοηθός και φίλη της Βασίλισσας Ελισάβετ, Άντζελα Κέλι είχε προηγουμένως συζητήσει γιατί η βασίλισσα μοιραζόταν στιλιστικές συμβουλές με άλλους καλεσμένους στο βιβλίο της, «The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe»

«Μόλις η Αυτού Μεγαλειότητα επιλέξει το φόρεμά της για δείπνο, μια χειρόγραφη ειδοποίηση καρφιτσώνεται στον διάδρομο που περιγράφει τι θα φορέσει, έτσι ώστε οι υπηρέτριες των κυριών της Βασίλισσας να επιλέξουν ένα κατάλληλο φόρεμα για την κυρία που φροντίζουν» έγραψε. «Όταν πρόκειται για τη Βασιλική Οικογένεια, δεν έχει σημασία αν θα φορέσουν το ίδιο χρώμα με τη βασίλισσα επειδή είναι οικογένεια, και μερικές φορές οι κυρίες φορούν κοκτέιλ φορέματα, παρόλο που η Βασίλισσα μπορεί να φοράει μακρύ».

«Οι άλλοι καλεσμένοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να έχουν το ίδιο χρώμα με την Αυτή Μεγαλειότητα, αν και η Βασίλισσα δεν θα την πείραζε αν συνέβαινε αυτό» είπε. Η Βασίλισσα Ελισάβετ φορούσε συχνά έντονα χρώματα στις δημόσιες εμφανίσεις της, ένα μάθημα μόδας που πήρε η εγγονή της Κέιτ Μίντλετον.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022, η Κάρι συνόδευσε τον Μπόρις στο Κάστρο Μπαλμόραλ για έναν επίσημο αποχαιρετισμό. Στην πρωθυπουργική καρέκλα κάθισε η Λιζ Τρας, η οποία ιστορικά έγινε η πρώτη πρωθυπουργός που διορίστηκε στη Σκωτία αντί για την Αγγλία. Εκείνη την εποχή, μια πηγή είπε στο PEOPLE ότι ελήφθη η απόφαση να φιλοξενηθεί το κοινό στο Balmoral για να παρέχεται βεβαιότητα για τα χρονοδιαγράμματα εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων κινητικότητας της Βασίλισσας.

Ενώ οι Τζόνσον φωτογραφήθηκαν να κάνουν χειραψία με τον Αντισυνταγματάρχη Τομ Γουάιτ της Βασίλισσας Ελισάβετ καθώς έφτασαν στο κάστρο, καμία φωτογραφία τους με τη Βασίλισσα δεν κυκλοφόρησε στο κοινό. Μέρες μετά τον θάνατό της, είπε στο BBC ότι ήταν «λαμπερή και συγκεντρωμένη» κατά τη διάρκεια αυτής που αποδείχθηκε ότι ήταν η τελευταία τους συνάντηση.

«Δεδομένου πόσο άρρωστη ήταν προφανώς, ήταν εκπληκτικό που ήταν τόσο λαμπερή και συγκεντρωμένη. Ήταν μια αρκετά συναισθηματική στιγμή», είπε ο πρώην επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η Βασίλισσα δεν θα προεδρεύσει σε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του Privy Council, ώστε να μπορεί να ξεκουραστεί.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, το παλάτι ανακοίνωσε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε «ειρηνικά». Ο μεγαλύτερος γιος και ο διάδοχός της την διαδέχτηκε αμέσως ως βασιλιάς Κάρολος. Οι Τζόνσον παρευρέθηκαν στην κρατική κηδεία της και στη στέψη του βασιλιά Καρόλου τον Μάιο.