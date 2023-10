Όπρα Γουίνφρεϊ: «Moυ φέρονταν διαφορετικά όταν ζύγιζα 90 κιλά»

Η Όπρα Γουίνφρεϊ μιλάει για το στίγμα που συνοδεύει τους ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά

Η Όπρα Γουίνφρεϊ μίλησε ειλικρινά για την αντιμετώπιση του στίγματος του βάρους. Η 68χρονη μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης φιλοξένησε πρόσφατα ένα πάνελ με τίτλο «The Life You Want Class: The State of Weight» στο Oprah Daily, όπου συζήτησε την κρίση της παχυσαρκίας και του βάρους, που επηρεάζει 2 δισεκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως. Συνομίλησε λοιπόν με τους ειδικούς στην παχυσαρκία Δρ. Fatima Cody Stanford και Dr. Melanie Jay, την ψυχολόγο Dr. Rachel Goldman και τη Sima Sistani, διευθύνουσα σύμβουλο της WeightWatchers.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, η Γουίνφρεϊ είπε στους παρευρισκόμενους: «Όλοι ξέρετε ότι ήμουν σε αυτό το ταξίδι για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Το μεγαλύτερο βάρος μου ήταν 107 κιλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο δημόσιο πρόσωπο του οποίου η μάχη με το βάρος έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης όσο η δική μου με τα χρόνια».

«Όλοι με έχετε παρακολουθήσει να κάνω δίαιτα και δίαιτα και δίαιτα», συνέχισε, προτού σημειώσει ότι «είναι ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα γιατί το σώμα μου φαίνεται πάντα να θέλει να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο βάρος».

Η Όπρα εξομολογήθηκε ότι οι άνθρωποι την αντιμετώπιζαν διαφορετικά όταν ζύγιζε πάνω από 90 κιλά και είπε συγκεκριμένα: «Αυτός είναι ένας κόσμος που ντροπιάζει τους ανθρώπους επειδή είναι υπέρβαροι για πάντα. Και όλοι εμείς που το έχουμε ζήσει γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά, απλώς το κάνουν», συνέχισε.

Η πρώην παρουσιάστρια talk show εξήγησε στη συνέχεια ότι διαπίστωσε πως αντιμετώπιζε αυτό το στίγμα περισσότερο όταν ψώνιζε. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, «Άσε με να σου δείξω τα γάντια. Θα ήθελες να κοιτάξεις τις τσάντες; Επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ μέσα για σένα. Υπάρχει συγκατάβαση. Υπάρχει στίγμα»

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια του πάνελ, η Όπρα μίλησε επίσης για τη λήψη του Ozempic, μίας εγκεκριμένης από την FDA φαρμακευτικής αγωγής για άτομα με διαβήτη τύπου 2. Είναι ένα από τα εμπορικά σήματα για τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη - επίσης γνωστά ως Wegovy και Mounjaro - που δρα στον εγκέφαλο για να επηρεάσει τον κορεσμό και είναι η πιο πρόσφατη τάση απώλειας βάρους του Χόλιγουντ.

«Δεν θα έπρεπε να είμαστε όλοι πιο αποδεκτοί σε όποιο σώμα επιλέγουμε να είμαστε; Αυτή πρέπει να είναι η επιλογή μας. Ακόμα και όταν άρχισα να ακούω για πρώτη φορά για τα φάρμακα απώλειας βάρους, την ίδια στιγμή έκανα εγχείρηση στο γόνατο και ένιωσα, Πρέπει να το κάνω μόνη μου. Γιατί αν πάρω το φάρμακο, αυτός θα είναι ο εύκολος τρόπος» σημείωσε

Η Γουίνφρεϊ εξήγησε επίσης ότι «την ατίμαζαν στις ταμπλόιντ κάθε εβδομάδα για περίπου 25 χρόνια επειδή δεν είχα τη δύναμη της θέλησης» για την απώλεια βάρους