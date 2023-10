Τομ Χανκς: Πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης - «Δεν έχω καμία σχέση...»

Ο Τομ Χανκς λέει ότι πρωταγωνίστησε σε μία διαφήμιση χωρίς τη συγκατάθεσή του, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τομ Χανκς, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει ανησυχίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ταινίες, είπε στους θαυμαστές του οτι «δεν έχει καμία σχέση» με το επίμαχο βίντεο. Ο ηθοποιός επεσήμανε οτι μια διαφήμιση για ένα οδοντιατρικό σχέδιο που φαίνεται να χρησιμοποιεί την εικόνα του είναι στην πραγματικότητα ψεύτικη και δημιουργήθηκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στους 9,5 εκατομμύρια followers του στο Instagram, ο ηθοποιός είπε ότι η εικόνα του χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά του. «Προσοχή! Υπάρχει ένα βίντεο εκεί έξω που προωθεί κάποιο οδοντιατρικό σχέδιο με μια έκδοση τεχνητής νοημοσύνης μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό», έγραψε ο Χανκς πάνω από ένα στιγμιότυπο από το κλιπ που δείχνει μία εικόνα ου του που δημιουργήθηκε από υπολογιστή.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ πρωταγωνιστής έχει εκφράσει ανησυχίες στο παρελθόν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αν και δεν απέφυγε να εγκρίνει ψηφιακά τροποποιημένες εκδοχές του στον κινηματογράφο. Η χριστουγεννιάτικη ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2004, με τίτλο The Polar Express, παρουσίαζε μια CGI έκδοση του Χανκς. Ανάλογες ψηφιοποιημένες σκηνές περιείχε η ταινία του 2022με τίτλο «A Man Called Otto».

Μιλώντας με τον Βρετανό κωμικό Άνταμ Μπάξτον στο podcast του στις 18 Απριλίου, λίγες μέρες πριν από την έναρξη της απεργίας των συγγραφέων του Χόλιγουντ, ο Χανκς είπε για την τεχνητή νοημοσύνη: «Το είδαμε να έρχεται. Είδαμε ότι θα υπήρχε αυτή η ικανότητα να παίρνουμε μηδενικά και μονάδες μέσα σε έναν υπολογιστή και να τα μετατρέπουμε σε πρόσωπο και χαρακτήρα. Τώρα αυτό έχει αυξηθεί μόλις ένα δισεκατομμύριο από τότε, και το βλέπουμε παντού.

Μπορώ να σας πω ότι γίνονται συζητήσεις σε όλες τις συντεχνίες, όλα τα πρακτορεία και όλες τις νομικές εταιρείες για να καταλήξουμε στις νομικές προεκτάσεις του προσώπου μου και της φωνής μου – και όλων των άλλων – ως πνευματική μας ιδιοκτησία.

Αυτή τη στιγμή, αν το ήθελα, θα μπορούσα να κάνω μια σειρά από επτά ταινίες που θα με πρωταγωνιστούσαν σε αυτές, στις οποίες θα ήμουν 32 ετών από τώρα μέχρι να έρθει το βασίλειο. Ο καθένας μπορεί πλέον να αναδημιουργήσει τον εαυτό του σε όποια ηλικία κι αν είναι μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή τεχνολογίας deepfake».

Ο Χανκς είπε στον Μπάξτον ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια ψεύτικη εκδοχή του να συνεχίσει να δρα στο διηνεκές. «Θα μπορούσα να με χτυπήσει ένα λεωφορείο αύριο, και αυτό είναι όλο, αλλά οι παραστάσεις μπορούν να συνεχιστούν και να συνεχιστούν. Και εκτός από την κατανόηση ότι έχει γίνει με AI ή deepfake, δεν θα υπάρχει τίποτα που να σας λέει ότι δεν είμαστε μόνο εγώ και εγώ. Και θα έχει κάποιο βαθμό ρεαλιστικής ποιότητας. Αυτή είναι σίγουρα μια καλλιτεχνική πρόκληση, αλλά είναι και νομική».

Η απεργία των συγγραφέων των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής να είναι η ανησυχία ότι η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο των δημιουργών. Οι συγγραφείς Writers Guild of America ενέκρινε μια συμφωνία με την Alliance of Motion Picture and Television που περιλαμβάνει περιορισμούς στον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε ταινίες και τηλεόραση.

Ωστόσο, η Sag-Aftra, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, παραμένει σε απεργία, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες παραγωγές δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η απεργία των ηθοποιών ξεκίνησε λίγους μήνες μετά την απεργία των συγγραφέων εν μέσω ανησυχίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία μη εγκεκριμένων ομοιωμάτων ηθοποιών. Υπάρχουν ελπίδες ότι η συμφωνία των συγγραφέων θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ.

Στην ταινία Here που σκηνοθετεί ο Robert Zemeckis, η οποία θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, ο Toμ Χανκς θα υποδυθεί νεότερες εκδοχές του χαρακτήρα του χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο από το Metaphysic. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είπε ότι μπορεί να δημιουργήσει «υψηλής ανάλυσης φωτορεαλιστικές εναλλαγές προσώπων και εφέ απογήρανσης πάνω από τις ερμηνείες των ηθοποιών ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη περαιτέρω σύνθεσης ή οπτικών εφέ».