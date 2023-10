Σβαρτσενέγκερ: Τι σκέφτεται ο «Εξολοθρευτής» όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη στα 76 του

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μίλησε με ειλικρίνεια για το γήρας και την εικόνα του σώματός του όσο μεγαλώνει

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ηθοποιός, επιχειρηματίας, πρώην αθλητής και πολιτικός μίλησε στον Χάουαρντ Στερν για την πραγματικότητα της γήρανσης, ενώ αναλογίστηκε το παρελθόν του, όταν οι μύες του ήταν «σταθεροί, ζωηροί και πραγματικά δυνατοί».

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο The Howard Stern Show, το 76χρονο είδωλο των ταινιών δράσης και πρώην bodybuilder συζήτησε τις ανησυχίες του για το σώμα του.

«Χαμογελάω γιατί κάθε μέρα κοιτάζομαι σε έναν καθρέφτη και λέω «Ναι, είσαι χάλια», είπε ο επτά φορές νικητής του Mr. Olympia στον Χάουαρντ Στερν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τετάρτης (4/10). «Κοιτάξτε αυτό το σώμα. Κοιτάξτε τους μύες που παλιά ήταν σταθεροί και ζωηροί και πραγματικά ισχυροί. Τώρα απλώς κρέμονται εκεί ». Δηλαδή, τι στο διάολο συμβαίνει εδώ;».

Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια συνέχισε λέγοντας: «Είναι κάτι να βλέπεις τον εαυτό σου να γερνάει και να μην έχει φόρμα, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ήταν ποτέ σε φόρμα. Τι σημαίνει, λοιπόν, να βγαίνεις εκτός φόρμας;» Επί χρόνια, ο ηθοποιός του «Εξολοθρευτή» ήταν διάσημος για την εξαιρετική του σωματική διάπλαση, που χαρακτηριζόταν από το εξαιρετικά γυμνασμένο του κορμί, τους απίστευτους κοιλιακούς και τα μπράτσα του.

«Όταν σε χαιρετίζουν για χρόνια ως αυτό το υπέρτατο σώμα, και έχεις τον ορισμό και βλέπεις τις φλέβες να κατεβαίνουν, τους κοιλιακούς σου, και το γυμνασμένο στήθος σου και μετά κόβονται, γυρνάς το ρολόι 50 χρόνια και στέκεσαι εκεί και δεν το βλέπεις πια όλο αυτό», είπε ο Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος έγραψε ένα νέο βιβλίο αυτοβοήθειας με τιτλο «Be Useful: Seven Tools for Life»

Εκτός από τις ανησυχίες του για τη γήρανση, ο Στερν ρώτησε επίσης για την άποψη του ηθοποιού σχετικά με τα σκευάσματα που αδυνατίζουν. Το αστέρι της «Ολικής Επαναφοράς» τόνισε τη σημασία του να αγκαλιάζουμε τη δυσφορία για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας. Είπε στον Στερν ότι πιστεύει στην αντιμετώπιση του πόνου, της δυστυχίας και της δυσφορίας καθώς αυτές οι προκλήσεις συχνά οδηγούν σε προσωπική ανάπτυξη και σθένος.

«Επειδή όσο περισσότερο βιώνεις πράγματα που πραγματικά δεν σου αρέσουν, τόσο περισσότερο μπορείς να μεγαλώσεις, και τόσο πιο σκληρός γίνεσαι και τόσο περισσότερα μπορείς να διαχειριστείς. Είναι τόσο απλό» είπε ο Σβαρτσενέγκερ. Και πρόσθεσε «Τόσα πολλά νέα παιδιά σήμερα κάπως το αποφεύγουν αυτό».

Ο Σβαρτσενέγκερ θυμήθηκε επίσης τη γενιά που αισθάνεται ότι έχτισε τα θεμέλια των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών. Γιόρτασε τις αποφασιστικές γυναίκες και άνδρες που επιδίωξαν τους στόχους τους, αποδίδοντας στη σκληρή δουλειά τους την επιτυχία του έθνους. «Αυτές ήταν γυναίκες και άντρες που έβγαιναν εκεί έξω στις πέντε το πρωί και πάλευαν και μάλωναν και δούλευαν σκληρά», είπε. «Αυτό ήταν που έκανε αυτή τη χώρα σπουδαία».

