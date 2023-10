Πέθανε ο σεφ των αστέρων Michael Chiarello

Γεννημένος το 1962, σύμφωνα με τη MailOnline, ο παθιασμένος σεφ πέτυχε το παιδικό του όνειρο να γίνει σεφ παγκόσμιας κλάσης και παρουσίασε μια σειρά από τηλεοπτικές εκπομπές για μια δεκαετία

Σε ηλικία 61 ετών πέθανε ο διάσημος σεφ και παρουσιαστής Michael Chiarello, γνωστός για την ιταλική του κουζίνα στην Καλιφόρνια.

Ο Michael Chiarello πέθανε το βράδυ της Παρασκευής έχοντας κοντά του τα μέλη της οικογένειάς του στο νοσοκομείο Queen of the Valley, στην Καλιφόρνια.

Ο όμιλος εστιατορίων του Gruppo Chiarello ανακοίνωσε πως ο διάσημος σεφ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο την τελευταία εβδομάδα μετά από οξεία αλλεργική αντίδραση που οδήγησε σε αναφυλακτικό σοκ.

Γεννημένος το 1962, σύμφωνα με τη MailOnline, ο παθιασμένος σεφ πέτυχε το παιδικό του όνειρο να γίνει σεφ παγκόσμιας κλάσης και παρουσίασε μια σειρά από τηλεοπτικές εκπομπές για μια δεκαετία.

Είχε ανακηρυχθεί σεφ της χρονιάς από το περιοδικό Food & Wine το 1985 και αργότερα πήρε το βραβείο CIA’s Chef της χρονιάς το 1995.

Είχε αναγνωριστεί από το James Beard Foundation και είχε γράψει πολλά βιβλία μαγειρικής.

Ο Michael Chiarello είχε ιταλικές και αμερικανικές ρίζες και μεγάλωσε στην κοινότητα Turlock στην Καλιφόρνια.

Εγκατέλειψε το Turlock για να σπουδάσει στο Culinary Institute of America στη Νέα Υόρκη. Αφού αποφοίτησε το 1982, πήρε μπάτσελορ από το Florida International University’s School of Hospitality and Tourism Management.

Ήταν τότε που ξεκίνησε και η λαμπρή επαγγελματική του πορεία ανοίγοντας το πρώτο του εστιατόριο, το Toby’s, στο Μαϊάμι. Δεν άργησε να γίνει διάσημος και επέστρεψε στην πατρίδα του για να ανοίξει το εστιατόριο Tra Vinge.

Με την επιρροή του διαρκώς να μεγαλώνει, ο Michael Chiarello φιλοξένησε εκπομπές στο PBS, το Food Network, το Fine Living και το Cooking Channel για μια δεκαετία, ενώ έκανε και εμφανίσεις στο Today Show και το The View.

Διετέλεσε κριτής στο Top Chef και το To Chef Masters του Bravo και το 2011 συμμετείχε στον τέταρτο κύκλο του Next Iron Chef του Food Network.

Έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη όλων από την εκπομπή του Easy Entertaining With Michael Chiarello, που έτρεξε για δέκα σεζόν στο Food Network και του χάρισε ένα Daytime Emmy το 2005 για την κατηγορία Outstanding Service Show Host.

