Μπρίτνεϊ Σπίαρς για Κόλιν Φάρελ: «Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μακριά τα χέρια μας»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλυσε τη σιωπή της για τη σύντομη σχέση που είχε το 2003 με τον Κόλιν Φάρελ στα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά της The Woman In Me, που κυκλοφορούν στις 24 Οκτωβρίου

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μίλησε για το σύντομο ειδύλλιο που είχε το 2003 με τον Κόλιν Φάρελ, ένα φλερτ το οποίο παρομοίασε με «καβγά δρόμου» καθώςδεν μπορούσαν να κρατήσουν μακριά τα χέρια τους ο ένας από τον άλλο. Οι αποκαλύψεις της περιέχονται στα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά της με τίτλο The Woman In Me, που βγαίνουν στα ράφια την επόμενη Τρίτη, 24 Οκτωβρίου.

Η 41χρονη νικήτρια των Grammy αρχικά γνώρισε τον 47χρονο υποψήφιο για Όσκαρ μέσω ενός φίλου πριν τον επισκεφτεί στα γυρίσματα της ταινίας του με τίτλο S.W.A.T το 2003. Στη συνέχεια τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα.

Στα απομνημονεύματά της, η ποπ σταρ παρομοίασε το «παθιασμένο» τους συντομο ειδύλλιο με έναν «καυγά στο δρόμο» και λέει ότι ήταν «διαρκώς ο ένας πάνω στον άλλον». «Ο καβγάς είναι η μόνη λέξη για αυτό - ήμασταν συνέχεια μαζί, παλεύαμε τόσο παθιασμένα που ήταν σαν να βρισκόμαστε σε καβγά στο δρόμο», έγραψε η Μπρίτνεϊ σε ένα απόσπασμα που έλαβε το TIME.

Στη συνέχεια, η Σπίαρς παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας του Φάρελ με τίτλο The Recruit όπου ο ηθοποιός είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν βγαίνουμε ραντεβού. Είναι ένα γλυκό, γλυκό κορίτσι. Δεν συμβαίνει τίποτα, μόνο φίλοι».

Η γεννημένη στο Μισισιπή τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι δεν είχε ακόμη τελειώσει την τριετή σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, τον οποίο είχε γνωρίσει στο πλατό του The Mickey Mouse Club στη Φλόριντα το 1992. «Όπως έκανα πριν όταν ένιωθα υπερβολικά δεμένη με έναν άντρα, προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου με κάθε τρόπο ότι δεν ήταν κάτι σπουδαίο, ότι απλώς διασκεδάζαμε, ότι σε αυτήν την περίπτωση, ήμουν ευάλωτη επειδή ένιωθα οτι δεν έχω ξεπεράσει τον Τζάστιν ακόμα», έγραψε η Μπρίτνεϊ.

«Για μια σύντομη στιγμή, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι. Οι απογοητεύσεις στην ρομαντική μου ζωή ήταν μόνο ένα μέρος του πόσο απομονώθηκα. Ένιωθα άβολα όλη την ώρα». Η Σπίαρς εξέθεσε επίσης στο 288 σελίδων αφήγημά της ότι ο 42χρονος νικητής των Grammy κοιμήθηκε με «έξι ή επτά κορίτσια» τις εβδομάδες μετά τον χωρισμό τους το 2002: «Ήταν το όνειρο ενός κοριτσιού. Ήμουν ερωτευμένη μαζί του».

Η ποπ σταρ - που έλαβε 15 εκατομμύρια δολάρια για το βιβλίο - ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Τζάστιν την πίεσε να κάνει έκτρωση όταν έμεινε έγκυος σε ηλικία 19 ετών. Στις 24 Ιουλίου, η Sun υποστήριξε ότι τόσο οι δικηγόροι του Τίμπερλεϊκ όσο και του Κόλιν Φάρελ απείλησαν με νομικές ενέργειες, οι οποίες κατέληξαν στην καθυστέρηση του βιβλίου της Μπρίτνεϊ για τέσσερις μήνες.

«Οι δικηγόροι ζήτησαν να δουν το βιβλίο της εκ των προτέρων και ήταν ανένδοτοι ότι ορισμένες από τις αποκαλύψεις αφαιρέθηκαν», είπε μια πηγή στο πρακτορείο. «Υπάρχουν ακόμη πολλές συγκλονιστικές ιστορίες, αλλά ο Τζάστιν και ο Κόλιν είχαν επίγνωση του τι θα μπορούσε να ειπωθεί για αυτούς. Η νομική διαδικασία σήμαινε ότι η δημοσίευση αναβλήθηκε για τέσσερις μήνες καθώς οι συζητήσεις πήγαιναν πέρα δώθε για το τι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Αλλά αυτό επιτέλους έχει πλέον διευθετηθεί και η αυτοβιογραφία της είναι έτοιμη».

Το The Woman In Me - που έχει ήδη βρεθεί στην κορυφή της λίστας Best Seller του Amazon - δεν θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον χωρισμό της Σπίαρς από τον τρίτο σύζυγό της Σαμ Ασγκάρι, ο οποίος υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 16 Αυγούστου μετά από 14 μήνες γάμου.

Η κριτικός των New York Times Leah Greenblatt έγραψε στην κριτική της ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να το διαβάσεις χωρίς ενσυναίσθηση και πραγματική οργή για λογαριασμό της Σπίαρς». Και προσθέτει: «Όσο ελεύθερα εξομολογητικό και συχνά υπερβολικό κι αν είναι, το The Woman in Me δεν είναι το φλογερό φεμινιστικό μανιφέστο που μπορεί να ήθελαν ορισμένοι μάρτυρες της ιστορίας να γράψει η Σπίαρς, ούτε το είδος της λεπτομερούς, ολοκληρωμένης αυτοβιογραφίας πορτραίτου ενός καλλιτέχνη που οι άλλοι έχουν προσφέρει ευσυνείδητα στο παρελθόν»

«Τώρα όμως ίσως την αφήσουμε να ζήσει » λέει μεταξύ άλλων.