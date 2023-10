Χάιντι Κλουμ: Πόζαρε oλόγυμνη εν όψει του Halloween πάρτι και έγινε viral

H Xάιντι Κλουμ πόζαρε γυμνή, λίγο πριν αποκαλύψει στα εκατομμύρια των θαυμαστών της τη στολή της για το Halloween

Οι θαυμαστές της Χάιντι Κλουμ περιμένουν υπομονετικά να δουν τη στολή της για το Ηalloween και εκείνη τους έκανε δώρο μια φωτογραφία της στην οποία δεν φοράει… τίποτα απολύτως!

Το 50χρονο σούπερ μόντελ πόζαρε γυμνό για την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, μια εικόνα της ξαπλωμένη σε έναν ροζ καναπέ. Ένας μεγάλος πίνακας κρεμασμένος στον τοίχο πίσω της απεικόνιζε ένα κύμα του ωκεανού που αιωρείται πάνω από δύο ανθρώπους που αγκαλιάζονται.

«Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», έγραψε η Κλουμ στη λεζάντα της ανάρτησης. «3 ημέρες έως το #heidihalloween2023. Το μότο μου αυτό το Halloween είναι go big or go home». Η Χάιντι Κλουμ είπε επίσης οτι κάνει «πάντα» το δικό της μακιγιάζ στη γιορτή του Halloween.

Η νέα φωτογραφία της Κλουμ κοινοποιήθηκε λίγο πριν από το γεμάτο διασημότητες αποκριάτικο πάρτι της, όπου το 2022 εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή στολή από σκουλήκια από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Η μεγάλη στολή είχε ραβδώσεις παρόμοιες με αυτή ενός πραγματικού σκουληκιού και κάλυπτε ολόκληρο το σώμα της - εκτός από το πρόσωπο και τα πόδια της - καθώς ταλαντευόταν στο χαλί.

Η Κλουμ έχει γίνει γνωστή για τις εκκεντρικές και συχνά ξεκαρδιστικές δημιουργίες της για αποκριάτικες στολές, για τις οποίες μίλησε στο People StyleWatch στις αρχές του μήνα. «Πάντα προσπαθώ να βρω πράγματα που οι άνθρωποι φυσικά δεν θα έκαναν», είπε η Κλουμ. «Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με νοσοκόμες ή αστυνομικούς, αλλά πάντα έψαχνα για κάτι που δεν είχα δει».

Η κριτής του America's Got Talent έκανε το πρώτο πάρτι της για το Halloween το 2000, όταν ντύθηκε ως ο χαρακτήρας της Heidi από τα ελβετικά παιδικά μυθιστορήματα της Johanna Spyri. Στη συνέχεια, το 2006, μεταμφιέστηκε στο απαγορευμένο φρούτο, με τον τότε σύζυγο της Seal να φοράει μια στολή «Eύας»

Με τα χρόνια, η Κλουμ ντύθηκε επίσης ρομπότ, άνθρωπος χωρίς δέρμα, ηλικιωμένη γυναίκα, ακόμη και Τζέσικα Ράμπιτ. Μεταξύ των πιο πρόσφατων κοστουμιών της, η Kλουμ και ο σημερινός σύζυγός της Tom Kaulitz ντύθηκαν Fiona και Shrek από τις ταινίες Shrek το 2018.

Όσο για το φετινό κοστούμι; Η Κλουμ υποσχέθηκε οτι θα σταθεί στο ύψος της φήμης της. «Στόχος μου είναι να μην απογοητεύσω κανέναν από τους θαυμαστές μου για το Halloween», είπε στο PEOPLE