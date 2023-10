Mάθιου Πέρι: Διάσημο μέντιουμ είχε προβλέψει το τέλος του, 3 μέρες πριν πεθάνει

Γνωστό μέντιουμ φέρεται να προέβλεψε τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, λίγες ημέρες πριν πνιγεί στο τζακούζι του σπιτιού του, σκορπίζοντας θλίψη στο Χόλιγουντ.

Το μέντιουμ Τζον Έντουαρντ φέρεται να προέβλεψε με κάποιο τρόπο τον θάνατο του Μάθιου Πέρι μόλις τρεις ημέρες πριν πνιγεί σε ένα υδρομασάζ σε ηλικία 54 ετών το Σάββατο (28/10), γράφει η Daily Mail. Ο Αμερικανός μελλοντολόγος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στην Αυστραλία με την περιοδεία του Crossing Over και εμφανίστηκε στη σκηνή στο Σίδνεϊ την περασμένη Τετάρτη για να μοιραστεί τις τελευταίες του προβλέψεις.

Σύμφωνα με μια παρευρισκόμενη με το όνομα Κάρεν, ο Έντουαρντ σταμάτησε την παράσταση αφού έλαβε ένα «ψυχικό μήνυμα» που τώρα συνειδητοποίησε ότι αφορούσε τον Πέρι. Αναπολώντας την ανατριχιαστική στιγμή στο Kyle And Jackie O Show εξήγησε ότι είχε φέρει ένα αντίγραφο των απομνημονευμάτων του ηθοποιού στην παράσταση του Έντουαρντ με σκοπό να το δώσει στην αδερφή της.

«Ο Τζον ρώτησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, «Έφερε κανείς ένα βιβλίο του Little House on the Prairie;» Δεν το σκέφτηκα, αλλά η κόρη μου είπε: «Μαμά, έχεις το βιβλίο του Μάθιου Πέρι», εξήγησε. «Perry και Prairie, ακούγονται παρόμοια. Η κόρη μου έλεγε «Σήκω, σήκω», αλλά εγώ ντρεπόμουν πολύ. Και μετά ο Mάθιου πέθανε τρεις μέρες αργότερα, και τώρα σκέφτομαι, «Ήταν υπογεγραμμένο;»

Αργότερα στην εκπομπή, ένας άλλος θαυμαστής τηλεφώνησε για να επισημάνει ότι ο πατέρας του Μάθιου, ο ηθοποιός Τζον Μπένετ Πέρι, πρωταγωνίστησε κάποτε στην τηλεοπτική σειρά «Little House on the Prairie»( Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι)

Ο Πέρι, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για το ρόλο του πνευματώδη Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός σε ένα τζακούζι στο σπίτι του στο Pacific Palisades το Σάββατο.

Το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η ανακοίνωση της επίσημης αιτίας θανάτου του Πέρι έχει «αναβληθεί» με την έρευνα να θεωρείται «σε εξέλιξη» από τις αρχές. Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής ήταν καπνιστής και είχε επίσης καταπολεμήσει τον αλκοολισμό καθώς και έναν εθισμό στα οπιοειδή, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν «καθαρός» λίγο πριν το θανατό του.

Είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τα προβλήματά του στο παρελθόν, αφού είχε πάει για πρώτη φορά σε κέντρο απεξάρτησης το 1997 για εθισμό στα παυσίπονα μετά από ένα ατύχημα στο τζετ σκι. Παρά το γεγονός ότι έκρυβε τους δαίμονές του από τη δημόσια θέα για χρόνια, είχε περιγράψει λεπτομερώς τους αγώνες του στα απομνημονεύματά του το 2022, «Friends, Lovers And The Big Terrible Thing»

Στην αρχή του, έγραφε: «Γεια, με λένε Μάθιου, αν και μπορεί να με γνωρίζετε με άλλο όνομα. Οι φίλοι μου με λένε Μάτι. Και θα έπρεπε να είμαι νεκρός. Οι άνθρωποι θα εκπλαγούν αν μάθουν ότι είμαι κατά βάση νηφάλιος από το 2001. Εκτός από περίπου εξήντα ή εβδομήντα μικρές ατυχίες με τα χρόνια».