Καναδάς: Η Οττάβα θέλει να γίνει... Άμστερνταμ - Προσλαμβάνει «τσάρο» νυχτερινής διασκέδασης

Η Οττάβα θέλει να αφαιρέσει την ετικέτα της πιο «βαρετής πόλης στον Καναδά» και να γίνει πρωτεύουσα της διασκέδασης, ενισχύοντας την οικονομία της. Οι αρχές προσλαμβάνουν «τσάρο νυχτερινής ζωής» στα πρότυπα του Άμστερνταμ

Η Οττάβα είναι η έδρα της κυβέρνησης του Καναδά, όπου περίπου το 1/4 του 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων της μητροπολιτικής περιοχής εργάζεται στον δημόσιο τομέα. Γνωρίζουν επίσης την Οτάβα, δικαίως ή όχι, ως «την πόλη που ξέχασε η διασκέδαση», ένα ονοματεπώνυμο που έγραψε πριν από τέσσερις δεκαετίες ο αείμνηστος Καναδός πολιτικός σχολιαστής και κωμικός Allan Fotheringham. Η ετικέτα έκτοτε έχει κολλήσει.

Οι τοπικές Αρχές θέλουν να ανατρέψουν αυτή την εικόνα. Η Οτάβα αναζητά να προσλάβει κάποιον για να αναζωογονήσει τη νυχτερινή ζωή της πόλης. Ο τίτλος της θέσης εργασίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με τους αξιωματούχους να εξετάζουν ιδέες όπως «νυχτερινός δήμαρχος», «επίτροπος νυχτερινής διασκέδασης» ή «νυχτερινός τσάρος».

Μερικοί κάτοικοι στην Οτάβα λένε ότι η δουλειά ειναι κομμένη και ραμένη στα μέτρα τους. «Αν ο μέσος άνθρωπος έρθει να επισκεφτεί την Οτάβα, θα ρωτήσει απλώς: «Πού πήγαν όλοι οι άνθρωποι;» λέει η Amen Jafri, υπάλληλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. Το πρώτο της έργο, που κυκλοφόρησε σχεδόν πριν από μια δεκαετία, επικεντρώθηκε στο γιατί η Οττάβα δεν είχε ενθουσιασμό. Τίτλος του «Η πόλη που ξέχασε η διασκέδαση» Τα άτομα που μίλησαν για την ταινία διάρκειας 33 λεπτών περιέγραψαν την Οτάβα ως «ένα καλό μέρος για έναν υπνάκο».

Η Jafri λέει ότι το κύριο μήνυμα της ταινίας παραμένει ανέπαφο μια δεκαετία αργότερα. «Οι άνθρωποι θυμώνουν μαζί μου που το λέω αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά στην Οττάβα». Τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι στόχος του σχεδίου δράσης είναι να ενεργοποιήσει την οικονομική βάση της πόλης από τις 6 απόγευμα έως τις 6 το πρώι. Από τις μεγαλύτερες πόλεις του Καναδά, η Οτάβα κατατάσσεται στο χαμηλότερο επίπεδο στον αριθμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων με θέμα τη νυχτερινή ζωή και των δαπανών των νοικοκυριών το βράδυ, λένε αξιωματούχοι της πόλης.

Ο Eμάνουελ Ρέι, ο οποίος βοήθησε στη συγγραφή του σχεδίου, είπε ότι μια ακμάζουσα βραδινή σκηνή μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για πόλεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νεότερο, επιχειρηματικό δημογραφικό στοιχείο. «Το χρειάζονται αυτό ως μέρος της έλξης τους να επιλέξουν να εργαστούν και να ζήσουν εδώ», είπε. Πυλώνας του σχεδίου για τη νυχτερινή ζωή της Οττάβα είναι ο διορισμός ενός αμειβόμενου προσωπικού για να ανανεώσει τι έχει να προσφέρει η πόλη μετά από κανονικό ωράριο λειτουργίας - δανειζόμενος μια ιδέα από τοπικές αρχές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.

Ο Ρέι ανέφερε το Άμστερνταμ, ως μία από τις μητροπόλεις της διασκέδασης που διόρισε νυχτερινό δήμαρχο —ή nachtburgemeester στα ολλανδικά— το 2012. Ο Freek Wallagh, ο σημερινός αξιωματούχος, είπε ότι μέρος της δουλειάς του είναι να υποστηρίζει τις νυχτερινές επιχειρήσεις σε εκλεγμένους αξιωματούχους. Όταν είναι σε υπηρεσία, μερικές φορές φοράει μια αλυσίδα- που δείχνει τον βαθμό- φτιαγμένη από μικρά ηλιακά πάνελ με συνδεδεμένη μπαταρία.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου διοργάνωσε μία εκδήλωση σε ένα γνωστό σημείο του Άμστερνταμ, όπου μοίρασε μετάλλια και άλλες τιμητικές διακρίσεις σε όσους βοηθούν τη νυχτερινή ζωή της πόλης, μια εκδήλωση που ονόμασε Knighting the Knights of the Night. Ο Wallagh είπε ότι η δουλειά του απαιτεί μεταξύ άλλων να αναζητά νέους χώρους κλαμπ σε απροσδόκητα μέρη. Ως παράδειγμα, αναφέρει τον σχεδιασμό ενός νέου νυχτερινού κέντρου σε ένα εγκαταλελειμμένο τούνελ στα νοτιοανατολικά της πόλης, κοντά στο γήπεδο της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ajax.

Ο Σκοτ Μέι, ιδιοκτήτης του Bar Robo και του Q Bar, κοντά στο κοινοβούλιο της Οτάβα, είπε ότι δεσμεύεται πως ο νέος αξιωματούχος θα αλλάξει στάση στο Δημαρχείο. «Τα ζητήματά μας θεωρούνται ενόχληση και τείνουν να αγνοούνται», είπε η Μέι. «Ο νέος νυχτερινός δήμαρχος θα βοηθήσει». Εκπρόσωπος της πόλης της Οτάβα είπε ότι η πρόσληψη θα γίνει τον επόμενο χρόνο.

Ο ίδιος θυμώνει όταν οι άνθρωποι λένε ότι η Οτάβα είναι βαρετή. Είπε ότι είναι μια λανθασμένη αντίληψη που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, όταν η Οτάβα και η επαρχία του Οντάριο είχαν αυστηρούς νόμους για το ποτό, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πωλήσεων αλκοόλ σε παμπ και ταβέρνες τις Κυριακές.Η Οτάβα λέει, έχει μια ζωντανή καλλιτεχνική και μουσική σκηνή, αν και αναγνώρισε ότι ορισμένες από αυτές είναι underground. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλά μουσικά φεστιβάλ, ξεκινώντας από την άνοιξη έως το καλοκαίρικαι καλύπτουν μία γκάμα από μπλουζ έως τζαζ και ηλεκτρονικό χορό. «Αν λέτε ότι η Οτάβα είναι βαρετή, τότε είστε βαρετοί», καταλήγει ο Μέι.

Ο 28χρονος κτηματομεσίτης Λίμαν Μπίτι λέει οτι δεν υπάρχουν ελκυστικά σημεία σε δημόσιους χώρους. Δυσκολεύεται να γευματίσει αργά το βράδυ στην Οτάβα, σε αντίθεση με το Μόντρεαλ ή το Τορόντο, επειδή σχεδόν «όλα είναι κλειστά στις 11 μ.μ. ή νωρίτερα», είπε. Είναι χαρούμενος που η πόλη άρχισε να παίρνει στα σοβαρά τη νυχτερινή της ζωή. Συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούμε να πάμε για ύπνο στις 9:30 αν θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομία».

Ο Μοχάμεντ Άνταμ, εβδομαδιαίος σχολιαστής για θέματα πόλης στην εφημερίδα Ottawa Citizen, είπε ότι δεν είναι σίγουρος ότι η νυχτερινή ζωή της πόλης θέλει «σπρώξιμο». «Ακόμα κι αν η νυχτερινή ζωή της Οττάβα χρειάζεται ώθηση, η ιδέα ότι οι γραφειοκράτες μπορούν να μας δείξουν το δρόμο είναι αστείο», είπε. «Η πόλη δεν φαίνεται να κατανοεί ότι η νυχτερινή ζωή δεν μπορεί να κατασκευαστεί ή να δημιουργηθεί σε μακέτες».