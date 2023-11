Ντόλι Πάρτον: Στα 77 της φόρεσε στολή τσιρλίντερ και τραγούδησε για καλό σκοπό

(Photo by Ron Jenkins/Getty Images)

Μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Rockstar» η σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) ανέβηκε στη σκηνή του AT&T Stadium στο 'Αρλινγκτον του Τέξας στο ημίχρονο του αγώνα των Dallas Cowboys με τους Washington Commanders. Εκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με το 6 λεπτών σόου της όσο και με την εμφάνισή της στα 77της χρόνια.

Ντυμένη ως τσίρλιντερ των Cowboys, ερμήνευσε το αγαπημένο της τραγούδι «Jolene» το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια. Ακολούθησε η μεγάλη της επιτυχία «Nine to Five» από την ταινία, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν το 1980 και κέρδισε δύο Γκράμι, ενώ προτάθηκε για το Τραγούδι της Χρονιάς. Έκλεισε το σόου της με τη διασκευή των Queen «We Are the Champions» με το κοινό να την αποθεώνει.

«Στόχος μου είναι να ενθαρρύνω όλους όσους μπορούν να κάνουν δωρεές και να στηρίξουν τους γείτονές τους που έχουν ανάγκη. Κάθε μικρή πράξη γενναιοδωρίας βοηθάει και όλοι μαζί μπορούμε να αγαπήσουμε τους γείτονές μας αυτές τις γιορτές και πέρα από αυτές» είχε αναφέρει σε δήλωσή της η σταρ τον περασμένο μήνα για τη συγκεκριμένη εμφάνιση που ήταν σε συνεργασία με τον «Salvation Army» (Στρατό της Σωτηρίας).

Η Πάρτον ξεκίνησε να δείχνει το ενδιαφέρον της για τη μουσική από μικρή ηλικία. Το 1955 ξεκίνησε να τραγουδάει στο Μουσικό Πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού WIVK Radio αλλά και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Cas Walker Show, το οποίο ήταν σε ζωντανή μετάδοση από την πόλη Νόξβιλ στο Τενεσί. Λίγο αργότερα, υπέγραψε συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρία Goldband Records και το 1959 κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ με τίτλο «Puppy Love», χωρίς ωστόσο να έχει επιτυχία. Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Grand Ole Opry, ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα κάντρι μουσικής. Εκεί συνάντησε για πρώτη φορά τον Johnny Cash, ο οποίες εντυπωσιάστηκε από τις φωνητικές ικανότητες και το μουσικό ταλέντο της Πάρτον και την βοήθησε ως μέντορας.

Τελειώνοντας τις σπουδές της, η Πάρτον μετακόμισε το 1964 στη Νάσβιλ του Τενεσί, στο σπίτι του θείου της Bill Owens, ενός μουσικού που την βοήθησε να εισχωρήσει στους μουσικούς κύκλους της Νάσβιλ. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, η Πάρτον έγραφε τραγούδια κάντρι και φολκ επιρροών για τους καλλιτέχνες Hank Williams Jr. και Skeeter Davis, κατορθώνοντας μεγάλες επιτυχίες ως συνθέτρια.

Στα τέλη του 1965, η Πάρτον υπέγραψε συμβόλαιο την εταιρία Monument Records. Αρχικά, οι διευθυντές της εταιρίας ήθελαν να προωθήσουν την Πάρτον ως ποπ τραγουδίστρια. Το πρώτο της σινγκλ στην εταιρία με τίτλο "Happy, Happy Birthday Baby" δεν κατάφερε να γίνει επιτυχία. Έπειτα, συμφώνησαν να κυκλοφορήσει κάντρι μουσική, αφού έγραψε ένα τραγούδι για τον Bill Phillips το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία. Το 1966, έφτασε στην 6η θέση του Κάντρι Τσαρτ με το κομμάτι "Put It Off Until Tomorrow".

Το επόμενο σινγκλ της ήταν το "Dumb Blonde" ("Χαζή ξανθιά"), το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία το 1966. Η επιτυχία συνεχίστηκε με το επόμενο σινγκλ με τίτλο "Something Fishy" την ίδια χρονιά. Η επιτυχία αυτών των 2 κομματιών οδήγησε στην έκδοση του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ το 1967 με τίτλο Hello, I'm Dolly. Σχεδόν όλα τα κομμάτια του δίσκου ήταν σε στίχους και μουσική της ίδιας της Πάρτον και του Bill Owens. Ο δίσκος ωστόσο είχε μέτρια ανταπόκριση με αποτέλεσμα να λήξει το συμβόλαιό της με την Monument Records.