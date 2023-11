Η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ παρακινήθηκαν από το παλάτι να ντύνονται σαν την Νταϊάνα

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου Endgame για την βρετανική βασιλική οικογένεια

Το παλάτι ενθάρρυνε την Κέιτ Μίντλετον και τη Μέγκαν Μαρκλ να ντύνονται σαν την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» για τα πεπραγμένα της βασιλικής οικογένειας.

Σε ένα εκ των αποσπασμάτων που κυκλοφόρησαν από την Page Six, ο συγγραφέας Omid Scobie γράφει ότι η Μάρκλ και ο Μίντλετον «αναπαράγουν τακτικά» την «εμβληματική εμφάνιση» της Νταϊάνα, φορώντας τα αξεσουάρ που «κάποτε ανήκαν στην αείμνηστη πριγκίπισσα».

Ο Scobie σημειώνει ότι δεδομένου του γεγονότος ότι η Μάρκλ και ο Μίντλετον είναι παντρεμένες με τους γιους του βασιλιά, τον πρίγκιπα Χάρι και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, είναι «λογικό» να δίνονται στις δύο γυναίκες κομμάτια που ανήκουν σε αυτήν.

«Αλλά ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς μια τάση που να μην έχει αγγίξει το εμβληματικό στυλ της Νταϊάνα, η τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται για να διοχετευτεί η ακριβής εμφάνισή της μερικές φορές ξεπερνάει το όριο», γράφει.

Η πριγκίπισσα Άννα «έπεισε» τον Κάρολο να εκδιώξει τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν από το Φρόγκμορ

Η πριγκίπισσα Άννα έπεισε τον αδερφό της βασιλιά Κάρολο να εκδιώξει τον Χάρι και τη Μέγκαν από το σπίτι που ζούσαν στο Φρόγκμορ (Frogmore Cottage), ισχυρίζεται ο βιογράφος Όμιντ Σκόμπι ισχυρίζεται στο νέο του βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια με τίτλο "EndGame".

Το ακίνητο με τα πέντε υπνοδωμάτια δόθηκε στο ζευγάρι, στο κτήμα του Ουίνσδορ ως γαμήλιο δώρο από την βασίλισσα Ελισάβετ προτού εκδιωχθούν 24 ώρες μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Χάρι, Spare.

Οι Σάσσεξ είχαν πληρώσει 2,4 εκατομμύρια λίρες για να ανακαινίσουν το σπίτι στο Φρόγκμορ και ήταν αποφασισμένοι να το κρατήσουν ως βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τους είπαν να απομακρυνθούν σαν ένα είδος «σκληρής τιμωρίας» για όσα ανέφερε στην αυτοβιογραφία του.

Το γαλλικό περιοδικό Paris Match αναφέρει ότι ο συγγραφέας θα ισχυριστεί ότι ήταν η θεία του Χάρι, η Άννα, που ενθάρρυνε τον Τσαρλς να ξεκινήσει το «Frogxit» ως μέρος μιας «αυστηρής» προσέγγισης προς το ζευγάρι.