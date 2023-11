Πέθανε γνωστή ηθοποιός του «Sex and the City»

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε η ηθοποιός Frances Sternhagen που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στο Sex and the City.

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της 93χρονης ηθοποιού του Sex and the City Frances Sternhagen,

Η ηθοποιός πέθανε, όπως αναφέρει η MailOnline, από φυσικά αίτια στο New Rochelle της Νέας Υόρκης σύμφωνα με την οικογένειά της.

Η Frances Sternhagen ήταν πιο διάσημη για τον ρόλο της ως η αβάστακτη πεθερά της Charlotte York, Bunny MacDougal, στο Sex and the City από το 2000 έως το 2002.

Υποδήθηκε επίσης την αυταρχική Esther Clavin στο κλασικό sitcom Cheers.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό είχε κερδίσει υποψηφιότητες για Emmy και για τους δύο ρόλους.

Είχε κερδίσει δύο βραβεία Tony για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Δραματική) το 1974 για την αρχική παραγωγή του Μπρόντγουεϊ του Neil Simon «The Good Doctor» και το 1995 για την αναβίωση του «The Heiress».

Είχε προταθεί για βραβεία που αναγνωρίζουν την αριστεία στο Μπρόντγουεϊ πέντε ακόμα φορές ως μέλος του καστ των Equus (1975), On Golden Pond (19719), The Sign In Sidney Brustein’s Window (1972), Angel (1978), και την αναβίωση του 2002 για το Morning’s at Seven του Paul Osborn.