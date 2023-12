Νέα Υόρκη: Φωταγωγήθηκε το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center

Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο ιστορικό Rockefeller Center φωταγωγήθηκε και γέμισε χρώμα και λαμπερά φώτα την καρδιά της Νέας Υόρκης.

Σε γιορτινή διάθεση έχει πλέον εισέλθει και επίσημα η Νέα Υόρκη , η «πόλη που δεν κοιμάται ποτε», με τις εικόνες από τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockfeller Center να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Σε μια παράδοση που τηρείται απαρέγκλιτα εδώ και 91 χρόνια, το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο του«Μεγάλου Μήλου», με τα 50.000 led λαμπιόνια του «ακτινοβολεί». Στην κορυφή του νορβηγικού ελάτου που έχει μήκος 24,38 μέτρων τοποθετήθηκε ένα τρισδιάστατο αστέρι Swarovski καλυμμένο με 30 εκατομμύρια κρυστάλλους, σύμφωνα με το NBCNews.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος, πατώντας το διακόπτη για τη φωταγώγηση του δέντρου, ενώ η Χορωδία Νέων της πόλης τραγούδησε το «Joy to the World». To σόου στο Μανχάταν περιλάμβανε μεταξύ άλλων την εμφάνιση των Cher, Barry Manilow και Kelly Clarkson, ενώ εμφανίστηκαν και οι Radio City Rockettes.

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930, η παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη κάθε χρόνο κατά την περίοδο των διακοπών. Το δέντρο θα παραμένει αναμμένο από τις 5 το πρωί έως τα μεσάνυχτα κάθε μέρα μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, ενώ την ημέρα των Χριστουγέννων, θα «λάμπει» όλο το 24ωρο.

Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο αναταραχής απο διαδηλώσεις, καθώς πρόσφατες συγκεντρώσεις στη Νέα Υόρκη έχουν συγκεντρώσει ακτιβιστές που προσπαθούν να επιστήσουν την προσοχή στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές να φωνάζουν υπέρ των Παλαιστινίων, πολλοί κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, συνωστισμένους μπροστά από το κτίριο της News Corp., όχι μακριά από το δέντρο. Το κτήριο στεγάζει το Fox News, τη Wall Street Journal και τη New York Post.

Πλάνα από το σημείο έδειξαν διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία έξω από το κτήριο της εταιρείας μέσων ενημέρωσης καθώς προσπαθούσαν να προωθηθούν προς το δέντρο, η αστυνομία ωστόσο τους εμπόδισε και η τελετή φωταγώγησης δεν διακόπηκε.

Οι προετοιμασίες για τη φωταγώγηση του δέντρου ΑΡ

Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα διαδηλωτών που κρατούσε ένα πανό που έγραφε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» διέκοψε για λίγο την ετήσια παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy's, εμποδίζοντας το μπροστινό μέρος των πλωτών παρελάσεων στον δρόμο. Τελικά τέθηκαν υπό κράτηση και η παρέλαση συνεχίστηκε.