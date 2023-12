Κέιτ Μίντλετον: Το εορταστικό μήνυμα της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά το σκάνδαλο

Τόσο η Κέιτ Μίντλετον όσο και βασιλιάς Κάρολος δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για τις φήμες που τους ήθελαν να έχουν κάνει ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του γιου του Χάρι και της Μέγκαν

Ο Πιρς Μόργκαν ισχυρίζεται ότι ο Βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ονομάζονται στο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» του Oμιντ Σκόμπι ως οι δύο «βασιλικοί ρατσιστές» που ανησυχούσαν για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο πρίγκιπας Άρτσι όταν θα ερχόταν στη ζωή.

Μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε ούτε ο Βασιλιάς Κάρολος ούτε η Κέιτ Μίντλετον έκαναν κάποιο σχόλιο.

Μάλιστα η πρώτη δήλωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας ήταν αυτή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα για «ειδική υπηρεσία για κάλαντα» στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Η χορωδία του Αβαείου του Γουέστμινστερ θα παίξει δημοφιλή κάλαντα, παράλληλα με μουσικές παραστάσεις από τους Jacob Collier, Freya Ridings και James Bay, και ένα ιδιαίτερο ντουέτο των Beverley Knight και Adam Lambert.

Η εκπομπή της Παραμονής των Χριστουγέννων θα περιλαμβάνει επίσης πρόσθετο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της Κέιτ και ταινιών που τονίζουν τη σημασία της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Τα νέα χαρακτηριστικά φέτος περιλαμβάνουν ένα χριστουγεννιάτικο ταχυδρομικό κουτί που βρίσκεται έξω από το αβαείο για να στέλνουν τα παιδιά χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες και τις καλύτερες ευχές σε άλλα παιδιά που μπορεί να δυσκολεύονται αυτή την εορταστική περίοδο.