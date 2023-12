Τζένιφερ Άνιστον: Έστελνα μηνύματα στον Μάθιου Πέρι λίγο πριν πεθάνει, ήταν χαρούμενος»

Λίγο καιρό μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στον αγαπημένο ηθοποιό από τα «ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ»

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε ότι ο καλός της φίλος Μάθιου Πέρι ήταν χαρούμενος και υγιής καθώς είχαν μιλήσει μέσω μηνυμάτων λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Η ηθοποιός αποκάλυψε σε νέα συνέντευξη της στο Variety ότι ο εκλιπών συμπρωταγωνιστής της στα «ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ», ήταν χαρούμενος. Η 54χρονη ηθοποιός ήταν ειλικρινής για τις αλληλεπιδράσεις τους μαζί κατά τις τελευταίες ημέρες της Perry σε μια νέα συνέντευξη στο Variety τη Δευτέρα, καθώς εμφανίζεται στο εξώφυλλο με τη συμπρωταγωνίστριά της στο The Morning Show, Reese Witherspoon.

Η Άνιστον είπε για τον 54χρονο ηθοποιό που απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2023: «Θα ήθελε πολύ να τον θυμούνται. Ήταν χαρούμενος. Ήταν υγιής. Είχε κόψει το κάπνισμα. Έμπαινε σε φόρμα. Ήταν χαρούμενος, αυτό είναι το μόνο που ξέρω. Του έστελνα κυριολεκτικά μηνύματα εκείνο το πρωί, αστεία Μάτι. Δεν πονούσε. Δεν δυσκολευόταν. Ήταν χαρούμενος»

Μάθιου Πέρι: Ο έρωτάς του για την Τζένιφερ Άνιστον

Yπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σειράς «Τα ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ», ο Μάθιου Πέρι ήταν ερωτευμένος με τη συμπρωταγωνίστριά του, Τζένιφερ Άνιστον, όπως είχε αποκαλύψει κι ο ίδιος.

Όπως είχε κάνει γνωστό και στην αυτοβιογραφία του, ήταν ερωτευμένος μαζί της, πριν καν συνεργαστούν στη σειρά.

«Με είχε γοητεύσει. Άλλωστε πώς θα μπορούσε να είχε γίνει; Μου άρεσε. Είχα την αίσθηση μάλιστα, πως κι εκείνη ένιωθε το ίδιο, ίσως να γινόταν κάτι», έγραφε.

«Μια μέρα, κατάφερα να πάρω δύο δουλειές ταυτόχρονα. Το ένα ήταν το Haywire, μια εκπομπή σαν το America’s Funniest Home Videos και το άλλο μια κωμωδία. Οπότε, κάλεσα την Άνιστον και της είπα ότι ήταν το πρώτο άτομο που θα ήθελα να το μοιραστώ. Κοιτώντας πίσω ήταν ξεκάθαρο ότι την έκανα να σκεφτεί ότι μου άρεσε πολύ και με λάθος τρόπο», ανέφερε στη συνέχεια.

Μάλιστα, δεν δίστασε να τη ζητήσει σε ραντεβού, με εκείνη να αρνείται. «Μου είπε ότι ήθελε να είμαστε φίλοι κι εγώ της είπα ότι δεν μπορούμε να είμαστε», έγραφε στο βιβλίο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

Τελικά, τρία χρόνια αργότερα συνεργάστηκαν στα «Φιλαράκια». Όμως, η συνεργασία τους δεν ήταν εύκολη, καθώς ο ηθοποιός δεν την είχε ξεπεράσει ακόμα. «Στις αρχές των γυρισμάτων κατάλαβα ότι ήμουν ακόμα ερωτευμένος μαζί της. Ένιωθα περίεργα να τη χαιρετήσω, σκεφτόμουν πόση ώρα να την κοιτάζω. Είναι οκ τα 3 δευτερόλεπτα;», ανέφερε.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο έρωτας αυτό που ένιωθε για την ηθοποιό, αλλά και ευγνωμοσύνη, καθώς στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να αποτοξινωθεί από το αλκοόλ και τις ουσίες.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο ίδιος, έχει αναφέρει ότι ο κατήφορός του είχε ήδη ξεκινήσει από την ηλικία των 24 ετών, που σημαίνει ότι όσο υποδυόταν τον χιουμορίστα και ατακαδόρο χαρακτήρα των «Friends» είχε ήδη αρχίσει να βιώνει τη δική του κόλαση.

«Την ώρα που έπρεπε να είμαι ο αγαπημένος ήρωας της πόλης, εγώ βρισκόμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που δεν συναντούσα κανέναν άλλο παρά εμπόρους ναρκωτικών και ήμουν εντελώς μόνος» εξήγησε ανάμεσα σε όσα δήλωσε.

Θυμήθηκε ακόμη, ότι η Άνιστον τον πλησίασε μια μέρα στα γυρίσματα του σίτκομ, για να του πει ότι τόσο εκείνη όσο και το υπόλοιπο καστ «ξέρουν ότι πίνεις».

«Φανταστείτε πόσο τρομακτική ήταν αυτή η στιγμή» εξομολογήθηκε ο Πέρι και στη συνέχεια θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στη συμπρωταγωνίστριά του. Αυτό γιατί εκείνη ήταν που «άπλωσε το χέρι της περισσότερο από τον καθένα» για να τον βοηθήσει. «Της είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτό» κατέληξε στη σύντομη αναφορά στη Τζένιφερ Άνιστον.

15 πράγματα που θα ήθελες να ξέρεις για τον αγαπημένο μας «Τσάντλερ»

#1 Την πρώτη φορά που μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «People», το έστειλε σε έναν από τους παλιούς του δασκάλους, τον Δρ. Web, ο οποίος του είχε πει κάποτε ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ τίποτα αν συνέχιζε να αστειεύεται όλη την ώρα.



#2 Είχε χάσει ένα μέρος από το μεσαίο δάχτυλο στο δεξί του χέρι λόγω ενός ατυχήματος με το κλείσιμο μιας πόρτας στο νηπιαγωγείο.



#3 Η εξυπνάδα του Μάθιου Πέρι ήταν τόσο θρυλική που οι σκηνοθέτες των Friends χρησιμοποιούσαν συχνά τις προτάσεις και τις αυθεντικές ατάκες του στο σενάριο.



#4 Έκανε οντισιόν για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ μια Παρασκευή και άρχισε να δουλεύει ήδη την επόμενη Δευτέρα!



#5 Όταν έκανε οντισιόν για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, δεν χρειαζόταν σενάριο γιατί ήξερε τον πιλότο απ' έξω. Βοηθούσε έναν φίλο του με το ρόλο πριν περάσει ο ίδιος από οντισιόν.



#6 Ήταν το νεότερο μέλος του καστ στα Φιλαράκια.



#7 Ο πατέρας του εμφανίστηκε στο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς, The One with Rachel's New Dress (1998), ως πατέρας ενός από τους φίλους της Τζένιφερ Άνιστον.



#8 Συνήθιζε να συμμετέχει σε εθνικό επίπεδο στο πρωτάθλημα τένις junior στον Καναδά. Είχε πει σε συνεντεύξεις του ότι προσπάθησε να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν ήταν αρκετά καλός.



#9 Απέρριψε ρόλο στην ταινία Ημέρα Ανεξαρτησίας του 1996. Τελικά, ο ρόλος που του προτάθηκε πήγε στον Χάρι Κόννικ Τζούνιορ.



#10 Είχε διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ ήταν Αγγλικής, Ιρλανδικής, Γερμανικής, Ελβετογερμανικής και Γαλλο-Καναδικής καταγωγής.



#11 Του άρεσε να παίζει χόκεϊ επί πάγου και softball στον ελεύθερο χρόνο του.



12# Eίχε δηλώσει ότι το αγαπημένο του τραγούδι είναι το "Don't Give Up" των Peter Gabriel και Kate Bush.



#13 Το είδωλό του ήταν ο Μάικλ Κίτον.



#14 Ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης 28 ημερών το 1997 για τον εθισμό στο Vicodin (έπαιρνε έως και 55 χάπια την ημέρα) και στη συνέχεια άλλη μια περίοδο αποτοξίνωσης για τον εθισμό στα οπιοειδή (OxyContin) και το αλκοόλ (έπινε ένα τέταρτο λίτρο βότκα καθημερινά) το 2001. Νοσηλεύτηκε ξανά το 2002 και μπήκε για αποτοξίνωση στη Marina del Rey της Καλιφόρνια. Υπολογίζεται ότι έχει κάνει αποτοξίνωση 65 φορές, παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις ΑΑ, επέζησε από 14 χειρουργικές επεμβάσεις και παραλίγο να πεθάνει σε δωμάτιο έκτακτης ανάγκης το 2019 μετά την διάτρηση του παχέος εντέρου του. Ήταν ένας από τους πέντε ασθενείς που τοποθετήθηκαν σε ένα μηχάνημα ECMO έχοντας μια τελευταία ελπίδα για επιβίωση εκείνο το βράδυ, ο Πέρι ήταν ο μόνος που τα κατάφερε. Ήταν σε κώμα για 14 ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό και πέρασε άλλους 5 μήνες στο νοσοκομείο. Ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να παραμείνει νηφάλιος. Ο Πέρι είχε επίσης παλέψει με τα κιλά του σε όλη την καριέρα του.



#15 Είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται πολλά πράγματα από την εποχή που γύριζε Τα Φιλαράκια, λόγω των εξαρτήσεων και των εθισμών του.