Μπραντ Πιτ: Γιόρτασε τα 60α του γενέθλια με την αγαπημένη του - Το πάρτι και το «σημάδι» της μοίρας

Ο Μπραντ Πιτ γιόρτασε τα 60 του γενέθλια έχοντας στο πλευρό του τη νέα του αγαπημένη Iνές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής εκατομμυρίων γυναικών ανά τον πλανήτη, έκλεισε τα 60 του χρόνια! Ο δημοφιλής ηθοποιός και η κοπέλα του Iνές ντε Ραμόν φωτογραφήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (19.12) σε ένα πάρτι που έγινε προς τιμήν του στο Mother Wolf στο Λος Άντζελες, με στενούς φίλους να δίνουν το παρών, αποκάλυψαν πηγές στο PEOPLE.

Οι παρευρισκόμενοι εντοπίστηκαν να κρατούν διάφορα έργα τέχνης ενώ έφευγαν από τη γιορτή - ένας καλεσμένος μάλιστα εθεάθη να κρατά μια μεγάλη φωτογραφία του Πιτ και της ντε Ραμόν να κάνουν αστείες γκριμάτσες στην κάμερα. Ο Πιτ, ο οποίος είναι επίσης καλλιτέχνης, φωτογραφήθηκε κρατώντας ένα έργο τέχνης με δύο λύκους.

Σε ένα σημάδι της...μοίρας, το ερωτευμένο ζεύγος έχει μόλις μία ημέρα διαφορά στα γενέθλιά του, καθώς ο Πιτ έκλεισε τα 60 στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ η αγαπημένη του Iνές ντε Ραμόν έγινε 34 ετών, μόλις μία ημέρα μετά στις 19 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε προγραμματίσει μια εορταστική εβδομάδα «χαμηλών τόνων», η οποία θα περιελάμβανε χαλαρά σχέδια με τη σύντροφό του που είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων. Ο Πιτ και η ντε Ραμόν είχαν την πρώτη τους δημόσια έξοδο μαζί τον Νοέμβριο του 2022, όταν φωτογραφήθηκαν σε μια συναυλία του Μπόνο στο Λος Άντζελες εκείνη την εποχή, με τη σχέση τους τότε να μετράει «μερικούς μήνες».

Τον περασμένο μήνα, πηγές κοντά στον αστέρα του Χόλιγουντ είπαν ότι το ειδύλλιο ενός έτους «είναι η πρώτη σωστή σχέση του Μπραντ μετά τον χωρισμό [του]» από την Αντζελίνα Τζολί. «Συστήνει [την Ινές] ως κοπέλα του», συνέχισε η πηγή, η οποία είπε επίσης ότι ο Πιτ «τα πάει περίφημα με τη Ραμόν». «Είναι υπέροχο να τον βλέπω καλά. Η Ινές τον κάνει πολύ χαρούμενο», πρόσθεσε η πηγή.

Προς το παρόν ο Πιτ απολαμβάνει ένα μικρό διάλειμμα πριν επιστρέψει στη δουλειά για την ταινία του για τη Formula 1. Το PEOPLE ανέφερε τη Δευτέρα ότι θα συνεχίσει τα γυρίσματα σε πίστες αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του Daytona International Speedway τη νέα χρονιά.

Ο ηθοποιός έχει μεγάλα κινηματογραφικά πλάνα για την επόμενη χρονιά, που θα τον δουν επίσης να επανενώνεται με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία Wolfs, σε σκηνοθεσία του Jon Watts αλλά και για το «Spider-Man: Homecoming». Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Sony Pictures θα κυκλοφορήσει το Wolfs στους κινηματογράφους πριν από το ντεμπούτο του σε streaming, πιθανότατα το 2024.

Αστειευόμενος για την επανασύνδεσή τους στην οθόνη σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Entertainment Tonight σχετικά με τη νέα του ταινία The Boys in the Boat, ο Κλούνεϊ, 62 ετών, είπε για τον συνάδελφό του: «Όμορφο αγόρι o Πιτ; Ναι, χρειαζόταν δουλειά. Είναι ανερχόμενος»