Χάιντι Κλουμ: Πιο σέξι από ποτέ στα 50 της - Ο χριστουγεννιάτικος χορός που έγινε viral

Η Χάιντι Κλουμ έδωσε στους φαν της μια γεύση από το λαμπερό της σύνολο την παραμονή των Χριστουγέννων σε μια νέα σειρά αναρτήσεων στο Instagram.

Η Χάιντι Κλουμ επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό ντύσιμο φέτος τα Χριστούγεννα, φορώντας ένα σατέν μπορντό πουκάμισο με κουμπιά που άφησε ξεκούμπωτο για να δείξει το μαύρο «εορταστικό» της σουτιέν που συνδύασε με μια αστραφτερή μίντι φούστα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η κριτής του America’s Got Talent έδειξε ένα κοντινό πλάνο της εκθαμβωτικής της εμφάνισης σε μια ανάρτηση στο Instagram. Καθώς χορεύει και ακούγεται το «All I Want for Christmas Is You» της Mαράια Κάρεϊ, η ίδια εμφανίζεται να οδηγεί σε ένα κάμπριο αυτοκίνητο ενώ βιντεοσκοπεί τον εαυτό της να λαμπυρίζει στην κάμερα και να παίζει με τα μαλλιά της.

Ανέβασε επίσης μια φωτογραφία στο πλευρό του συζύγου της. Ο 34χρονος Τομ Κάουλιτς και η Κλουμ περιτριγυρίζονται από πολλά κόκκινα μπαλόνια με καρδιά και πόζαραν δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Η φωτογραφία έδωσε επίσης στους θαυμαστές της μια άλλη οπτική γωνία από τα λαμπερά τους Χριστούγεννα μαζί.

Το εντυπωσιακό μοντέλο, επιχειρηματίας και ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της χριστουγεννιάτικης ανάρτησης, «Την ημέρα των Χριστουγέννων, η Kλουμ και ο Κάουλιτς σημείωσαν το τέλος των διακοπών τους μαζί»….. και αυτό είναι το φινάλε για τα Χριστούγεννα », έγραψε η Κλουμ σε μια φωτογραφία του ζεύγους σε μια τροπική τοποθεσία.

Πιο πρόσφατα, η Kλουμ κοινοποίησε ένα σπάνιο στιγμιότυπο του συζύγου της και των τεσσάρων παιδιών της μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Στο τέλος Νοεμβρίου, η πρώην οικοδέσποινα του Project Runway μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο του συζύγου και των τεσσάρων παιδιών της μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η Λένι, 19, ο Χένρι, 18, ο Γιόχαν, 17 και ο Λου, 14 ετών, τον οποίο η Κλουμ μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Seal, αγκαλιάζονταν στον καναπέ. «Αγάπη», έγραψε η Κλουμ στη λεζάντα της ανάρτησης.

Από τότε που το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά το 2019, ο Κάουλιτς έγινε μέλος της οικογένειας και θεωρεί τον εαυτό του «έξτρα μπαμπά» για τα παιδιά της Κλουμ. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2018, λίγα χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Seal. Tα Χριστούγεννα είναι μια σημαντική γιορτή για το ζευγάρι, αφότου ο κιθαρίστας των Tokio Hotel και τα παιδιά έκαναν έκπληξη στην Κλουμ με μια πρόταση γάμου μαζί με το πρωινό στο κρεβάτι την παραμονή των Χριστουγέννων του 2018.

«Έτσι ο Τομ και τα παιδιά εργάστηκαν μαζί για να φτιάξουν έναν δίσκο πρωινού για τη Χάιντι που είχε καφέ, λουλούδια και ένα κουτί με δαχτυλίδι. Ήταν σημαντικό για τον Τομ να συμπεριλάβει τα παιδιά σε όλο το θέμα, έτσι όλοι έφεραν το δίσκο στο δωμάτιο της Χάιντι και της έκανε έκπληξη με πρωινό στο κρεβάτι και μετά της έκανε πρόταση γάμου», είπε μια πηγή στο PEOPLE τον Ιανουάριο του 2019, προσθέτοντας ότι η Κλουμ «λατρεύει τη στοχαστικότητα του σε ότι αφορά στα παιδιά».