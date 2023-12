Ρίτσαρντ Ρομάνους: «Έσβησε» στην αγαπημένη του Σκιάθο ο πασίγνωστος ηθοποιός του Χόλιγουντ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Ρίτσαρντ Ρομάνους, γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας. Εδώ και χρόνια είχε επιλέξει τη Σκιάθο ως μόνιμη κατοικία του

Ο Ρίτσαρντ Ρομάνους, ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ και συγγραφέας είχε επιλέξει να ζήσει εδώ και αρκετά χρόνια στη Σκιάθο καθώς αποτέλεσε για εκείνον έμπνευση για τη συγγραφή των βιβλίων του. Προ διετίας είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του δήμου Σκιάθου μαζί με την σύζυγό του μετά απο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στο skiathoslife.gr.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη σε όλους καθώς υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί. Ο Ρίτσαρντ Ρομάνους ήταν Αμερικανός ηθοποιός. Μεταξύ άλλων έχει εμφανιστεί στο «Mean Streets» του Mάρτιν Σκορτσέζε και έδωσε τη φωνή του για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Ralph Bakshi, «Wizards» και «Hey Good Lookin».

Ένσάρκωσε τον Ρίτσαρντ Λα Πένα, τον πρώην σύζυγο της Τζένιφερ Μέλφι σε τέσσερα επεισόδια της σειράς «Sopranos» από το 1999 έως το 2002. Το 1999, συνέγραψε τη χριστουγεννιάτικη ταινία If You Believe μαζί με τη σύζυγό του Anthea Sylbert, η οποία ήταν υποψήφια για βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου από την Ένωση Σεναριογράφων.

Λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε στο Μπαρ του Βερμόντ, έζησε στο West Hartford του Κονέκτικατ και το 1964 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Xavier με πτυχίο στη φιλοσοφία, πριν σπουδάσει υποκριτική με τον Lee Strasberg στο Actors Studio στη Νέα Υόρκη. Ο μικρότερος αδελφός του Robert Romanus είναι επίσης ηθοποιός.

Το 2011 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του, Πράξη III (Εκδόσεις Aιώρα, Αθήνα και Εκδόσεις Αρμίδα, Λευκωσία) και το πρώτο μυθιστόρημα Χρυσαλίδα (Εκδόσεις Αρμίδα). Ένα χρόνο μετά, η Πράξη ΙΙΙ μπήκε στη βραχεία λίστα για το Διεθνές Βραβείο Βιβλίου Rubery.