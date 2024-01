Τζέιμς Κόττακ: Πέθανε ο πρώην ντράμερ των Scorpions σε ηλικία 61 ετών - Το «αντίο» από το συγκρότημα

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του

Ο Τζέιμς Κόττακ, πρώην ντράμερ των θρυλικών Scorpions, πέθανε σε ηλικία 61 ετών. Τα αίτια του θανάτου του είναι προς το παρόν άγνωστα.

Η κόρη του μουσικού δήλωσε στο TMZ ότι ο Κόττακ πέθανε το πρωί της Τρίτης στο Λουισβίλ του Κεντάκι.

Ο Τζέιμς Κόττακ ήταν περισσότερο γνωστός ως ντράμερ του γερμανικού ροκ συγκροτήματος Scorpions – στις επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνονται τα «Rock You Like a Hurricane» και «No One Like You» από το 1996-2016.

Το τέλος από τους Scorpions

Στις 29 Απριλίου 2014, o Κόττακ είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι και καταδικάστηκε σε ένα μήνα φυλάκιση για προσβλητική συμπεριφορά, προσβολή του Ισλάμ και δημόσια μέθη.

Ο ντράμερ είχε αποδεχθεί δημόσια σε συνεντεύξεις του, ότι η κατανάλωση αλκοόλ επηρέαζε αρνητικά την συμπεριφορά του και είχε πει πως ουσιαστικά ήταν εξαρτημένος ή ότι δεν υπήρξε ποτέ εντελώς νηφάλιος.

Τελικά απολύθηκε από το συγκρότημα λόγω προβλημάτων αλκοολισμού, το Σεπτέμβριο του 2016 και αντικαταστάθηκε από το πρώην μέλος των Motorhead Μίκι Ντι.

Το «αντίο» από τους Scorpions

Σε ανάρτησή τους οι Scorpions αναφέρουν:

«Πολύ θλιβερά νέα… Ο αγαπημένος μας φίλος και ντράμερ για 20 χρόνια James Kottak έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Ο James ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος μουσικός και αγαπητός οικογενειάρχης. Ήταν ο “αδελφός μας από άλλη μητέρα” και θα μας λείψει πραγματικά. Rock’n Roll Forever RIP James

Klaus, Rudolf, Matthias, Pawel και Mikkey».

Εκτός από τους Scorpions, o Κόττακ υπήρξε επίσης αρχικό μέλος των Kingdom Come, των οποίων ήταν ο ντράμερ τους από το 1987 έως το 1989 και ξανά από το 2018 έως τον θάνατό του το 2024, και είχε το δικό του συγκρότημα Kottak, που ήταν παλαιότερα γνωστό ως KrunK.