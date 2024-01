Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ποζάρει σε νέα καμπάνια με αέρα από τα 80'ς και οι φαν της την αποθεώνουν

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φόρεσε ένα σέξι μαγιό και πόζαρε για μία νέα διαφημιστική καμπάνια με θέμα τη δεκαετία του 1980

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της, ποζάροντας με ένα σέξι μαγιό και...έξτρα μακιγιάζ για την καμπάνια «Cherry Twist» με θέμα τη δεκαετία του 1980 για το ενεργειακό ποτό Alani Nu, που λανσάρεται την ερχόμενη Δευτέρα.

Η συνεργασία του 32χρονου μοντέλου με την εταιρεία που ιδρύθηκε το 2018 από την Katy Hearn ήρθε μετά από παρόμοιες καμπάνιες με τις πρωταγωνίστριες των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν και Άντισον Ράε. Η Ραταϊκόφσκι παρουσίασε την καλλίγραμμη σιλουέτα της με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό, ενώ δημοσίευσε επίσης το εξώφυλλο του άλμπουμ «The Beauty and the Beat» απο το new wave συγκρότημα της Καλιφόρνια, the Go-Go's.

Η εντυπωσιακή καλλονή που έχει πιστούς φαν αποκάλυψε επίσης τη φωτογράφισή της για τη νέα καμπάνια αρωμάτων Flowerbomb. Στις 8 Μαρτίου θα γιορτάσει τα τρίτα γενέθλια του γιου της Sylvester Apollo Bear, τον οποίο απέκτησε από τον τετραετή γάμο της με τον Sebastian Bear-McClard που έληξε το 2022.

Πέρυσι, ο 36χρονος υποψήφιος για το βραβείο Independent Spirit παραγωγός αντιμετώπισε κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και περιποίηση από άλλες ηθοποιούς. Έκτοτε, η πρώην αγαπημένη του φημολογείται οτι βγαίνει με αρκετούς διασήμους, από τον Γάλλο κωμικό Στεφάν Μπακ και τον βραβευμένο με Grammy Χάρι Στάιλς, μέχρι τον DJ Οράτζιο Ρίσπο, τον κωμικό Eρικ Αντρέ αλλά και τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Μπραντ Μπιτ

Γεννημένη το 1991 στο Λονδίνο από Αμερικανούς γονείς, η Ραταϊκόφσκι μεγάλωσε κυρίως στην Καλιφόρνια όπου και έγινε γνωστή με την εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο του Robin Thicke «Blurred Lines» το οποίο έγινε νούμερο 1 τραγούδι για το 2013 σε πολλές χώρες. Ένα χρόνο μετά εμφανίστηκε στο περιοδικό «Sport Illustrated» στο τεύχος με τα μαγιά και έκανε τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο.