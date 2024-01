Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η συγκινητική εμφάνισή της στα Emmy 2024 - Τι είπε για την πορεία της υγείας της

Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ πολεμά με τόλμη την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πραγματοποίησε μια εμφάνιση έκπληξη στα Emmy 2024 τη Δευτέρα - με τη διάσημη ηθοποιό να μιλάει για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η συγκινημένη Άπλγκεϊτ, η οποία διαγνώστηκε με την εκφυλιστική πάθηση το 2021, έφτασε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε μια κωμική σειρά - και έγινε δεκτή με χειροκροτήματα.

Η Κριστίνα, η οποία περπατούσε με την βοήθεια ενός μπαστουνιού καθώς τη συνόδευε στη σκηνή ο οικοδεσπότης Άντονι Άντερσον, είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ. Θεέ μου, ντρέπομαι που με υποδέχεστε όρθιοι. Κάποιοι από εσάς μπορεί να με γνωρίζετε ως Kelly Bundy από το Married, With Children ή Samantha από τη Samantha Who; ή Jen Harding από το Dead To Me.

Ήταν τιμή μου να υποδυθώ αστείους, ελαττωματικούς, σύνθετους χαρακτήρες όπως οι γυναίκες που προτάθηκαν για δεύτερο γυναικείο ρόλο σε μια κωμική σειρά».

Πρόσφατα η διάσημη ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ συμμετείχε στα βραβεία SAG 2023.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκδήλωση μαζί με τη 12χρονη κόρη της, Σέιντι Γκρέις.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήταν υποψήφια για την καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό ως «Jen Harding» στην κωμωδία του Netflix «Dead to Me», γεγονός που σηματοδοτεί την έκτη της υποψηφιότητα για SAG.

Η προηγούμενη εμφάνιση της ηθοποιού με μπαστούνι

Το δικό της αστέρι στο «Walk of Fame» απέκτησε στις 15/11 η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ λίγους μήνες μετά την ανακοίνωσή της ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν και οι συμπρωταγωνιστές της από την τηλεοπτική σειρά «Married…with Children», Katey Sagal και David Faustino. Η Sagal μίλησε με συγκινητικά λόγια για την Άπλγκεϊτ λέγοντάς της «Δεν είσαι μόνη. Είμαστε όλοι εδώ».

Η Άπλγκεϊτ ανέβηκε στο βάθρο στην τελετή του Walk of Fame με τη βοήθεια της Sagal, η οποία έμεινε δίπλα της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα ενώ μιλούσε για την κόρη της και την ευχαρίστησε για την στήριξή της σε όλη αυτή την μάχη με την ασθένειά της.

Η 3η σεζόν του «Dead to Me» κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου στο Netflix και θα είναι η πρώτη δουλειά της ενώ έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Ο κόσμος θα με δει για πρώτη φορά ως άτομο με αναπηρία και είναι πολύ δύσκολο», είπε η ηθοποιός στη συνέντευξή της στο Variety.

«Αυτή θα είναι η πρώτη μου έξοδος από τότε που διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας», έγραψε η Άπλγκεϊτ στο Twitter πριν από λίγο καιρό μιλώντας για την τελετή του Walk of Fame αναρτώντας και τα νέα της μπαστούνια.

«Τα μπαστούνια είναι πλέον μέρος της νέας μου κανονικότητας» είχε γράψει μεταξύ άλλων.