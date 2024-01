Mary Weiss: Πέθανε στα 75 της η τραγουδίστρια του ποπ συγκροτήματος Shangri-Las

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε η Mary Weiss, τραγουδίστρια του ποπ συγκροτήματος Shangri-Las της δεκαετίας του 1960

Η Mary Weiss, τραγουδίστρια του ποπ συγκροτήματος Shangri-Las πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως έγινε γνωστό από τη δισκογραφική της εταιρεία. Το κοριτσίστικο συγκρότημα των ΗΠΑ έγινε διάσημο με μια σειρά από επιτυχίες για την εφηβική αγάπη και την τραγωδία, όπως το Remember (Walking in the Sand) και το Leader of the Pack, και αργότερα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.

Η Μίριαμ Λίνα της Norton Records ανέφερε: «Ήταν ένα είδωλο, μια ηρωίδα, τόσο για τους νέους άνδρες όσο και για τις γυναίκες της γενιάς μου και όλων των γενεών». Το επίσημο Instagram της Ronnie Spector, η οποία ήταν συνιδρύτρια των Ronettes και πέθανε τον Ιανουάριο του 2022, δημοσίευσε συγκινητικό αφιέρωμα: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του θανάτου της Mary Weiss. Αυτή και η Ronnie ήταν συγγενικά πνεύματα- δύο ατρόμητα κακά κορίτσια της δεκαετίας του '60. Ελάτε μαζί μας καθώς περιηγούμαστε στο Shangri-Las προς τιμήν της».

We are deeply saddened to hear the news of Mary Weiss’ passing. She and Ronnie were kindred spirits; two fearless bad girls of the 60s. Join us as we spin the Shangri-Las in her honor. pic.twitter.com/xJPGLwAzK8 — Ronnie Spector (@RonnieSpectorGS) January 19, 2024

Το συγκρότημα, γνωστό ως τα σκληρά κορίτσια της ποπ σκηνής της δεκαετίας του '60, αποτελούνταν από δύο ζευγάρια αδερφών, τη Mary και την Elizabeth Weiss και τις δίδυμες Marguerite και Mary Ann Ganser, από το Κουίνς της Νέας Υόρκης. Μετά από μια σειρά επιτυχιών, όπως τα Give Him a Great Big Kiss και Out in the Streets, αλλά και το support σε συναυλία των Rolling Stones στη δεύτερη περιοδεία τους στις ΗΠΑ το 1964, οι Shangri-Las διαλύθηκαν.

Η Weiss απουσίαζε από τη μουσική βιομηχανία για πολλές δεκαετίες, προτού επιστρέψει το 2007 για να κυκλοφορήσει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με την Norton Records με τίτλο Dangerous Game, αποσπώντας την αναγνώριση των κριτικών.