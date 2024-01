Πέθανε ο ηθοποιός Γκάρι Γκρέιαμ: Συμμετείχε στο Star Trek και στο Alien Nation

Ο ηθοποιός Γκάρι Γκράχαμ ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή στο Star Trek: Enterprise και στο Alien Nation - πέθανε σε ηλικία 73 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή στο Facebook η πρώην σύζυγός του Σούζαν Λαβέλ.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, Μπέκι, ο 73χρονος ηθοποιός πέθανε από καρδιακή ανακοπή που υπέστη σε νοσοκομείο.

«Με βαθιά θλίψη σας κάνω γνωστό ότι ο Γκάρι Γκράχαμ, ο πρώην σύζυγός μου, καταπληκτικός ηθοποιός και πατέρας του πανέμορφου παιδιού μας, Haylee Graham, πέθανε σήμερα. Είμαστε συντετριμμένοι, ειδικά η κόρη μας Haley. Η σύζυγός του, Μπέκυ ήταν δίπλα του», έγραψε η Σούζαν Λαβέλ.

Στη συνέχεια, η πρώην σύζυγός του αναφέρθηκε στο πώς γνωρίστηκαν πριν περιγράψει την προσωπικότητά του. «Γνώρισα τον Γκάρι όταν ήμουν μόλις 20 ετών και ήταν συμπρωταγωνιστής στην τηλεοπτική σειρά, Alien Nation ενώ είχε ήδη παίξει σε ταινίες όπως το All The Right Moves με τον Tom Cruise. Φυσικά, ο Gary έχει πολλά περισσότερα credits. Ο Γκάρι είχε αστείο, σαρκαστικό χιούμορ αλλά και ευγενικό, πολέμησε για αυτό που πίστευε, ένας πιστός Χριστιανός και ήταν τόσο περήφανος για την κόρη του, Χέιλι».