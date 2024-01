Tζένιφερ Λόπεζ: «Τρέλανε» τους φαν της με ένα μικροσκοπικό, μαύρο μπικίνι

Η Τζένιφερ Λόπεζ στα 54 της και μετά από χρόνια αποχής από τη δισκογραφία, κάνει δυναμικό comeback

H JLO ανέβασε ένα «υγρό και άγριο teaser» όπως έγραψαν οι ταμπλόιντ για το νέο της μουσικό βίντεο για το remix του σινγκλ της Can't Get Enough, το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα (29/1) . Το στιγμιότυπο των οκτώ δευτερολέπτων αποκαλύπτει πλάνα από ένα υπαίθριο ντους που βρέχει την 54χρονη ποπ σταρ καθώς επιδεικνύει το εντυπωσιακό σώμα της με ένα μπικίνι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ διατηρεί την αξιοζήλευτη σιλουέτα της με τακτικές προπονήσεις υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών της Τρέισι Άντερσον και Ντέιβιντ Κιρς. Σε άλλα πλάνα άντρες χορευτές εμφανίζονται να αγκαλιάζουν τη Λόπεζ με ένα κόκκινο σουτιέν και έναν γυμνό κορσέ - καθώς ερμηνεύουν μία χορογραφία του Γκάλεν Χουκς.

Το στυλιστικό δίδυμο Ρομπ Ζανγκάρντι και Mαριέλ Χιν έντυσαν τη δύο φορές υποψήφια για Grammy με όλα τα σέξι κοστούμια που λανσάρει, συμπεριλαμβανομένου ενός καφέ αστραφτερού στηθόδεσμου και ενός αντίστοιχου παντελονιού.

Η JLO κυκλοφόρησε επίσημα το remix την περασμένη Παρασκευή - δύο εβδομάδες μετά το ντεμπούτο της αρχικής έκδοσης του τραγουδιού. Το πρώτο μουσικό βίντεο για το Can't Get Enough - σε σκηνοθεσία Ντέιβ Μέγιερς- κάνει χιούμορ με την εμμονή της Λόπεζ με τους γάμους, καθώς η σούπερ σταρ έχει χωρίσει τρεις φορές στην πραγματική ζωή, ενώ έχει ενσαρκώσει τη νύφη...σε εννέα μεγάλου μήκους ταινίες.

Το «Can't Get Enough» θα εμφανιστεί στο ένατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «This Is Me... Now», το οποίο είναι επίσης το όνομα του «Musical Experience» που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Φεβρουαρίου στο Amazon Prime Video. Η JLO φέρεται να αφιερώνει τα 9 από τα 13 τραγούδια στον τέταρτο σύζυγό της - τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Μπεν Άφλεκ στην πρώτη της δισκογραφική δουλειά μετά το «A.K.A» πριν από μια δεκαετία.

Η Λόπεζ, η οποία έχει 25,1 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως στο Spotify θα ερμηνεύσει το Can't Get Enough για πρώτη φορά δημόσια αυτό το Σάββατο (3/2), ως γκεστ (για δεύτερη φορά από το 2000) στο Saturday Night Live του NBC με οικοδέσποινα την ηθοποιό Άγιο Εντεμπίρι. Στις 22 Φεβρουαρίου, θα κάνει μία...τρυφερή στάση στο πολυάσχολο πρόγραμμά της για να γιορτάσει τα 16α γενέθλια των διδύμων της Εμ και Μαξ, τα οποία απέκτησε από τον επταετή γάμο της με τον Mαρκ Άντονι που έληξε το 2014