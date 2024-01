Tζένιφερ Λόπεζ: Έβαλε «φωτιά» στο ίντερνετ με φλογερά κόκκινα εσώρουχα για τη Γιορτή των Ερωτευμένων

Η Τζένιφερ Λόπεζ άφησε ελάχιστα στη φαντασία με ένα σετ κόκκινων εσωρούχων, εν όψει της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με κόκκινα εσώρουχα και ενθουσίασε τους πιστούς της, σε μία σειρά από σέξι φωτογραφίες, καθώς πλησιάζει η Ημέρα των Ερωτευμένων. Σε ένα νέα στιγμιότυπο, που ανέβασε στο Instagram χθες το πρωί (20/1), η 54χρονη σούπερ σταρ, η οποία είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπεν Άφλεκ, εμφανίστηκε λαμπερή και σέξι με ένα κατακόκκινο δαντελένιο σουτιέν και μία ασορτί σατέν ρόμπα.

Η ηθοποιός του Marry Me φωτογραφήθηκε να μυρίζει με αισθησιασμό δύο μπουκέτα με κόκκινα τριαντάφυλλα στο τραπέζι μπροστά της. Εκτός από τη βέρα στο αριστερό της δάχτυλο, η Λόπεζ επέλεξε να μην φορέσει κοσμήματα ή αξεσουάρ.

Η ανάρτησή της έρχεται μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου της σινγκλ με τίτλο «Can't Get Enough» νωρίτερα αυτό το μήνα, από το νέο της άλμπουμ «This Is Me... Νοw», σε μία συνέχεια του δίσκου του 2002 με τίτλο «This Is Me... Τhen». Στο νέο τραγούδι, η J-Lo τραγουδά για τη σχέση της με τον Άφλεκ τον οποίο παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022.

Το αστέρι τραγουδά: «Είναι αληθινή αυτή η ζωή; Πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό.. Μπορώ ακόμα να νιώσω το πάθος στα μάτια σου. Είμαι τόσο ερωτευμένη μαζί σου. Δώσε μου αυτό το άγγιγμα (...)είναι τόσο καλό που δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν θέλω να το μοιραστώ με κανέναν άλλο. Είσαι πάντα αυτός που χρειαζόμουν.

Δεν θέλω να κρατάω μυστικά, αλλά θα σε αφήσω να με κρατήσεις για τον εαυτό σου. Είναι ο τρόπος που με αγαπάς. Ο τρόπος που με αγγίζεις. Είναι ο τρόπος που με κοιτάς. Δεν σε χορταίνω, αγόρι».

Δεν είναι το μόνο τραγούδι αφιερωμένο στον σύζυγό της στο άλμπουμ, καθώς η Jlo έχει επίσης συμπεριλάβει ένα τραγούδι που ονομάζεται Dear Ben II, μια συνέχεια του κομματιού Dear Ben στον προηγούμενο δίσκο της. Το νέο άλμπουμ περιέχει τραγούδια όπως To Be Yours, Mad in Love, Greatest Love Story Never Told, Rebound και This Time Around, σύμφωνα με το Billboard.

Η ποπ σταρ ομολόγησε πρόσφατα ότι η ίδια και ο Μπεν εξακολουθούν να «υποφέρουν και οι δύο απο μετατραυματικό στρες» μετά την υπερβολική λάμψη των προβολέων στο πρώτο τους ειδύλλιο. Έβγαιναν ραντεβού στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προκαλώντας φρενίτιδα τους θαυμαστές τους και είχαν ξεσηκώσει «θύελλα δημοσιότητας» γύρω από την ταινία τους με τίτλο Gigli.

Χώρισαν, παντρεύτηκαν άλλους και κατέληξαν ξανά μαζί, με τη σχέση τους να αναζωπυρώνεται το 2021 «Έχουμε και οι δύο PTSD» από την αρχική εμπειρία δήλωσε η Λόπεζ, αλλά εξήγησε ότι στην παρούσα φάση τους ως παντρεμένο ζευγάρι «είμαστε μεγαλύτεροι. Είμαστε πιο σοφοί». Και πρόσθεσε: «Ξέρουμε επίσης τι είναι σημαντικό, τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή και δεν είναι τόσο πολύ το τι πιστεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το να είσαι πιστός σε αυτό που είσαι».