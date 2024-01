Kέιτ Μίντλετον: O «προστατευτικός» πρίγκιπας Ουίλιαμ, η έμφαση στα παιδιά και την κανονικότητα

Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο σπίτι γέμισε το «κενό» της βασιλικής οικογένειας καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φροντίζει ήδη να αναρρώσει η σύζυγός του με όλες του τις δυνάμεις

Το πολυαναμενόμενο εξιτήριο της Κέιτ Μίντλετον από το νοσοκομείο αναμφίβολα γεμίζει το «κενό» της βασιλικής οικογένειας καθώς είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή τους στην κανονικότητα, σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ του Βασιλιά Καρόλου Γ'. Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, πήρε εξιτήριο από την Κλινική του Λονδίνου το πρωί της Δευτέρας μετά την ανάρρωσή της από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, 13 συνολικά ημέρες μετά την εισαγωγή της στις 16 Ιανουαρίου.

Μεταφέρθηκε στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ όπου ξαναβρέθηκε με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους. Θα συνεχίσει να αναρρώνει εκεί πίσω από κλειστές πόρτες μέχρι το Πάσχα και, σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ του βασιλιά Γκραντ Χάρολντ, η επιστροφή της Μίντλετον θα κάνει τον Ουίλιαμ να εντείνει ακόμη περισσότερο τη φροντίδα του, μετά από όσα έχει ήδη κάνει, στη διάρκεια της απουσίας της

«Όπως κάθε οικογένεια, είναι πάντα υπέροχο όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι. Είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά είναι πραγματικά ενθουσιασμένα που θα έχουν την Κέιτ μαζί τους», είπε ο Χάρολντ αποκλειστικά στο The Post. «Θα είναι επίσης υπέροχο για τον Ουίλιαμ, γιατί όταν ο σύντροφός σου ή το αγαπημένο σου πρόσωπο δεν είναι σπίτι, αυτό σου αφήνει ένα κενό. Το γεγονός ότι η Κέιτ επέστρεψε στο σπίτι για να αναρρώσει πίσω από κλειστές πόρτες, σημαίνει ότι μπορούν να επιστρέψουν σε κάποια αίσθηση κανονικότητας», πρόσθεσε.

Ο Ουίλιαμ, ο οποίος είχε πατήσει φρένο στα επίσημα καθήκοντά του ενώ η Κέιτ βρισκόταν στο νοσοκομείο, αναμένεται να ξαναρχίσει σταδιακά να αναλαμβάνει κάποιες υποχρεώσεις, μόλις η πριγκίπισσα εγκατασταθεί στο σπίτι. Θα φροντίσει τη σύζυγό του, με όποιο τρόπο μπορεί, με όλες του τις δυνάμεις, λένε πηγές κοντά στη βασιλική οικογένεια.

Η έμφαση στα παιδιά και την κανονικότητα

Ο Ρόμπερτ Χάρντμαν, ο οποίος μίλησε για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου και έχει γράψει βιβλίο για τον πατέρα του με τίτλο «The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy»λέει οτι ο Ουίλιαμ βάζει πρώτα την οικογένειά του σε μια «δύσκολη» περίοδο στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο δημοσιογράφος της Daily Mail είπε στο Fox News Digital ότι ο Γουίλιαμ, 41 ετών, δίνει προτεραιότητα στην υγεία της συζύγου του, υποστηρίζοντάς την καθώς μεγαλώνει τα τρία μικρά παιδιά τους: τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8, και τον πρίγκιπα Λούις, 5 ετών.

«Νομίζω ότι από την αρχή ήταν προστατευτικός μαζί της», είπε ο Χάρντμαν. «Είναι με τον ίδιο τρόπο που [ο μικρότερος αδερφός του] ο πρίγκιπας Χάρι είναι τόσο προστατευτικός με τη Μέγκαν Μαρκλ. Και οι δύο έχουν αυτή την αίσθηση ότι έχουν προκαλέσει στις συζύγους τους έναν βαθμό προσοχής και άγχους και πολλά θέματα».

Στο νέο του βιβλίο ο Χάρντμαν εξερευνά τη βασιλεία του Καρόλου και τα κομβικά γεγονότα που οδήγησαν στη στέψη του τον Μάιο. Περιέγραψε επίσης πώς ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά προετοιμάζεται για τον μελλοντικό του ρόλο με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας στο πλευρό του.

«[Ο Ουίλιαμ] νιώθει ευθύνη [να προστατεύσει την Κέιτ]», είπε. «Και από την αρχή, ήταν απολύτως ανένδοτος για την οικογενειακή ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή της οικογένειας. Ενημερώνει [ό,τι κάνει]. Γι' αυτό επιλέγουν συγκεκριμένα σχολεία για τα παιδιά τους. … Ανησυχούν πολύ για την ανατροφή των παιδιών τους και θέλουν να τους προσφέρουν μία ιδιωτική ζωή όπως έχει κάθε άλλο παιδί. Αυτό είναι το πρωταρχικό».

«Τι είδους βασιλιάς θα γίνει ο Τζορτζ;»

«Το λέω στο βιβλίο μου, ο Ουίλιαμ θεωρεί ότι η ανατροφή του επόμενου μονάρχη είναι μια από τις πιο σημαντικές δουλειές του», είπε ο Χάρντμαν. «Οι άνθρωποι λένε συνέχεια, “Τι είδους βασιλιάς θα γίνει ο Ουίλιαμ μια μέρα;” Λοιπόν, αυτό που περνάει από το [μυαλό] του Ουίλιαμ είναι, τι είδους βασιλιάς θα γίνει ο Τζορτζ;»

Ο Χάρντμαν είπε ότι οι μυημένοι στο παλάτι του είπαν ότι ο Ουίλιαμ είναι αποφασισμένος να δώσει στον μεγαλύτερο γιο του μια κανονική ανατροφή πίσω από τις πόρτες του παλατιού, αλλά θέλει επίσης να αγκαλιάσει τον μελλοντικό του ρόλο ως βασιλιάς. «Σκέφτεται: «Είναι… για μένα», είπε ο Χάρντμαν. «Δεν θέλω να τον τρομάξω. Θέλω να τον κάνω να νιώσει ότι αυτό είναι ένα προνόμιο και τιμή και κάτι που μπορείς να απολαύσεις, όχι ένα βάρος από το οποίο θέλεις να ξεφύγεις».

Ενώ το καθήκον έρχεται πρώτο για το ζευγάρι, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θέλουν να είναι στοργικοί γονείς στα παιδιά τους.

«Ο Ουίλιαμ λατρεύει την κανονική οικογενειακή ζωή», συνέχισε ο Χάρντμαν. "Αυτό είναι άλλο πράγμα που ανακάλυψα. Ναι, φυσικά, είναι διάδοχος του θρόνου. Έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα κάστρα, την τέχνη και τα πάντα. Αλλά κατά κάποιον τρόπο, είναι πιο ευτυχισμένος στο σπίτι με τη γυναίκα και τα παιδιά του που κάνουν το ίδιο πράγμα με τις άλλες οικογένειες– κλωτσάνε μια μπάλα τριγύρω, κάνουν ποδήλατο, κολυμπάνε, αυτά τα πράγματα. Είναι πρακτικός μπαμπάς και [η Κέιτ] μια πρακτική μαμά». «Νομίζω ότι είναι μια ισχυρή ομάδα», πρόσθεσε ο Χάρντμαν.