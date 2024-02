Ερυθρά Θάλασσα: 16.000 χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή εγκλωβισμένα σε πλοίο - Αγωνία για την τύχη τους

Χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή που είχαν εγκλωβιστεί λόγω της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα επέστρεψαν στην Αυστραλία, όπου οι Αρχές δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για την τύχη τους. Φόβος για ασθένειες και θερμοπληξία, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Εντείνεται η ανησυχία για χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή που έχουν αποκλειστεί στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας, αφού οι αρχές διέταξαν το ισραηλινό πλοίο που μετέφερε το ζωντανό φορτίο να γυρίσει πίσω, με τον φόβο ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Περισσότερα από 16.000 ζώα βρίσκονται στο MV Bahijah που είναι αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η αφόρητη ζέστη ασκεί πίεση στην αυστραλιανή κυβέρνηση να αποφασίσει εάν θα επανεξάγει ή θα εκφορτώσει τα ζώα μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες στη θάλασσα.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Δασοκομίας δήλωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει ακόμη ένα αίτημα από τον εξαγωγέα να επιτρέψει στο πλοίο να φύγει. Το πλοίο ελλιμενίστηκε τη νύχτα για ανεφοδιασμό στο λιμάνι Fremantle, κοντά στο Περθ. Δεν εκφορτώνονταν ζώα, διεμήνυσε η κυβέρνηση, παρά τις εκκλήσεις των φιλοζωικών οργανώσεων να αποβιβαστούν από το πλοίο το συντομότερο δυνατό.

Δύο ανεξάρτητοι κτηνίατροι, που προσέλαβε η κυβέρνηση, επιθεώρησαν τα ζώα την Τετάρτη και δεν διαπίστωσαν «κανένα σημαντικό πρόβλημα υγείας ή καλής διαβίωσης των ζώων», ανέφερε η κυβέρνηση. Η Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Australia (RSPCA) λέει ότι η διεξοδική εξέταση όλων των ζώων είναι αδύνατη όσο βρίσκονται ακόμη στο πλοίο.

Το ζωντανό εξαγωγικό εμπόριο της Αυστραλίας αποτελεί εδώ και καιρό σημείο τριβής μεταξύ της βιομηχανίας και εκείνων που λένε ότι δίνει προτεραιότητα στα έσοδα από την καλή διαβίωση των ζώων. Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να τερματίσει τη ζωντανή εξαγωγή προβάτων, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το πότε θα συμβεί αυτό.

Ένα μακρύ, επικίνδυνο ταξίδι

Το MV Bahijah έφυγε από το Fremantle στις 5 Ιανουαρίου για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Η κρίση ωστόσο μαίνεται στη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή λωρίδα στην Ερυθρά Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν επιτίθενται σε εμπορικά πλοία ως αντίποινα κατά του Ισραήλ για τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα.

Δεκαπέντε ημέρες μετά τον απόπλου του πλοίου, υπήρξε αίτημα για εκτροπή του σκάφους γύρω από την Αφρική, όπως έκαναν άλλα πλοία για να αποφύγουν τους πυραύλους και τα drones των Χούτι, απορρίφθηκε. «Για να διασφαλίσει την υγεία και την ευημερία των ζώων στο MV Bahijah, το τμήμα έδωσε εντολή στον εξαγωγέα να επιστραφεί αμέσως η αποστολή στην Αυστραλία», ανέφερε κυβερνητική δήλωση στις 20 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση είπε ότι συνεργαζόταν με τον εξαγωγέα για ένα εναλλακτικό σχέδιο, αλλά μέχρι την Πέμπτη, καθώς οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ανέβηκαν, δεν είχε ληφθεί καμία απόφαση. Ο Τζον Χάσελ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτών της Δυτικής Αυστραλίας (WAFarmers), που εκπροσωπεί τη γεωργική βιομηχανία της πολιτείας, είπε ότι έπρεπε να είχε ληφθεί πριν από μέρες.

«Θα πίστευα ότι οι αρμόδιοι θα έπρεπε να είχαν τακτοποιήσει το θέμα πριν φτάσει εδώ», είπε. «Εάν τα ζώα είναι σε καλή κατάσταση, εάν δεν υπάρχει ασθένεια εάν υπάρχει άφθονος χώρος, θα (ανεφοδιάσουμε το πλοίο) και θα το εκτρέψουμε» είπε. «Θα έπρεπε να είχε φύγει μέχρι τώρα».

Ο Χάσελ είπε ότι του εστάλησαν φωτογραφίες από το πλοίο που δείχνουν τα ζώα σε καλή κατάσταση, σε αντίθεση με τις ανησυχίες ότι οι συνθήκες επιδεινώνονται. Οι φωτογραφίες, που κοινοποιήθηκαν στο CNN, δείχνουν βοοειδή με καρτέλες στα αυτιά τους να στέκονται, ενώ τα πρόβατα είναι σε αεριζόμενο χώρο.

«Αισθάνομαι άνετα που τα πρόβατα είναι στη σκιά και κάθονται, μασούν τα χείλη τους στα ζεστά μέρη της ημέρας και τρώνε όταν είναι πιο δροσερό, όπως κάνουν στο αγρόκτημα», είπε ο Χάσελ

«Σοβαρές» ανησυχίες

Ωστόσο, η Σουζάν Φάουλερ, Chief Science Officer της Υπηρεσίας RSPCA Australia, είπε ότι είναι επείγον να ξεφορτωθούν όλα τα ζώα. «Αυτά τα ζώα βρίσκονται τώρα στο πλοίο για τουλάχιστον 26 ημέρες. Η θερμοκρασία στο Περθ αρχίζει να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου», είπε στο CNN την Τετάρτη.

Το πρωί της Πέμπτης, η μέγιστη θερμοκρασία του Περθ έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Μετεωρολογίας. «Τα στοιχεία μας λένε ότι η καλή διαβίωση των ζώων θα γίνεται όλο και χειρότερη τις επόμενες ημέρες λόγω του χρόνου που έχουν περάσει στο πλοίο. Επομένως, είναι πολύ επείγον και δεν θα μπορούσαμε να ανησυχούμε περισσότερο», είπε η Φάουλερ.

Ο Χάσελ από την WAFarmers, είπε ότι η εκφόρτωση των ζώων θα τους προκαλούσε περισσότερο άγχος. Εάν επιτραπεί η αποβίβαση, τα ζώα θα διέπονται από το αυστηρό σύστημα βιοασφάλειας της Αυστραλίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τις χώρες εισαγωγής ότι τα ζώα της χώρας είναι απαλλαγμένα από ασθένειες.

Ο Mαρκ Χάρβει-Σάτον, διευθύνων σύμβουλος του Australian Livestock Exporters' Council, δήλωσε ότι όλα τα ζώα που αποβιβάζονται από το σκάφος θα τίθενται σε καραντίνα πριν επανεξαχθούν ή θανατωθούν σε αυστραλιανό σφαγείο. «Ουσιαστικά θα έμεναν σε καραντίνα επ’ αόριστον μέχρι να βρεθεί μια αγορά για αυτά. Δεν υπάρχει καραντίνα δύο εβδομάδων».

Ο Χάσελ είπε ότι ο μόνος λόγος που θα εκφορτωθούν ορισμένα ζώα θα ήταν να δημιουργηθεί χώρος για το ταξίδι της επιστροφής. «Εάν τα ζώα έχουν γίνει μεγαλύτερα και παχύτερα στο ταξίδι και χρειάζονται περισσότερο χώρο, τότε γι' αυτό θα εκφορτωθούν» είπε.

Η RSPCA είχε ζητήσει άδεια για ανεξάρτητο κτηνίατρο να επιβιβαστεί στο πλοίο για να αξιολογήσει τα ζώα. Ο Φάουλερ είπε ότι ενώ τα ζώα μπορεί να μην παρουσιάζουν σημάδια ασθένειας τώρα, είναι μόνο θέμα χρόνου. «Το άγχος των ζώων θα υποχωρήσει μόνο τις επόμενες μέρες και αυτή η αίσθηση κόπωσης όπου δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν άλλο, θα επιδεινωθεί», είπε. «Πολλές από αυτές τις ασθένειες δεν θα φανούν, παρά όταν είναι πολύ αργά».