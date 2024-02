Mπραντ Πιτ: Γιατί ήταν δυστυχισμένος όταν κέρδισε τον τίτλο του «πιο σέξι άνδρα στον πλανήτη»

Ο Μπραντ Πιτ ήταν «δυστυχισμένος» όταν ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά ο πιο σέξι άνδρας στη ζωή, ισχυρίζεται ο σκηνοθέτης της ταινίας «Θρύλοι του Πάθους» στο νέο του αποκαλυπτικό βιβλίο

Είναι ένας από τους λίγους άντρες που έχουν ανακηρυχθεί δύο φορές «ο πιο σέξι άντρας» στον πλανήτη από το περιοδικό People. Αλλά ο Μπραντ Πιτ φέρεται ότι δεν αγάπησε ποτέ τον πολυπόθητο χαρακτηρισμό όταν κόσμησε για πρώτη φορά με τη μορφή του, το εμβληματικό εξώφυλλο το 1995.

Ο μελλοντικός νικητής των Όσκαρ, 60 ετών σήμερα, είχε κάνει δύο μεγάλες επιτυχίες το προηγούμενο έτος: τις ταινίες «Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα» και τους «Θρύλους του Πάθους». Στα νέα του απομνημονεύματα ο σκηνοθέτης της δεύτερης ταινίας, Έντουαρντ Ζούικ αποκαλύπτει ότι το ενδεχόμενο να αναδειχθεί σε σύμβολο του σεξ είχε χαλάσει τη διάθεση του ηθοποιού.

«Ήταν... δυστυχισμένος όταν ο κόσμος τον ανακήρυξε ως τον πιο σέξι άντρα της χρονιάς, κάτι για το οποίο δεν αποδέχομαι ούτε τα εύσημα ούτε την ευθύνη», ισχυρίζεται ο 71χρονος σήμερα σκηνοθέτης στο βιβλίο «Hits, Flops και Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood». Δεν είναι ξεκάθαρο αν η θυελλώδης εργασιακή σχέση των δύο ανδρών στους «Θρύλους του Πάθους» θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο ανερχόμενος τότε σταρ αντέδρασε στην αποθέωση για την εμφάνισή του.

Στα απομνημονεύματά του, ο Ζούικ περιέγραψε πώς ο Πιτ «γινόταν νευρικός όποτε επρόκειτο να γυρίσει μια σκηνή που του απαιτούσε να δείξει βαθιά συναισθήματα». Η ταλαιπωρία με τα γυρίσματα, υπήρχε από την αρχή της συνεργασίας τους, αποκαλύπτει.

Αφού ο Πιτ παρενέβη για να παίξει τον ρόλο του Tristan Ludlow - τον οποίο αρχικά επρόκειτο να υποδυθεί ο μελλοντικός συνεργάτης του στη «Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα» Τομ Κρουζ προτού παραιτηθεί από την ταινία - είχε μια τόσο κακή εμπειρία στην πρώτη ανάγνωση του ρόλου που ο ατζέντης του φέρεται να κάλεσε τον σκηνοθέτη να του πει ότι «ο Μπραντ θέλει να παραιτηθεί».

Ο Ζούικ συνέχισε λέγοντας ότι ο Πιτ γινόταν «εκρηκτικός όταν τον ενοχλούσαν» και οι δυό τους διαφώνησαν έντονα σχετικά με το πόσο συναισθηματικός θα έπρεπε να είναι ο χαρακτήρας του. «Ο Μπραντ είχε μεγαλώσει με άντρες που κρατούσαν υπό έλεγχο τα συναισθήματά τους. Πίστευα ότι το νόημα του μυθιστορήματος [Legends Of The Fall] ήταν ότι η ζωή ενός ανθρώπου ήταν το άθροισμα των θλίψεών του. [...] Ωστόσο, όσο περισσότερο πίεζα τον Μπραντ να αποκαλυφθεί, τόσο περισσότερο αντιστεκόταν. Έτσι, συνέχισα να πιέζω και ο Μπραντ απωθούσε», γράφει ο Ζούικ.

Θυμήθηκε ότι υπήρξε μία ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή στο πλατό όταν άσκησε κριτική στην ερμηνεία του Πιτ ενώπιον του κινηματογραφικού συνεργείου, αντί να του μιλήσει ιδιωτικά, κάτι που - εκ των υστέρων - ονόμασε «μια ανόητη, ντροπιαστική πρόκληση».

Παρά τις τακτικές διαμάχες τους, ο Zούικ τόνισε επίσης ότι μετά από κάθε αψιμαχία, οι δυο τους «τα έφτιαχναν και το εννοούσαν». Επαίνεσε επίσης τον σταρ ως « ειλικρινή άνθρωπο, διασκεδαστικό που μπορεί να προσφέρει μεγάλη χαρά. Ποτέ δεν ήταν λιγότερο αφοσιωμένος από το να προσπαθεί να κάνει το καλύτερό του».

Παρά τη δυσαρέσκεια του Πιτ για το εξώφυλλό του στο People, ονομάστηκε και πάλι «ο πιο σέξι άντρας εν ζωή» για το εξώφυλλο του περιοδικού το 2000. Μόνο ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Τζόνι Ντεπ έχουν επίσης κερδίσει απο δύο φορές τον πολυπόθητο κατά τα άλλα τίτλο, αν και ο Ρίτσαρντ Γκιρ κέρδισε τον χαρακτηρισμό το 1999 αφού προηγουμένως εμφανίστηκε με την τότε σύζυγό του Σίντι Κρόφορντ στο εξώφυλλο, όταν το περιοδικό άλλαξε προσωρινά τον τίτλο σε «πιο σέξι ζευγάρι»