Βασιλιάς Κάρολος: Πώς «δέθηκε» με τη Σάρα Φέργκιουσον λόγω της κοινής τους μάχης με τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Σάρα Φέργκιουσον ήρθαν κοντά πρόσφατα με αφορμή τη μάχη που δίνουν και οι δύο με τον καρκίνο, ανταλλάσσοντας συγκινητικές επιστολές

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον «δέθηκαν» με αφορμή τη μάχη που δίνουν με τον καρκίνο μέσα από την «ανταλλαγή επιστολών», ισχυρίστηκε βασιλική πηγή. Τόσο ο Kάρολος όσο και η Σάρα Φέργκιουσον έχουν διαγνωστεί με τη νόσο φέτος και φέρεται να έδωσαν κουράγιο ο ένας στον άλλον με εγκάρδιες επιστολές

Η 64χρονη Σάρα η οποία έχει πολεμήσει στο παρελθόν με τον καρκίνο του μαστού, διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος, ενώ ο Βασιλιάς βρέθηκε να έχει μια μορφή της νόσου που δεν έχει γίνει γνωστή. Ο 75χρονος μονάρχης ξεκίνησε τη θεραπεία του σε νοσοκομείο του Λονδίνου αυτή την εβδομάδα και φέρεται να είναι «εντελώς θετικός» για την πρόγνωσή του και «ανυπομονεί να επιστρέψει πλήρως σε δημόσια υπηρεσία το συντομότερο δυνατό».

Μετά την είδηση της διάγνωσης με καρκίνο του δέρματος, η Mirror αναφέρει ότι ο Κάρολος έγραψε στη Δούκισσα της Υόρκης για να της προσφέρει την υποστήριξή του και τις ευχές του. Η «Φέργκι» ανταπέδωσε έκτοτε τη συγκινητική χειρονομία μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για τη μάχη του Βασιλιά.

Μια πηγή είπε: «Ο Βασιλιάς και η Σάρα αγαπούν απίστευτα ο ένας τον άλλον και τώρα έχουν δεθεί περισσότερο μετά τη διάγνωσή τους με καρκίνο με μια ανταλλαγή επιστολών. «Ο καρκίνος είναι μια σκληρή ασθένεια που επηρεάζει τόσα πολλά άτομα και τις οικογένειές τους και είναι σαφές ότι η επιπλέον υποστήριξη από τους αγαπημένους και την εκτεταμένη κοινότητα μπορεί να βοηθήσει αμέτρητα» πρόσθεσε.

Αυτή την εβδομάδα, η Σάρα παρακολούθησε έναν φιλανθρωπικό έρανο για τον καρκίνο και έδωσε μια ομιλία στην οποία μοιράστηκε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον βασιλιά Κάρολο, προτρέποντάς τον να «συνεχίσει να αγωνίζεται».

Στην εκδήλωση Cancer Alliance of Help and Hope στη Φλόριντα, είπε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την καλοσύνη σας να στηρίξετε τα μέλη της οικογένειάς μου που περνούν δύσκολες στιγμές και ευχόμαστε σε όλους τα καλύτερα, σε κάθε οικογένεια στον κόσμο που έχει διαγνωστεί ή που περνάει μια δύσκολη στιγμή, τους ευχόμαστε να είναι καλά. «Και φυσικά, κουνιάδε μου, σου ευχόμαστε να είσαι καλά, συνέχισε να αγωνίζεσαι». Και πρόσθεσε: «Η συμμαχία για τον καρκίνο αφορά την ελπίδα και δεν υπάρχει αρκετή ελπίδα στον κόσμο. Όποιος όμως δεν έχει πολλή ελπίδα, όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, είναι ανοησία»

Το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του βασιλιά Καρόλου ήρθε στις 17 Ιανουαρίου, όταν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έκαναν μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι ο βασιλιάς θα υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη. Λίγο μετά το παλάτι, αποκάλυψε επίσης ότι επέλεξε να μοιραστεί τη διάγνωση του καρκίνου με την ελπίδα ότι «θα βοηθούσε στην κατανόηση του κοινού για όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που επηρεάζονται από τον καρκίνο».

Η οικογένεια και οι φίλοι λέγεται ότι έχουν εκπλαγεί από την αποφασιστικότητα του Βασιλιά να συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά του. Βρίσκεται στο κτήμα του στο Σάντριγχαμ στο Nόρφολκ και αναμένεται να επιστρέψει στο Λονδίνο για εβδομαδιαίες θεραπείες.

Τον περασμένο μήνα, το βρετανικό ΕΣΥ διαπίστωσε μια τεράστια αύξηση σε άτομα που αναζητούσαν πληροφορίες για το μελάνωμα, τον πέμπτο πιο κοινό τύπο καρκίνου, μετά τη διάγνωση της Δούκισσας του Γιορκ, με τη νόσο. Η Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι είναι σε «καλή διάθεση» παρά τα δυσάρεστα νέα, έξι μήνες αφότου υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού πέρυσι.