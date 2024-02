Έκθεση έργων της συλλογής των Αλίσια Κιζ και Swizz Beatz στο Μουσείο του Μπρούκλιν

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Αλίσια Κιζ και ο σύζυγός της, ράπερ και παραγωγός Swizz Beatz (Κασίμ Ντιν) είναι γνωστοί και ως συλλέκτες έργων τέχνης.

Μία επιλογή έργων από τη συλλογή τους, κυρίως μαύρων καλλιτεχνων της διασποράς, παρουσιάζεται στο Μουσείο του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη στην έκθεση «Giants».

«Θέλουμε να ανακαλύψετε πραγματικά καλλιτέχνες που ίσως γνωρίζετε, ίσως δεν γνωρίζετε, ίσως βλέπετε για πρώτη φορά» αναφέρει η τραγουδίστρια σε βίντεο για την έκθεση. «Θέλουμε να δείτε τους γίγαντες στους ώμους των οποίων στεκόμαστε» υπογράμμισε.

Ο τίτλος της έκθεσης «Giants» συνδέεται με τη φήμη θρυλικών καλλιτεχνών της φωτογραφίας, της ζωγραφικής και της γλυπτικής, την επίδραση σύγχρονων καλλιτεχνών που διευρύνουν τον κανόνα και τα μνημειώδη έργα δημιουργών όπως ο Derrick Adams, ο Arthur Jafa και ο Meleko Mokgosi.

Σημαντικές φωτογραφίες του Gordon Parks, ο οποίος κατέγραψε τη ζωή των μαύρων από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970, επαναστατικά πορτρέτα του Kehinde Wiley και καμβάδες της Esther Mahlangu, καθώς και έργα των Jean-Michel Basquiat, Lorna Simpson και Nina Chanel Abney συνθέτουν την έκθεση.

Κατά την είσοδό τους στην πρώτη γκαλερί, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται «να είναι ο πιο γιγάντιος εαυτός τους: να κάνουν γιγάντιες σκέψεις, να εκφράζονται με τον πιο δυνατό τρόπο» σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης.

Ο Ντιν άρχισε να αποκτά έργα τέχνη όπως πολλοί συλλέκτες. Στα 18 του έψαχνε για τέχνη για να διακοσμήσει το σπίτι που είχε αγοράσει. «Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τα έργα για τον τοίχο ήταν τόσο ακριβά» αναφέρει ο ράπερ σε βίντεο για στην έκθεση. «Σκεφτόμουν "κοστίζουν περίπου 50.000 δολάρια γιατί; 100.000 δολάρια γιατί;"». Ένας γκαλερίστας αναγνώρισε σύντομα το πάθος του και τον ενθάρρυνε να γίνει συλλέκτης. Το πρώτο του απόκτημα ήταν μια φωτογραφία του Ansel Adams.

«Η στρατηγική μου είναι να συλλέγω από καρδιάς» τονίζει.

Η έκθεση «Giants: Art from the Dean Collection of Swizz Beatz and Alicia Keys» εγκαινιάστηκε στις 10 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Ιουλίου.