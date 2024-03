Ρούπερτ Μέρντοχ: Αρραβωνιάστηκε για έκτη φορά στα 92 του ο Αυστραλός Κροίσος - Το καλοκαίρι ο γάμος

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ αρραβωνιάστηκε την συνταξιούχο επιστήμονα, Έλενα Ζούκοβα

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ αρραβωνιάστηκε με την μητέρα της Ντάσα Ζούκοβα, Έλενα. Ο 92χρονος είναι σε σχέση με την 67χρονη συνταξιούχο μοριακή βιολόγο Έλενα Ζούκοβα ετών εδώ και αρκετούς μήνες.

Ο γάμος, που αναμένεται να γίνει φέτος στον αμπελώνα και το κτήμα του Moraga στην Καλιφόρνια, θα είναι ο πέμπτος και ο έκτος αρραβώνας του Αυστραλού Κροίσου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Fox and News Corp πέρυσι. Σύμφωνα με τους New York Times, που κυκλοφόρησαν πρώτοι την ιστορία, ο γάμος έχει οριστεί για τον Ιούνιο και οι προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί.

Ο γεννημένος στην Αυστραλία Μέρντοχ άρχισε να βγαίνει σύμφωνα με τις φήμες με την κυρία Ζούκοβα αμέσως μετά την ακύρωση του αρραβώνα του με την πρώην ιερέα της αστυνομίας Αν Λέσλι Αμιθ, τον Απρίλιο του 2023. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα πάρτι που διοργάνωσε μια από τις πρώην συζύγους του, την κινεζικής καταγωγής επιχειρηματία Γουέντι Ντενγκ.

Οι άλλες πρώην σύζυγοι του Μέρντοχ ήταν η Αυστραλή αεροσυνοδός Πατρίτσια Μπούκερ, η γεννημένη στη Σκωτία δημοσιογράφος Άνα Μαν, η κυρία Ντενγκ και η Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός Τζέρι Χολ. Η Ζούκοβα ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο πετρελαίου Αλεξάντερ Ζούκοφ, ενώ η κόρη τους Ντάσα -ινφλουένσερ και επιχειρηματίας- ήταν παντρεμένη με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς μέχρι το 2017.

H Zούκοβα με τις κόρες της

Ο Μέρντοχ ξεκίνησε την καριέρα του στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1950 - αγοράζοντας τις εφημερίδες News of the World και Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1969. Αργότερα αγόρασε μια σειρά από εκδόσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των New York Post και Wall Street Journal. Το 1996, ξεκίνησε το Fox News, το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων στις ΗΠΑ. Μέσω της News Corp, η οποία ιδρύθηκε το 2013, ο Μέρντοχ παραμένει ιδιοκτήτης εκατοντάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η καριέρα του δεν ήταν χωρίς διαμάχες. Μία από τις πιο καταστροφικές στιγμές του ήταν το περιβόητο σκάνδαλο τηλεφωνικής πειρατείας στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξέσπασε αφού αποκαλύφθηκε ότι το News of the World είχε ακούσει τα φωνητικά μηνύματα της δολοφονημένης μαθήτριας Mίλι Ντάουλερ.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μέρντοχ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ηγετικό ρόλο στην αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης, παραδίδοντας τα ηνία στον γιο του Λάχλαν και αργότερα αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ομότιμου Προέδρου τόσο της Fox όσο και της News Corp. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο γάμος του Μέρντοχ με τη Ζούκοβα δεν θα επηρεάσει το μέλλον των επιχειρήσεων του, οι οποίες βρίσκονται σε καταπίστευμα από τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του.