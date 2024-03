Στιγμιότυπο από συμμετοχή των Beatles σε τηλεοπτικό σόου το 1964 πωλείται σε δημοπρασία

(Photo by: Universal Archive/Universal Images Group via Getty Images)

Έγχρωμα πλάνα των Beatles από το 1964 που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά από τα παρασκήνια εμφάνισης του συγκροτήματος σε τηλεοπτικό μουσικό σόου θα πωληθούν σε δημοπρασία.

Το θρυλικό συγκρότημα τραγουδά στο ειδικό αφιέρωμα «Ready Steady Go! And the Around The Beatles».

Το στιγμιότυπο διάρκειας 18 λεπτών χωρίς ήχο δεν έχει κυκλοφορήσει ή δημοσιευτεί μέχρι τώρα, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Omega Auctions, ο οποίος εκτιμά ότι η τιμή πώλησής του θα ανέλθει σε 10.000 αγγλικές λίρες.

Η ταινία ανήκει στον Τέντι Φέιντερ, ο οποίος εργαζόταν ως υπεύθυνος φωτισμού για την εταιρεία παραγωγής ITV Associated-Rediffusion.

Επιστολή μεταβίβασης των πνευματικών δικαιωμάτων από τον Τέντι Φέιντερ θα δοθεί στον νικητή πλειοδότη.

Κατά τη διάρκεια του σόου οι Beatles παρέλαβαν βραβείο από το αμερικανικό περιοδικό Billboard, επειδή τρία τραγούδια τους ήταν ταυτόχρονα σε κορυφαίες θέσεις του chart και έδωσαν συνέντευξη στην παρουσιάστρια Κάθι ΜακΓκάουαν.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου.